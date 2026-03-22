Gabriele Stragapede

Traduzido por

Fiorentina x Inter: o toque com o braço de Pongracic divide os analistas de vídeo: não punível segundo Marelli, pênalti para Cesari e Bergonzi

Todas as decisões arbitrais da partida.

Fiorentina x Inter encerra a 30ª rodada do Campeonato da Série A.

A seguir, todas as jogadas polêmicas da partida analisadas pelo vídeo.



MARELLI: “TOQUE COM O BRAÇO DE PONGRACIC NÃO É PUNÍVEL”




CESARI E BERGONZI: “ERA PÊNALTI PARA O INTER”


  • A EQUIPE DE ÁRBITROS

    Árbitro: Colombo

    Assistentes: Bahri - Dei Giudici

    Quarto árbitro: Tremolada

    VAR: Maresca

    AVAR: Massa

  • OS MOMENTOS EM DESTAQUE

    76' - A Fiorentina pede pênalti por uma mão de Esposito na cabeçada de Gosens após a cobrança de um escanteio. O braço, no entanto, estava colado ao corpo e Colombo deixa o jogo prosseguir.

    39' - GOL ANULADO DA FIORENTINA! Após chute de Fagioli, desviado por Carlos Augusto (que não toca na bola), Kean chega e marca, batendo Sommer à queima-roupa. No entanto, o atacante da Fiorentina estava em posição de impedimento.

    18' - Ótimo passe em profundidade de Fagioli que encontra Kean na área. O atacante da Fiorentina cai dentro da área após um contato com Carlos Augusto, considerado regular pelo árbitro Colombo.

    10' - Fortes protestos da equipe nerazzurra por um possível toque de mão. Centro da direita de Dumfries que nem Pio Esposito nem Ranieri conseguem alcançar: a bola passa e é tocada por Pongracic, mas Colombo deixa a jogada prosseguir.

    7' - GOL ANULADO DO INTER! É anulado o segundo gol do Inter marcado por Nicolò Barella. O capitão da noite no Franchi recebe na área um passe preciso de Dumfries e chuta em direção ao gol, acertando a rede após um desvio decisivo de Brescianini, mas estava em posição de impedimento.

