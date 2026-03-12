Ele tem o gol no sangue e, nesta temporada, já marcou 15 gols pela Primavera 1. Essas atuações, pelo menos com Pioli, levaram-no a ser convocado para a equipe principal, tanto na dupla preliminar da Conference League contra o Polissya quanto na primeira rodada do campeonato contra o Cagliari. Três partidas que fizeram Riccardo sonhar em realizar seu sonho. Realizado em 12 de março de 2026, quando Vanoli o colocou para jogar pela primeira vez na partida de ida das oitavas de final da Conference League contra o Rakow, substituindo Piccoli aos 82 minutos, com o placar parcial de 1 a 1: então a Fiorentina venceu por 2 a 1 graças ao pênalti de Gudmundsson aos 93 minutos.