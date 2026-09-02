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Muhammad Zaki

Traduzido por

"Fiquei com raiva!" - Enzo Fernandez revela a verdade sobre o Chelsea ao quebrar o silêncio sobre a transferência recorde de £ 125 milhões para o Manchester City

E. Fernandez
Chelsea
Manchester City
Premier League

Enzo Fernández falou sobre seus turbulentos últimos dias em Stamford Bridge e admitiu que não estava em um "bom momento" antes de sua transferência por um valor recorde no futebol britânico para o Manchester City. O meio-campista argentino concluiu sua sensacional reunião de £ 125 milhões com o ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca no Etihad Stadium.

  • Drama no último dia da janela de transferências em Stamford Bridge

    O futuro do meio-campista argentino foi amplamente debatido ao longo da janela de transferências de verão. A especulação atingiu o auge depois de o jogador de 25 anos ter sinalizado anteriormente o desejo de se mudar para Madri, levando o Real Madrid a se distanciar publicamente de um possível acordo.

    Com o gigante espanhol fora de cena, o Manchester City agiu nos acréscimos. O clube de Manchester fechou um acordo de £ 125 milhões, igualando o recorde, para levar o combativo meio-campista ao Etihad Stadium, reunindo-o mais uma vez com o ex-técnico do Blues Enzo Maresca.

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  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Fernandez admite dificuldades recentes em mensagem comovente

    Após a confirmação de sua saída por uma quantia astronômica, Fernandez recorreu às redes sociais para se dirigir aos torcedores do Stamford Bridge. O jogador de 25 anos admitiu suas dificuldades antes da transferência, ao mesmo tempo em que expressou profunda gratidão por sua passagem de três anos e meio pela capital.

    "Querido Chelsea, quero que vocês saibam que estes não têm sido dias fáceis para mim", escreveu Fernandez em seu Instagram. "Escrever isto também não é fácil. A verdade é que não tenho estado em um bom lugar. Há três anos, Cobham e Stamford Bridge se tornaram casa para mim e para a minha família. Eu me apeguei às pessoas, à camisa e ao escudo deste clube incrível.

    "Acreditem em mim quando digo que, desde o momento em que cheguei, fiquei obcecado em vencer e em dar a este clube todos os troféus que sua história merece.

    "Nós sofremos, choramos, eu fiquei com raiva muitas vezes, mas também comemoramos títulos e vitórias inesquecíveis. Juntos, nos bons momentos e nos difíceis."

    Fernandez reconheceu a inevitável reação negativa dos torcedores, mas pediu compreensão. Ele acrescentou: "Eu vivo o futebol da mesma forma que vivo minha vida: com paixão e com todo o meu coração. É por isso que quero que vocês saibam que eu entendo vocês. Eu realmente entendo vocês, do fundo do meu coração. Mas a vida é sobre tomar decisões, e agora me vejo tendo que tomar uma dessas decisões difíceis."


  • Meio-campista reflete sobre vínculo inquebrável com os torcedores

    Dando continuidade ao seu emocionante pronunciamento, o campeão da Copa do Mundo reafirmou seu carinho pelo Chelsea ao aceitar as duras realidades do futebol moderno.

    "Já disse isso antes, mas quero dizer de novo: eu passei a gostar imensamente deste clube", continuou Fernandez. "O Chelsea sempre terá um lugar nos meus pensamentos e, acima de tudo, no meu coração. Mas também entendo como o futebol funciona. Sei o quão apaixonados vocês são, porque eu sou igual. E, se eu estivesse no lugar de vocês, provavelmente pensaria da mesma forma.

    Ele concluiu agradecendo a toda a organização do Chelsea. "Quero agradecer a cada um de vocês: a equipe, a comissão técnica, a equipe médica, os fisioterapeutas e todos que trabalham em Cobham e em toda esta grande instituição", disse. "A todos os meus companheiros de equipe ao longo destes anos, obrigado do fundo do meu coração por compartilharem tantos momentos comigo. Eu fui verdadeiramente feliz aqui e não desejo a vocês nada além do melhor para o futuro.

    "Obrigado por todo o amor e apoio que vocês deram a mim e à minha família ao longo destes anos. Nunca vou esquecer isso. Este grupo dará a vocês muitos outros motivos para serem felizes, e eu também ficarei feliz por vocês. Nunca duvidem disso. Vocês sempre estarão no meu coração, Chelsea. Sempre desejarei a vocês, sempre, nada além do melhor. Sempre Blue. Obrigado, Chelsea."


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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Alonso enfrenta crise no meio-campo antes de duelo com o Arsenal

    Xabi Alonso agora precisa montar um meio-campo improvisado enquanto o Chelsea se prepara para uma complicada viagem fora de casa para enfrentar o Arsenal, atual campeão da Premier League, no domingo. O negócio frustrado por Lamine Camara deixou o setor central extremamente desfalcado no pior momento possível.

    Moises Caicedo sofreu uma lesão contra o Brighton, juntando-se ao veterano Jordan Henderson no departamento médico. Com Romeo Lavia apenas voltando agora e Valentin Barco sem experiência, Alonso foi recentemente obrigado a escalar os laterais de origem Reece James e Malo Gusto centralizados. O Chelsea precisa atravessar essa crise de lesões e simplesmente sobreviver até a janela de janeiro abrir.

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