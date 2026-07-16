A Fiorentina se prepara para concretizar a quinta contratação desta janela de transferências, após as chegadas já confirmadas de Arthur Atta, Alex Jimenez, Viery e Radu Dragusin. De fato, chegam notícias importantes da Turquia sobre o destino do meio-campista marfinense Christ Inao Oulai, revelação na Copa do Mundo com sua seleção e alvo prioritário do diretor esportivo da Fiorentina, Fabio Paratici.
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Fiorentina, ouça o vice-presidente do Trabzonspor: “Acordo fechado com um clube para a contratação de Oulai”. O que está vindo à tona e em que ponto está a negociação
A NEGOCIAÇÃO
No site gianlucadimarzio.com, de fato, estão publicadas as declarações feitas hoje por Zeyyat Kafkas, vice-presidente do Trabzonspor, clube detentor dos direitos do jogador nascido em 2006: “Vamos transferir Oulai. Chegamos a um acordo com o clube, estamos aguardando a aceitação do jogador”. As “suspeitas” recaem sobre a Fiorentina, que nos últimos dias intensificou os contatos para tentar definir todos os termos do acordo que, apesar das declarações, ainda não estaria 100% fechado. O Trabzonspor pede um valor próximo a 30 milhões de euros, enquanto o clube italiano gostaria de fechar o negócio por 20 milhões.
Para explicar a postura do clube turco em relação a essa transação — que permitiria registrar um lucro significativo após ter desembolsado apenas 5,5 milhões de euros para comprar Oulai do Bastia —, Zeyyat Kafkas acrescentou estas palavras: “Se alguém viesse até você e oferecesse 6 milhões por um carro que vale 2, é normal que você queira considerar a proposta. Nós também, quando surgiram ofertas importantes, começamos a avaliar a ideia de uma venda no interesse do Trabzonspor.”
ELE DISSE SIM À FIORENTINA
O jogador da Costa do Marfim, que disputou quatro partidas na Copa do Mundo e que, na última temporada pelo Trabzonspor, registrou 31 partidas, dois gols e quatro assistências, manifestou total satisfação com a possibilidade de se transferir para a Fiorentina, e sua equipe de assessoria teria chegado a um acordo preliminar sobre os valores de um possível contrato válido até junho de 2031.
CONFIANÇA VIOLA
A esse cenário, cujos contornos apontam para um otimismo moderado, somam-se os rumores bastante concretos divulgados pelo TG Regione, que informa que Christ Oulai é esperado na cidade de Florença amanhã, mais precisamente com a chegada prevista para a tarde em um voo particular no aeroporto “Amerigo Vespucci”. Um sinal de que as negociações teriam efetivamente entrado na fase decisiva e de que a “fumaça branca” pode surgir a qualquer momento.
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