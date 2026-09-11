A nova Fiorentina de Paolo Vanoli está pronta para estrear em campo contra o Venezia, em uma partida já decisiva para a sequência do campeonato. As duas equipes vêm de 3 derrotas em 3 jogos, mas no lado viola também há a novidade e a curiosidade para ver em ação o novo treinador, que assumiu, ou melhor, voltou a Florença após a demissão de Fabio Grosso.

Quem tratou de esclarecer os motivos da escolha foi, à Dazn, o diretor esportivo Fabio Paratici, que confirmou a ruptura com o agora ex-treinador, causada principalmente por uma falta de confiança no projeto.



