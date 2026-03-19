Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

Traduzido por

Fiorentina, Vanoli: “Tensão com Kean? Fico feliz que ele tenha ficado irritado, ele queria jogar. O treinador sou eu”

As declarações do técnico da Fiorentina após a vitória por 2 a 1 sobre o Rakow

Ao final da partida da Conference League vencida pela Fiorentina sobre o Rakow por 2 a 1, com a qual os Viola garantiram a classificação para as quartas de final da competição, o técnico Paolo Vanoli conversou com a Sky Sport, abordando em particular a substituição de Kean (já que o atacante da Azzurra não aceitou bem a troca, mandando o próprio treinador para aquele lugar).


Estas foram as palavras do técnico: “Estou contente porque ele é um jogador importante. Quando há raiva e aquela vontade de jogar, significa que ele queria chegar lá e ajudar. Além disso, o técnico sou eu e também preciso entender que, para nós, ele é um jogador importante e que ainda temos nove finais e uma classificação pela frente”.

  • SOBRE A PARTIDA

    "Hoje à noite, no primeiro tempo, tivemos dificuldade em entender como devíamos jogar. Queríamos tentar jogar, mas o campo não nos permitia. Chegávamos atrasados nas bolas perdidas e demoramos a perceber como devíamos garantir a classificação. Depois, no segundo tempo, foi muito melhor; ficamos em desvantagem, mas esta equipe agora tem uma vantagem: sabe reagir".

    • Publicidade

  • SOBRE O KEAN ÀS VIRAS DOS PLAYOFFS

    "Acho que o técnico da nossa seleção nacional é mais competente do que eu. Ele sabe muito bem que Moise é um jogador importante, que quer ajudar tanto a Fiorentina quanto a seleção nacional. É um rapaz de quem a Itália vai precisar."

  • SOBRE DODO E PARISI

    "Quando é preciso administrar as forças, às vezes é preciso fazer algumas mudanças para dar um descanso aos jogadores. São dois jogadores com 1,70 m de altura que se entendem bem, e devo dizer que fazem a diferença."

Ekstraklasa
Legia Warszawa crest
Legia Warszawa
LEG
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
Campeonato Italiano
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT