Fiorentina, preocupação com Dodô: ele se machucou após uma arrancada no treino aberto aos torcedores; seu estado de saúde

Dodô somou 29 partidas e 1 gol no campeonato, além de mais um na Liga Conferência, na partida de volta das eliminatórias de agosto contra o Polissya. Foram 3 assistências decisivas. No final da temporada, será hora de discutir a renovação do contrato, que vence em 2027 e voltou a estar em jogo após o impasse anterior à chegada de Paratici à diretoria esportiva.