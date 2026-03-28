Durante o treino aberto aos torcedores organizado pela Fiorentina no sábado, ocorreu um incidente que pode se revelar preocupante para o clube: após uma arrancada em um exercício que o levaria a cruzar a bola, o lateral brasileiro Dodô parou e caiu no chão fora do campo, recebendo em seguida os primeiros cuidados da equipe médica.
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Fiorentina, preocupação com Dodô: ele se machucou após uma arrancada no treino aberto aos torcedores; seu estado de saúde
AS CONDIÇÕES
Atendido imediatamente pela equipe médica, o jogador saiu do campo por conta própria, visivelmente irritado após a lesão, que, segundo as primeiras avaliações, parece ter afetado a região do flexor direito. Agora, os exames necessários determinarão a gravidade da lesão e o tempo de recuperação.
A TEMPORADA DE DODO
Dodô somou 29 partidas e 1 gol no campeonato, além de mais um na Liga Conferência, na partida de volta das eliminatórias de agosto contra o Polissya. Foram 3 assistências decisivas. No final da temporada, será hora de discutir a renovação do contrato, que vence em 2027 e voltou a estar em jogo após o impasse anterior à chegada de Paratici à diretoria esportiva.