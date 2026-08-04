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'Fique e lute!' - Jack Wilshere pede à joia do Arsenal Myles Lewis-Skelly que recuse o interesse do Manchester United
Manchester United mira jovem promessa de Hale End
Segundo o The Independent, o United monitora o versátil defensor Lewis-Skelly, de 19 anos, para oferecer concorrência a Luke Shaw na lateral esquerda. Depois de conquistar o título da Premier League e ser titular na final da Champions League da última temporada, o futuro promissor do jovem chamou a atenção dos rivais nacionais do Arsenal. Embora Riccardo Calafiori siga como a primeira opção de Arteta, a qualidade e o enorme potencial de Lewis-Skelly levaram a diretoria do Manchester United a considerar uma investida na janela de transferências de verão.
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Wilshere elogia caráter e resiliência
O ex-treinador do sub-18 do Arsenal, Wilshere, pediu a Lewis-Skelly que permaneça no norte de Londres e lute por seu lugar no time principal.
Em entrevista à Sky Sports, Wilshere elogiou o desenvolvimento do jovem. Ele disse: "O ano passado foi interessante de acompanhar para Myles porque acho que ele provavelmente nunca tinha vivido isso. Durante toda a trajetória na base, ele e Ethan Nwaneri provavelmente sempre foram os melhores jogadores da faixa etária deles. A academia fez um trabalho muito bom ao dar a ele o desafio certo no momento certo, mas então, de repente, ele enfrentou um pouco de adversidade. Fiquei muito feliz por Myles pela forma como ele lidou com isso."
Wilshere acrescentou: "Esqueça a habilidade e tudo isso, a única coisa que eu amo em Myles é o caráter e a personalidade dele, e ele nunca deixou isso se perder. Quando eu o via pela TV, às vezes a imagem mostrava Myles no banco e ele ainda comemorava cada momento. Ele é alguém que quer se sentir amado e também dá muito amor.
"Obviamente, ele encontrou seu caminho no fim da temporada, jogando a final da Liga dos Campeões, na minha opinião, em sua melhor posição. Eu gostaria de vê-lo ficar e lutar por isso, porque acredito que ele é bom o bastante para encontrar seu espaço naquele time. Acredito que ele pode fazer isso."
Arsenal apontado para sucesso futuro
Wilshere também expressou confiança de que o elenco de Arteta continuará a evoluir após a derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões.
Ao falar sobre a ambição do clube, Wilshere afirmou: "Eu não tinha nenhuma dúvida sobre isso, conhecendo Mikel como eu conheço Mikel e tendo tido a sorte de passar um tempo lá quando eu estava com o sub-18, mas também um pouco antes, quando eu estava treinando. Ver o nível de exigência que ele estabelece e o quanto ele está faminto para tentar melhorar o clube e recolocar o clube onde ele sente que deve estar, ele fez isso.
"Ele venceu a Premier League e eu não tinha nenhuma dúvida. Eu vi o olhar nos olhos do Mikel durante a final da Liga dos Campeões, aquilo realmente o machucou e eu sabia que ele iria querer melhorar de novo, tentar de novo. Provavelmente existe uma oportunidade para o Arsenal ir lá e fazer isso, vencer a liga no ano que vem, tentar construir a partir disso e, depois, talvez a Liga dos Campeões."
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Amistosos de pré-temporada e defesa do título
O Arsenal segue intensificando sua preparação de pré-temporada com amistosos contra Real Betis, Borussia Dortmund e Como. O atual campeão da Premier League terá seu primeiro teste de verdade na Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City em 16 de agosto. Resolver o futuro de Lewis-Skelly segue sendo uma prioridade importante para a diretoria antes de o Arsenal iniciar a defesa do título da Premier League contra o recém-promovido Coventry City cinco dias depois.
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