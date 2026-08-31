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'Fique saudável' - Jamal Musiala é aconselhado a dizer que o futebol 'vai se resolver sozinho' enquanto a estrela do Bayern de Munique e da Alemanha lida com 'disfunção neurológica' após dois desmaios em campo
Musiala explica novo problema de saúde após tornozelo quebrado
Musiala passou por 12 meses difíceis, com o tornozelo quebrado na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. Ele ficou seis meses fora de ação, mas lutou para voltar e fez 24 aparições entre Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League.
A Copa do Mundo de 2026 foi disputada com as cores de seu país, com mais partidas sendo feitas naquele torneio, mas a produção ofensiva tem sido escassa na busca por ritmo ideal de jogo e por reacender seu brilho mais intenso.
O Bayern esperava ver Musiala desempenhar um papel de destaque em 2026-27, mas mais tempo está sendo passado na companhia de profissionais da saúde. Musiala desmaiou durante um amistoso com o RB Leipzig, antes de desabar novamente poucos dias depois contra o Heidenheim.
Musiala publicou posteriormente nas redes sociais: “Fui diagnosticado com crises de ausência temporárias, breves, mas facilmente tratáveis, que são causadas por uma disfunção neurológica. Isso pode levar aos episódios recentes, como o contra o Leipzig ou agora em Heidenheim. Sei que eles parecem assustadores à primeira vista, mas, para mim, atualmente são apenas parte da minha vida cotidiana. Estou recebendo um excelente tratamento médico e estou muito otimista. O FC Bayern, minha família e meus amigos estão sempre ao meu lado e me apoiando nesta jornada.”
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Bayern dando a Musiala todo o apoio de que ele precisa
Hamann está entre aqueles que aguardam ansiosamente para ver Musiala voltar a fazer o que sabe de melhor, mas aceita que o processo não deve ser apressado. Questionado sobre os desafios enfrentados pelo empolgante camisa 10 do Bayern, o ex-internacional da Alemanha, falando em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Obviamente, depois da lesão, quando ele voltou em janeiro, não encontrou a forma que tinha antes. Sempre se disse que isso se devia ao pé dele, porque ele ainda tinha parafusos e uma placa de metal no pé, que agora foram retirados no verão. Precisamos ver.
“Tenho dificuldade para falar sobre o lado futebolístico disso porque acho que o mais importante agora é que ele fique saudável. Quando ele estiver saudável e conseguir controlar esses problemas, acho que o resto vai se resolver naturalmente.
“Se ele conseguirá voltar ao nível em que estava há dois ou três anos, acho que no momento ninguém sabe. Mas acho que falo por todos os fãs de futebol, todos nós esperamos que sim.”
Klopp, técnico da Alemanha, esteve em contato com Musiala
Esse sentimento foi ecoado pelo novo técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, com o ex-técnico do Liverpool dizendo, ao ser questionado sobre suas interações com um jogador que deve fazer parte de seus planos de longo prazo para o futuro: “Nós não nos falamos por telefone. Enviei uma mensagem de voz para ele. Ele não me conhece de forma alguma e não tem o meu número. Acho que, se eu tivesse ligado para ele, ele não teria atendido por três dias porque não teria reconhecido meu número. Ele respondeu à mensagem.
“Ele está em uma situação que você não desejaria a ninguém, especialmente não a um jovem como ele. Mas tudo deve terminar bem, todos concordam com isso. Eu o tranquilizei de que isso não teria qualquer impacto na seleção nacional.
“Isso é tudo o que posso fazer por ele. Vincent Kompany me confirmou que ele estava em uma forma incrível. Depois que a placa de metal e os parafusos foram removidos, ele voltou a ser quem era antes, ou até melhor. Agora isso aconteceu pelos motivos que conhecemos.
“O importante agora é que seja dado a ele o tempo necessário, e que ele também se dê esse tempo. Normalmente, jogadores jovens não têm problema algum, além de ficarem impacientes, e claro que você não pode se dar ao luxo de ser impaciente em uma fase como essa.
“Ele está no clube perfeito, no ambiente perfeito para isso, e nós também queremos fazer a nossa parte. E estamos dizendo a ele: ‘Meu filho, primeiro fique saudável, e depois a porta estará aberta para você’.”
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O recorde de Musiala: jogos, gols e convocações
Musiala já fez mais de 230 partidas pelo Bayern, marcou 69 gols e conquistou 13 títulos, incluindo seis títulos da Bundesliga e a Champions League. Ele, tendo se classificado para jogar pela Inglaterra, somou 46 partidas pela seleção principal da Alemanha.
O plano é voltar a buscar mais grandes títulos ao lado de Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz em um futuro não muito distante, com Kompany ansioso para ter o maior número possível de jogadores decisivos à sua disposição.
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