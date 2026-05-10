Há uma Fiorentina desastrosa dentro e fora de campo, que deixou seus torcedores apreensivos, encontrando-se na classificação logo acima da zona de rebaixamento para a Série B. Por outro lado, há outra Fiorentina na liderança da tabela. Trata-se da equipe Primavera, que vem disputando o campeonato com o objetivo de conquistar o título com seus jovens jogadores. Entre eles está também o artilheiro Riccardo Braschi, que agora chegou ao time principal e estreou contra a Roma. Após alguns minutos no Olimpico, eis a estreia como titular contra o Genoa.
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Fiorentina, quem é Riccardo Braschi: o artilheiro “à la Cavani” que lidera a Primavera e está prestes a estrear na Série A
VIOLA DE SEMPRE
Riccardo Braschi é um atacante nascido em Florença em 24 de agosto de 2006, e o azul e violeta da Fiorentina está gravado nele desde que era criança. Nas categorias de base, ele passou por todas as etapas, apresentando excelentes números tanto na Sub-17 quanto na Sub-18, tornando-se titular indiscutível da Primavera justamente nesta temporada.
BOMBER AO ESTILO CAVANI
Um centroavante nato, com excelente constituição física, ele está desenvolvendo um ótimo faro de gol na área, aproveitando sua habilidade de se movimentar em espaços apertados, mas também é muito bom jogando de costas para o gol para ajudar na construção das jogadas. Tem personalidade de sobra, e o pênalti marcado com um chute por cima do goleiro contra o Parma, logo após entrar em campo vindo do banco, apenas dois minutos depois, é prova disso. Para fazer uma comparação, ele nos lembra Edinson Cavani, mas costuma comemorar com o gesto característico de Batistuta.
NÚMEROS DE DESTQUE E A PRIMEIRA EQUIPE
Ele tem o gol no sangue e, nesta temporada, já marcou 17 gols pela Primavera 1. Desempenhos que, pelo menos sob o comando de Pioli, levaram à sua convocação para a equipe principal tanto na dupla eliminatória da Conference League contra o Polissya quanto na primeira rodada do campeonato contra o Cagliari. Três partidas no banco que fizeram Riccardo sonhar em realizar seu sonho. Sonho que se tornou realidade em 12 de março de 2026, quando Vanoli o escalou pela primeira vez na partida de ida das oitavas de final da Conference League contra o Rakow, substituindo Piccoli aos 82 minutos, com o placar em 1 a 1; depois, a Fiorentina venceu por 2 a 1 graças ao pênalti de Gudmundsson aos 93 minutos. A primeira vez nunca se esquece e fez o jovem talento da Viola chorar de emoção ao final da partida.
SELEÇÃO NACIONAL E RENOVAÇÃO
O desempenho com a camisa da Fiorentina também convenceu as seleções juvenis italianas a lhe darem uma chance, embora ele ainda não tenha marcado nenhum gol pelas seleções sub-16, sub-17 e sub-18 da Itália. Por outro lado, houve uma boa notícia no plano contratual, já que Braschi renovou seu contrato profissional até 30 de junho de 2027, com opção a favor da Fiorentina de prorrogá-lo por mais duas temporadas.
AGORA, A ESTREIA NA SÉRIE A
E agora uma nova emoção, com a estreia na Série A (marcada por uma bola na trave no primeiro chute a gol) no Estádio Olímpico contra a Roma. Seguiu-se a primeira partida como titular contra o Genoa, no centro do ataque.