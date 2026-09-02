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"Fiquei bravo!" - Enzo Fernandez revela verdade sobre o Chelsea ao quebrar o silêncio sobre transferência recorde de £ 125 milhões para o Manchester City
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Drama no último dia da janela de transferências em Stamford Bridge
O futuro do meio-campista argentino foi amplamente debatido ao longo da janela de transferências de verão. As especulações chegaram ao auge depois que o jogador de 25 anos já havia indicado anteriormente o desejo de se mudar para Madri, levando o Real Madrid a se distanciar publicamente de um possível acordo.
Com o gigante espanhol fora de cena, o Manchester City agiu na reta final. O clube de Manchester concluiu um acordo de £125 milhões, igualando o recorde, para levar o combativo meio-campista ao Etihad Stadium, reunindo-o mais uma vez com o ex-técnico do Blues Enzo Maresca.
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Fernandez admite dificuldades recentes em mensagem emocionante
Após a confirmação de sua saída por uma quantia milionária, Fernandez recorreu às redes sociais para se dirigir aos torcedores do Stamford Bridge. O jogador de 25 anos admitiu suas dificuldades antes da transferência, ao mesmo tempo em que expressou profunda gratidão por sua passagem de três anos e meio na capital.
"Querido Chelsea, quero que vocês saibam que estes não têm sido dias fáceis para mim", escreveu Fernandez em seu Instagram. "Escrever isso também não é fácil. A verdade é que não tenho estado bem. Há três anos, Cobham e Stamford Bridge se tornaram lar para mim e minha família. Eu me apeguei às pessoas, à camisa e ao escudo deste clube incrível.
"Acreditem em mim quando digo que, desde o momento em que cheguei, fiquei obcecado em vencer e em trazer a este clube todos os troféus que sua história merece.
"Nós sofremos, choramos, eu fiquei bravo muitas vezes, mas também comemoramos títulos e vitórias inesquecíveis. Juntos, nos bons momentos e nos difíceis."
Fernandez reconheceu a reação inevitável dos torcedores, mas pediu compreensão. Ele acrescentou: "Eu vivo o futebol da mesma forma que vivo minha vida: com paixão e com todo o meu coração. Por isso quero que vocês saibam que eu entendo vocês. Eu realmente entendo vocês, do fundo do meu coração. Mas a vida é feita de decisões, e agora me vejo tendo de tomar uma dessas decisões difíceis."
Meio-campista reflete sobre vínculo inquebrável com os torcedores
Dando sequência ao seu comovente comunicado, o campeão da Copa do Mundo reafirmou seu carinho pelo Chelsea ao aceitar as duras realidades do futebol moderno.
"Já disse isso antes, mas quero repetir: passei a gostar incrivelmente deste clube", continuou Fernandez. "O Chelsea sempre terá um lugar nos meus pensamentos e, acima de tudo, no meu coração. Mas também entendo como o futebol funciona. Sei o quanto vocês são apaixonados, porque eu sou da mesma forma. E, se eu estivesse no lugar de vocês, provavelmente estaria pensando da mesma maneira.
Ele concluiu agradecendo a toda a estrutura do Chelsea. "Quero agradecer a cada um de vocês: a equipe, a comissão técnica, a equipe médica, os fisioterapeutas e todos que trabalham em Cobham e em toda esta grande instituição", disse. "A todos os meus companheiros de equipe ao longo destes anos, obrigado do fundo do meu coração por compartilharem tantos momentos comigo. Fui verdadeiramente feliz aqui e desejo a vocês nada além do melhor no futuro.
"Obrigado por todo o amor e apoio que vocês deram a mim e à minha família ao longo destes anos. Nunca vou esquecer isso. Este grupo dará a vocês muitos outros motivos para serem felizes, e eu também ficarei feliz por vocês. Nunca duvidem disso. Vocês sempre estarão no meu coração, Chelsea. Sempre vou desejar a vocês, sempre, nada além do melhor. Sempre Blue. Obrigado, Chelsea."
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Alonso enfrenta crise no meio-campo antes de duelo com o Arsenal
Xabi Alonso agora precisa montar um meio-campo improvisado enquanto o Chelsea se prepara para uma difícil viagem fora de casa para enfrentar o atual campeão da Premier League, o Arsenal, no domingo. O negócio fracassado por Lamine Camara deixou o setor severamente desfalcado no pior momento possível.
Moises Caicedo sofreu uma lesão contra o Brighton, juntando-se ao veterano Jordan Henderson no departamento médico. Com Romeo Lavia apenas voltando agora e Valentin Barco sem experiência, Alonso foi recentemente forçado a usar os laterais de origem Reece James e Malo Gusto por dentro. O Chelsea precisa lidar com essa crise de lesões e simplesmente sobreviver até a janela de janeiro abrir.
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