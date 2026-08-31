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“Fique saudável”: Jamal Musiala é aconselhado a deixar que o futebol “se resolva sozinho”, enquanto a estrela do Bayern de Munique e da Alemanha lida com uma “disfunção neurológica” após dois colapsos em campo
Musiala explica novo problema de saúde após fratura no tornozelo
Musiala enfrentou 12 meses difíceis, com o tornozelo quebrado na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. Ele passou seis meses fora de ação, mas lutou para voltar e fazer 24 partidas entre Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League.
A Copa do Mundo de 2026 foi disputada com as cores de seu país, com mais partidas sendo feitas naquele torneio, mas a efetividade tem sido escassa enquanto busca ritmo total de jogo e reacender seu brilho mais intenso.
O Bayern esperava ver Musiala desempenhar um papel de destaque em 2026-27, mas mais tempo está sendo passado na companhia de profissionais médicos. Musiala desmaiou durante um amistoso contra o RB Leipzig, antes de desabar novamente alguns dias depois contra o Heidenheim.
Musiala escreveu depois nas redes sociais: “Fui diagnosticado com crises de ausência temporárias, breves, mas facilmente tratáveis, que são causadas por uma disfunção neurológica. Isso pode levar aos episódios recentes, como o contra o Leipzig ou agora em Heidenheim. Eu sei que eles parecem assustadores à primeira vista, mas, para mim, atualmente são apenas parte da minha vida cotidiana. Estou recebendo um excelente tratamento médico e estou muito otimista. O FC Bayern e minha família e amigos estão sempre ao meu lado e me apoiando nesta jornada.”
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Bayern dando a Musiala todo o apoio de que ele precisa
Hamann está entre aqueles que esperam ver Musiala voltar a fazer o que faz de melhor, mas aceita que o processo não pode ser apressado. Questionado sobre os desafios que o empolgante camisa 10 do Bayern enfrentou, o ex-internacional da Alemanha, falando em associação com Betinia NJ, disse à GOAL: “Obviamente, depois da lesão, quando ele voltou em janeiro, não encontrou a forma que tinha antes. Sempre se disse que isso se devia ao pé dele, porque ele ainda tinha parafusos e uma placa de metal no pé, que foram removidos agora no verão. Precisamos ver.
“Eu tenho dificuldade para falar sobre o lado futebolístico disso porque acho que, no momento, o mais importante é que ele fique saudável. Assim que ele estiver saudável e conseguir controlar esses problemas, acho que o resto vai se resolver sozinho.
“Se ele vai conseguir voltar ao nível que tinha há dois ou três anos, acho que no momento ninguém sabe. Mas acho que falo por todos os torcedores de futebol: todos nós esperamos que sim.”
Klopp, técnico da Alemanha, tem mantido contato com Musiala
Esse sentimento foi ecoado pelo novo técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, com o ex-técnico do Liverpool dizendo, ao ser perguntado sobre suas interações com um jogador que deve fazer parte de seus planos de longo prazo: “Nós não falamos por telefone. Eu lhe enviei uma mensagem de voz. Ele não me conhece de forma alguma e não tem meu número. Acho que, se eu tivesse ligado para ele, ele não teria atendido por três dias porque não teria reconhecido meu número. Ele respondeu à mensagem.
“Ele está em uma situação que você não desejaria a ninguém, especialmente não a um jovem como ele. Mas tudo deve acabar bem, todos concordam com isso. Eu o tranquilizei de que isso não teria nenhum impacto na seleção nacional.
“Isso é tudo o que posso fazer por ele. Vincent Kompany me confirmou que ele estava em forma incrível. Depois que a placa de metal e os parafusos foram removidos, ele voltou a ser o que era antes, ou até melhor. Agora isso aconteceu pelos motivos que conhecemos.
“O importante agora é que lhe deem o tempo necessário, e que ele também se dê esse tempo. Jogadores jovens normalmente não têm nenhum problema, além de ficarem impacientes, e claro que você não pode se dar ao luxo de ser impaciente em uma fase como esta.
“Ele está no clube perfeito, no ambiente perfeito para isso, e nós também queremos fazer a nossa parte. E estamos dizendo a ele: ‘Filho, primeiro fique saudável e depois a porta está aberta para você’.”
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Recorde de Musiala: jogos, gols e convocações
Musiala já fez mais de 230 partidas pelo Bayern, marcou 69 gols e conquistou 13 títulos, incluindo seis Bundesligas e a Liga dos Campeões. Ele, tendo se qualificado para jogar pela Inglaterra, soma 46 partidas pela seleção principal da Alemanha.
O plano é voltar em um futuro não muito distante para buscar mais títulos importantes ao lado de Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz, com Kompany ansioso para ter o maior número possível de jogadores decisivos à sua disposição.
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