Musiala passou por 12 meses difíceis, com o tornozelo quebrado na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. Ele ficou seis meses fora de ação, mas lutou para voltar e fez 24 aparições entre Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League.

A Copa do Mundo de 2026 foi disputada com as cores de seu país, com mais partidas sendo feitas naquele torneio, mas a produção ofensiva tem sido escassa na busca por ritmo ideal de jogo e por reacender seu brilho mais intenso.

O Bayern esperava ver Musiala desempenhar um papel de destaque em 2026-27, mas mais tempo está sendo passado na companhia de profissionais da saúde. Musiala desmaiou durante um amistoso com o RB Leipzig, antes de desabar novamente poucos dias depois contra o Heidenheim.

Musiala publicou posteriormente nas redes sociais: “Fui diagnosticado com crises de ausência temporárias, breves, mas facilmente tratáveis, que são causadas por uma disfunção neurológica. Isso pode levar aos episódios recentes, como o contra o Leipzig ou agora em Heidenheim. Sei que eles parecem assustadores à primeira vista, mas, para mim, atualmente são apenas parte da minha vida cotidiana. Estou recebendo um excelente tratamento médico e estou muito otimista. O FC Bayern, minha família e meus amigos estão sempre ao meu lado e me apoiando nesta jornada.”