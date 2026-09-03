Fiorentina x Torino: onde assistir na TV e no streaming, canal, horário, escalações

Sábado, às 15h, com transmissão exclusiva da DAZN, pela terceira rodada do campeonato, se enfrentam duas equipes que ainda estão zeradas na tabela: a Fiorentina de Fabio Grosso e o Torino de Ignazio Abate.

As duas equipes se movimentaram bastante no mercado, mas até agora não conseguiram encontrar resultados em campo. São três derrotas consecutivas, incluindo a da Copa da Itália contra o Monza para o Torino, que se agarra a Simeone, ainda sem marcar na temporada. O argentino terá o apoio de Vlasic e Adams.

A rainha do mercado, a Fiorentina, apesar das comemorações pelos 100 anos, vive uma situação de profunda tensão. A expectativa era alta, e este início com 7 gols sofridos e 0 marcados entre Roma e Frosinone preocupa a torcida viola. No Franchi, quem chega é o Torino, e Grosso tentará mudar o rumo para salvar de imediato o seu cargo. Goncalves, recém-chegado, pode começar como titular.



