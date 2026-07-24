Fiorentina, Paratici em ação: consulta por "Diablito" Echeverri, do Manchester City

Claudio Echeverri é uma das joias mais preciosas do futebol argentino. Nascido em 2006, o jogador está a treinar às ordens de Enzo Maresca no Manchester City: o técnico italiano quer observá-lo de perto antes de tomar uma decisão definitiva sobre o futuro. O jovem, que vem de uma temporada dividida entre Bayer Leverkusen e Girona, acena à Serie A: o Monza já o tinha procurado nas fases iniciais deste mercado, e agora é a Fiorentina que tenta, depois de ter sondado o terreno nos últimos dias.