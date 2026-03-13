Momentos de grande tristeza para Albert Gudmundsson após a alegria do pênalti decisivo que garantiu a virada da Fiorentina na partida de ida das oitavas de final da Liga Conferência contra o time polonês Rakow. O atacante islandês contou nas redes sociais que foi vítima de um roubo em sua casa, ocorrido ontem.
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Fiorentina, roubo na casa de Gudmundsson: o islandês pede ajuda e oferece uma recompensa nas redes sociais
RECOMPENSA OFERECIDA
Por meio de algumas postagens no Instagram, o jogador explicou que sua casa foi assaltada e que vários objetos de valor foram levados. Entre eles, destacou, também havia objetos pessoais de grande importância. Na mensagem compartilhada com seus seguidores, Gudmundsson fez um apelo a quem pudesse ter informações úteis: quem tiver conhecimento de detalhes sobre os responsáveis é convidado a entrar em contato diretamente com ele ou com as autoridades policiais. O jogador informou ainda que será oferecida uma recompensa por quaisquer informações que possam levar à recuperação dos objetos roubados.
A MENSAGEM NAS HISTÓRIAS
"Minha casa foi assaltada ontem e vários objetos de valor foram roubados, incluindo alguns itens pessoais muito importantes. Se alguém tiver informações sobre os responsáveis, por favor, entre em contato comigo ou com a polícia. Será oferecida uma recompensa por informações que levem à recuperação dos objetos roubados."