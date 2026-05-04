Fiorentina, quem é Riccardo Braschi: o artilheiro “à la Cavani” que lidera a equipe sub-19 e está prestes a estrear na Série A

Ele tem o gol no sangue e, nesta temporada, já marcou 17 gols pela Primavera 1. Desempenhos esses que, pelo menos sob o comando de Pioli, levaram-no a ser convocado para a equipe principal tanto na dupla eliminatória da Conference League contra o Polissya quanto na primeira rodada do campeonato contra o Cagliari. Três partidas no banco que fizeram Riccardo sonhar em realizar seu sonho. Sonho que se concretizou em 12 de março de 2026, quando Vanoli o escalou pela primeira vez na partida de ida das oitavas de final da Conference League contra o Rakow, substituindo Piccoli aos 82 minutos, com o placar em 1 a 1; depois, a Fiorentina venceu por 2 a 1 graças ao pênalti de Gudmundsson aos 93 minutos. A primeira vez nunca se esquece e fez o jovem talento da Fiorentina chorar de emoção ao final da partida.