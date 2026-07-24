A Fiorentina garantiu nesta janela de transferências o defesa Viery (do Grêmio), o médio Arthur Atta (da Udinese) e o médio Christ Inao Oulai (do Trabzonspor), além de ter assegurado em definitivo Giovanni Fabbian e Marco Brescianini. A equipa viola também fechou as chegadas por empréstimo de Radu Drăgușin e Álex Jiménez. Fabio Paratici ainda não terminou a sua campanha de reforços, com o objetivo de dar a Fabio Grosso uma equipa de grande qualidade.
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Fiorentina, Paratici em ação: consulta por "Diablito" Echeverri, do Manchester City
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Claudio Echeverri é uma das joias mais preciosas do futebol argentino. Nascido em 2006, o jogador está a treinar às ordens de Enzo Maresca no Manchester City: o técnico italiano quer observá-lo de perto antes de tomar uma decisão definitiva sobre o futuro. O jovem, que vem de uma temporada dividida entre Bayer Leverkusen e Girona, acena à Serie A: o Monza já o tinha procurado nas fases iniciais deste mercado, e agora é a Fiorentina que tenta, depois de ter sondado o terreno nos últimos dias.
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