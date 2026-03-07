Getty Images Sport
“Fique com raiva de quem quer que tenha contratado Trent!” – Alexander-Arnold criticado pela imprensa espanhola por falhas defensivas, apesar da vitória sobre o Real Madrid
O erro caro de Trent
O jogador da seleção inglesa, que fez apenas sua oitava partida como titular na primeira divisão espanhola desde sua transferência de Anfield no verão, foi o principal culpado pelo empate do Celta. Depois que Aurelien Tchouameni deu a vantagem ao time de Arbeloa, Alexander-Arnold não conseguiu lidar com um passe longo, permitindo que Willot Swedberg passasse por ele e servisse Borja Iglesias para um simples gol.
A imprensa espanhola emite um veredicto contundente
As consequências do erro foram imediatas, com o proeminente jornal espanhol Marca liderando as críticas com uma avaliação severa do desempenho do lateral-direito. As críticas foram particularmente contundentes, sugerindo que o jogador de 27 anos parecia completamente perdido durante a fase defensiva crucial que levou ao gol do Celta.
“Um passe longo por cima de Trent foi o suficiente para Williot expor o lateral menos defensivo da LaLiga”, escreveu o veículo em uma reportagem sobre a partida.
Em uma análise mordaz, o Marca escreveu: “Não se surpreenda com Alexander-Arnold. Ele sempre foi assim. Klopp mesmo disse isso logo após deixar o Liverpool: ‘Eu simplesmente não consegui ensiná-lo a defender’”. Quem assiste regularmente ao Liverpool sabe que Trent não é exatamente um zagueiro; sua força está em avançar e distribuir a bola com seus passes precisos. Mas defender? Esqueça, como ficou provado mais uma vez com o primeiro gol do Celta. A única questão é se ele não sabe como fazer ou simplesmente não quer.
“Portanto, se você é torcedor do Real Madrid, não fique irritado com o lateral inglês se não gosta de seu desempenho defensivo. Se for para ficar irritado, fique com quem o contratou.”
A dualidade da lenda do Liverpool
As críticas ressaltam o debate de longa data sobre a consciência defensiva de Alexander-Arnold versus seu desempenho ofensivo de elite. Embora seus cruzamentos e visão continuem sendo de nível internacional, a mídia espanhola parece menos disposta a tolerar a fragilidade defensiva que ocasionalmente atormentou sua passagem pela Premier League, especialmente com a disputa pelo título tão acirrada.
O Marca destacou sua importância em um dos gols, dizendo: “Trent iniciou o ataque com um passe longo para Vinicius, que se mostrou mais rápido que os zagueiros do Celta Vigo. Ele acertou a trave, que foi desequilibrada por Javi Rodríguez no momento do chute. Houve um tempo em que tais ações eram consideradas penalidades porque impediam um gol. O espírito da regra e tudo mais. Tchouameni então ameaçou de longe, forçando uma boa defesa de Radu, que também faz defesas cruciais. Na ocasião seguinte, ele não pôde fazer nada contra um escanteio bem executado. Trent cobrou curto, Arda girou, cruzou para a entrada da área e Aurelien colocou dentro do poste. 0-1.”
Redenção através da magia de Valverde
Felizmente para o lateral-direito, seus erros não custaram ao Real Madrid dois pontos valiosos na busca pelo troféu. Um gol dramático de Federico Valverde aos 94 minutos, após uma confusão na área parcialmente iniciada por um cruzamento de Alexander-Arnold, garantiu que o Los Blancos se aproximasse a um ponto do líder Barcelona no topo da tabela.
A vitória apertada mantém a pressão sobre a equipe de Hansi Flick, que enfrenta o Athletic Club hoje, mas serve como um forte aviso para Alexander-Arnold. Embora uma vitória esconda muitas falhas, o inglês “perplexo” aprendeu rapidamente que, no Real Madrid, cada tropeço é analisado com precisão cirúrgica por uma mídia ávida por perfeição.
