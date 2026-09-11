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grafica paratici 2.1Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Fiorentina, Paratici: "Grosso não tinha confiança no elenco, não valia a pena continuar. A escolha por Vanoli e um projeto de 4 anos"

Fiorentina
F. Grosso
P. Vanoli
Mercado da bola
Venezia x Fiorentina
Venezia
Campeonato Italiano

O diretor esportivo explicou os motivos da escolha pela troca no comando técnico.

A nova Fiorentina de Paolo Vanoli está pronta para estrear em campo contra o Venezia, em uma partida já decisiva para a sequência do campeonato. As duas equipes vêm de 3 derrotas em 3 jogos, mas no lado viola também há a novidade e a curiosidade para ver em ação o novo treinador, que assumiu, ou melhor, voltou a Florença após a demissão de Fabio Grosso.

Quem tratou de esclarecer os motivos da escolha foi, à Dazn, o diretor esportivo Fabio Paratici, que confirmou a ruptura com o agora ex-treinador, causada principalmente por uma falta de confiança no projeto.


  • Decisão tomada, fomos direto

    "Tomada a decisão, nós seguimos em frente, no sentido de que precisamos pensar nos jogos, precisamos continuar pensando, trabalhando, fazendo o bem do clube, tanto na construção do clube quanto em colocar o novo treinador, Vanoli, e a comissão técnica, nas melhores condições possíveis. Portanto, estamos concentrados na partida, a página foi virada, foi passada e seguimos em frente, pensamos nesta noite"

    • Publicidade

  • O confronto com Grosso

    "A decisão amadureceu depois de uma conversa que tivemos com o treinador, na qual ele manifestou pouca confiança na equipe, pouca convicção no projeto. Dito isso, conversamos e decidimos que não valia a pena continuar insistindo nessa posição do treinador, porque, de qualquer forma, isso não seria o bem do clube. Então seguimos em outra direção"

  • Senso de responsabilidade

    "Dito isso, nós, como clube, como grupo dirigente, temos um grande senso e devemos ter um grande senso de responsabilidade, um grande senso de pertencimento. Temos isso com os nossos empregadores, com as pessoas que trabalham ao nosso lado, com os milhões de torcedores que nos acompanham, e tomar decisões é o nosso trabalho. Certamente, o que posso dizer é que, no que nos diz respeito, no que me diz respeito, sempre tomarei a melhor decisão para o clube, não a melhor para mim mesmo, para não receber críticas, porque é mais fashion ou coisa do tipo. Então fomos nessa direção. O motor das minhas escolhas na minha vida profissional como dirigente sempre foi fazer o bem do clube. Sempre fiz isso e continuarei a fazer, e neste caso era a coisa a fazer".

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  • O bis de Vanoli

    "Recomeçamos com o Paolo porque no ano passado ele fez um ótimo trabalho, conhece bem o ambiente e há estima mútua entre nós. Esta noite é preciso fazer um jogo para encontrar uma identidade. O projeto começou em fevereiro do ano passado com a minha chegada, e conseguimos alcançar uma bela permanência"

  • PROJETO DE 4 ANOS

    "É um projeto que, de qualquer forma, vai durar de agora por mais quatro anos, então sabemos que, dentro desse percurso, haverá contratempos, haverá obstáculos, haverá subidas. A única coisa que sabemos é que teremos de enfrentá-los, que não há atalhos, que o projeto continua e estamos muito conscientes e convictos do que estamos fazendo".

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