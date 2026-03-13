Fiorentina, roubo na casa de Gudmundsson: o islandês pede ajuda e oferece uma recompensa nas redes sociais

Por meio de algumas postagens no Instagram, o jogador explicou que sua casa foi assaltada e que vários objetos de valor foram levados. Entre eles, destacou, também havia objetos pessoais de grande importância. Na mensagem compartilhada com seus seguidores, Gudmundsson fez um apelo a quem pudesse ter informações úteis: quem tiver conhecimento de detalhes sobre os responsáveis é convidado a entrar em contato diretamente com ele ou com as autoridades policiais. O jogador informou ainda que será oferecida uma recompensa por quaisquer informações que possam levar à recuperação dos objetos roubados.