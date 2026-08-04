O ex-treinador do sub-18 do Arsenal, Wilshere, pediu a Lewis-Skelly que permaneça no norte de Londres e lute por seu lugar no time principal.

Em entrevista à Sky Sports, Wilshere elogiou o desenvolvimento do jovem. Ele disse: "O ano passado foi interessante de acompanhar para Myles porque acho que ele provavelmente nunca tinha vivido isso. Durante toda a trajetória na base, ele e Ethan Nwaneri provavelmente sempre foram os melhores jogadores da faixa etária deles. A academia fez um trabalho muito bom ao dar a ele o desafio certo no momento certo, mas então, de repente, ele enfrentou um pouco de adversidade. Fiquei muito feliz por Myles pela forma como ele lidou com isso."

Wilshere acrescentou: "Esqueça a habilidade e tudo isso, a única coisa que eu amo em Myles é o caráter e a personalidade dele, e ele nunca deixou isso se perder. Quando eu o via pela TV, às vezes a imagem mostrava Myles no banco e ele ainda comemorava cada momento. Ele é alguém que quer se sentir amado e também dá muito amor.

"Obviamente, ele encontrou seu caminho no fim da temporada, jogando a final da Liga dos Campeões, na minha opinião, em sua melhor posição. Eu gostaria de vê-lo ficar e lutar por isso, porque acredito que ele é bom o bastante para encontrar seu espaço naquele time. Acredito que ele pode fazer isso."