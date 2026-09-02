"Fiquei com raiva!" - Enzo Fernandez revela a verdade sobre o Chelsea ao quebrar o silêncio sobre a transferência recorde de £ 125 milhões para o Manchester City

Após a confirmação de sua saída por uma quantia astronômica, Fernandez recorreu às redes sociais para se dirigir aos torcedores do Stamford Bridge. O jogador de 25 anos admitiu suas dificuldades antes da transferência, ao mesmo tempo em que expressou profunda gratidão por sua passagem de três anos e meio pela capital.

"Querido Chelsea, quero que vocês saibam que estes não têm sido dias fáceis para mim", escreveu Fernandez em seu Instagram. "Escrever isto também não é fácil. A verdade é que não tenho estado em um bom lugar. Há três anos, Cobham e Stamford Bridge se tornaram casa para mim e para a minha família. Eu me apeguei às pessoas, à camisa e ao escudo deste clube incrível.

"Acreditem em mim quando digo que, desde o momento em que cheguei, fiquei obcecado em vencer e em dar a este clube todos os troféus que sua história merece.

"Nós sofremos, choramos, eu fiquei com raiva muitas vezes, mas também comemoramos títulos e vitórias inesquecíveis. Juntos, nos bons momentos e nos difíceis."

Fernandez reconheceu a inevitável reação negativa dos torcedores, mas pediu compreensão. Ele acrescentou: "Eu vivo o futebol da mesma forma que vivo minha vida: com paixão e com todo o meu coração. É por isso que quero que vocês saibam que eu entendo vocês. Eu realmente entendo vocês, do fundo do meu coração. Mas a vida é sobre tomar decisões, e agora me vejo tendo que tomar uma dessas decisões difíceis."



