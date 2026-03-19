Fiorentina, Vanoli: “Tensão com Kean? Fico feliz que ele tenha ficado irritado, ele queria jogar. O treinador sou eu”

Ao final da partida da Conference League vencida pela Fiorentina sobre o Rakow por 2 a 1, com a qual os Viola garantiram a classificação para as quartas de final da competição, o técnico Paolo Vanoli conversou com a Sky Sport, abordando em particular a substituição de Kean (já que o atacante da Azzurra não aceitou bem a troca, mandando o próprio treinador para aquele lugar).





Estas foram as palavras do técnico: “Estou contente porque ele é um jogador importante. Quando há raiva e aquela vontade de jogar, significa que ele queria chegar lá e ajudar. Além disso, o técnico sou eu e também preciso entender que, para nós, ele é um jogador importante e que ainda temos nove finais e uma classificação pela frente”.