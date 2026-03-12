Goal.com
Fiorentina, quem é Riccardo Braschi: o artilheiro “à Cavani” que lidera a Primavera e se emociona na estreia na Conference League

O atacante nascido em 2006 é o artilheiro que está levando a Primavera viola à vitória.

Há uma Fiorentina desastrosa dentro e fora do campo, que deixa seus torcedores apreensivos com a quarta posição na tabela, logo acima da zona de rebaixamento para a Série B. Por outro lado, há outra Fiorentina em terceiro lugar na tabela, a dois pontos do líder Roma. Trata-se da Primavera liderada por Daniele Galloppa, que também assumiu interinamente o comando da equipe principal entre Pioli e Vanoli, e que está levando adiante um campeonato com o objetivo do título com seus jovens. Entre eles está também o artilheiro Riccardo Braschi, que agora chegou à equipe principal.

  • VIOLA DE SEMPRE

    Riccardo Braschi é um atacante nascido em Florença em 24 de agosto de 2006 e o violeta da Fiorentina está estampado nele desde que era criança. Nas categorias de base, ele passou por todas as etapas, com excelentes números tanto na Sub-17 quanto na Sub-18, tornando-se titular indiscutível da Primavera nesta temporada.

  • BOMBAS DE CAVANI

    Atacante puro, fisicamente bem estruturado, está desenvolvendo um excelente senso de gol na área, aproveitando sua habilidade de movimentação em espaços apertados, mas também é muito bom em jogar de costas para o gol para ajudar na saída de bola. Tem personalidade de sobra, e o gol de pênalti marcado contra o Parma, logo após entrar em campo vindo do banco, após apenas dois minutos, é prova disso. Para fazer uma comparação, ele nos lembra Edinson Cavani, mas ele frequentemente comemora com a comemoração de Batistuta.

  • NÚMEROS NO TOPO E A PRIMEIRA EQUIPE

    Ele tem o gol no sangue e, nesta temporada, já marcou 15 gols pela Primavera 1. Desempenhos que, pelo menos com Pioli, o levaram a ser convocado para a equipe principal tanto na dupla preliminar da Conference League contra o Polissya quanto na primeira rodada do campeonato contra o Cagliari. Três partidas que fizeram Riccardo sonhar em realizar seu sonho. Realizado em 12 de março de 2026, quando Vanoli o colocou para estrear na partida de ida das oitavas de final da Conference League contra o Rakow, substituindo Piccoli aos 82 minutos, com o placar parcial de 1 a 1: então a Fiorentina venceu por 2 a 1 graças ao pênalti de Gudmundsson aos 93 minutos. A primeira vez nunca se esquece e fez o jovem talento da Fiorentina chorar de emoção no final da partida.

  • NACIONAL E RENOVAÇÃO

    O desempenho com a camisa roxa convenceu também as seleções juvenis italianas a lhe darem uma chance, embora ainda não tenha chegado a alegria de marcar um gol pelas seleções sub-16, sub-17 e sub-18 da Itália. Por outro lado, a alegria chegou em termos contratuais, já que Braschi renovou seu contrato profissional até 30 de junho de 2027, com opção a favor do time roxo de prolongá-lo por mais duas temporadas.

