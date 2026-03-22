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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-INTERAFP
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Fiorentina x Inter, o resumo: gols anulados de Barella e Kean, protestos da Fiorentina por um pênalti

Todas as decisões arbitrais da partida.

Fiorentina x Inter encerra a 30ª rodada do Campeonato da Série A.

A seguir, todas as jogadas polêmicas da partida.

  • A EQUIPE DE ÁRBITROS

    Árbitro: Colombo

    Assistentes: Bahri - Dei Giudici

    Quarto árbitro: Tremolada

    VAR: Maresca

    AVAR: Massa

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  • OS MOMENTOS EM DESTAQUE

    39' - GOL ANULADO DA FIORENTINA! Após um chute de Fagioli, desviado por Carlos Augusto (que não toca na bola), Kean chega e marca, batendo Sommer à queima-roupa. No entanto, o atacante da Fiorentina estava em posição de impedimento.

    18' - Ótimo passe em profundidade de Fagioli que encontra Kean na grande área. O atacante da Fiorentina cai dentro da área após um contato com Carlos Augusto, considerado regular pelo árbitro Colombo.

    7' - GOL ANULADO DO INTER! É anulado o segundo gol do Inter marcado por Nicolò Barella. O capitão da noite no Franchi recebe na área um passe preciso de Dumfries e chuta em direção ao gol, acertando a rede após um desvio decisivo de Brescianini, mas estava em posição de impedimento.

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