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Torino players celebrating Fiorentina Torino Serie AGetty

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Fiorentina x Torino: onde assistir na TV e no streaming, canal, horário, escalações

Campeonato Italiano
Fiorentina x Torino
Torino
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Ainda zerados na classificação, a Fiorentina de Fabio Grosso e o Torino de Ignazio Abate se enfrentam na terceira rodada da Serie A.

Sábado, às 15h, com transmissão exclusiva da DAZN, pela terceira rodada do campeonato, se enfrentam duas equipes que ainda estão zeradas na tabela: a Fiorentina de Fabio Grosso e o Torino de Ignazio Abate.

As duas equipes se movimentaram bastante no mercado, mas até agora não conseguiram encontrar resultados em campo. São três derrotas consecutivas, incluindo a da Copa da Itália contra o Monza para o Torino, que se agarra a Simeone, ainda sem marcar na temporada. O argentino terá o apoio de Vlasic e Adams.

A rainha do mercado, a Fiorentina, apesar das comemorações pelos 100 anos, vive uma situação de profunda tensão. A expectativa era alta, e este início com 7 gols sofridos e 0 marcados entre Roma e Frosinone preocupa a torcida viola. No Franchi, quem chega é o Torino, e Grosso tentará mudar o rumo para salvar de imediato o seu cargo. Goncalves, recém-chegado, pode começar como titular.


  • Fiorentina x Torino: canal de TV e transmissão ao vivo via streaming

    Partida: Fiorentina x Torino

    Data: sábado, 5 de setembro de 2026

    Horário: 15h00

    Canal de TV: DAZN

    Streaming: DAZN

    • Publicidade

  • Prováveis escalações de Fiorentina x Torino

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Goncalves; Pellegrino. Téc. Grosso

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini; Vlasic, Adams; Simeone. Téc. Abate

  • ONDE ASSISTIR A FIORENTINA X TORINO NA TV

    O confronto da Serie A entre Fiorentina e Torino será transmitido ao vivo na TV pela DAZN por meio do aplicativo para smart TVs compatíveis ou usando consoles de videogame (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box ou dispositivos como Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV

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  • ONDE ASSISTIR A FIORENTINA X TORINO EM STREAMING

    Fiorentina-Torino também estará disponível em transmissão ao vivo via streaming em dispositivos como smartphones, tablets, PCs e computadores de mesa graças ao DAZN, baixando o aplicativo ou acessando o site oficial da plataforma.

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