“Fique com raiva de quem quer que tenha contratado Trent!” – Alexander-Arnold criticado pela imprensa espanhola por falhas defensivas, apesar da vitória sobre o Real Madrid

As consequências do erro foram imediatas, com o proeminente jornal espanhol Marca liderando as críticas com uma avaliação severa do desempenho do lateral-direito. As críticas foram particularmente contundentes, sugerindo que o jogador de 27 anos parecia completamente perdido durante a fase defensiva crucial que levou ao gol do Celta.

“Um passe longo por cima de Trent foi o suficiente para Williot expor o lateral menos defensivo da LaLiga”, escreveu o veículo em uma reportagem sobre a partida.

Em uma análise mordaz, o Marca escreveu: “Não se surpreenda com Alexander-Arnold. Ele sempre foi assim. Klopp mesmo disse isso logo após deixar o Liverpool: ‘Eu simplesmente não consegui ensiná-lo a defender’”. Quem assiste regularmente ao Liverpool sabe que Trent não é exatamente um zagueiro; sua força está em avançar e distribuir a bola com seus passes precisos. Mas defender? Esqueça, como ficou provado mais uma vez com o primeiro gol do Celta. A única questão é se ele não sabe como fazer ou simplesmente não quer.

“Portanto, se você é torcedor do Real Madrid, não fique irritado com o lateral inglês se não gosta de seu desempenho defensivo. Se for para ficar irritado, fique com quem o contratou.”