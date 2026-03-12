Há uma Fiorentina desastrosa dentro e fora do campo, que deixa seus torcedores apreensivos com a quarta posição na tabela, logo acima da zona de rebaixamento para a Série B. Por outro lado, há outra Fiorentina em terceiro lugar na tabela, a dois pontos do líder Roma. Trata-se da Primavera liderada por Daniele Galloppa, que também assumiu interinamente o comando da equipe principal entre Pioli e Vanoli, e que está levando adiante um campeonato com o objetivo do título com seus jovens. Entre eles está também o artilheiro Riccardo Braschi, que agora chegou à equipe principal.
Fiorentina, quem é Riccardo Braschi: o artilheiro “à Cavani” que lidera a Primavera e se emociona na estreia na Conference League
VIOLA DE SEMPRE
Riccardo Braschi é um atacante nascido em Florença em 24 de agosto de 2006 e o violeta da Fiorentina está estampado nele desde que era criança. Nas categorias de base, ele passou por todas as etapas, com excelentes números tanto na Sub-17 quanto na Sub-18, tornando-se titular indiscutível da Primavera nesta temporada.
BOMBAS DE CAVANI
Atacante puro, fisicamente bem estruturado, está desenvolvendo um excelente senso de gol na área, aproveitando sua habilidade de movimentação em espaços apertados, mas também é muito bom em jogar de costas para o gol para ajudar na saída de bola. Tem personalidade de sobra, e o gol de pênalti marcado contra o Parma, logo após entrar em campo vindo do banco, após apenas dois minutos, é prova disso. Para fazer uma comparação, ele nos lembra Edinson Cavani, mas ele frequentemente comemora com a comemoração de Batistuta.
NÚMEROS NO TOPO E A PRIMEIRA EQUIPE
Ele tem o gol no sangue e, nesta temporada, já marcou 15 gols pela Primavera 1. Desempenhos que, pelo menos com Pioli, o levaram a ser convocado para a equipe principal tanto na dupla preliminar da Conference League contra o Polissya quanto na primeira rodada do campeonato contra o Cagliari. Três partidas que fizeram Riccardo sonhar em realizar seu sonho. Realizado em 12 de março de 2026, quando Vanoli o colocou para estrear na partida de ida das oitavas de final da Conference League contra o Rakow, substituindo Piccoli aos 82 minutos, com o placar parcial de 1 a 1: então a Fiorentina venceu por 2 a 1 graças ao pênalti de Gudmundsson aos 93 minutos. A primeira vez nunca se esquece e fez o jovem talento da Fiorentina chorar de emoção no final da partida.
NACIONAL E RENOVAÇÃO
O desempenho com a camisa roxa convenceu também as seleções juvenis italianas a lhe darem uma chance, embora ainda não tenha chegado a alegria de marcar um gol pelas seleções sub-16, sub-17 e sub-18 da Itália. Por outro lado, a alegria chegou em termos contratuais, já que Braschi renovou seu contrato profissional até 30 de junho de 2027, com opção a favor do time roxo de prolongá-lo por mais duas temporadas.