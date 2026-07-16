No site gianlucadimarzio.com, de fato, estão publicadas as declarações feitas hoje por Zeyyat Kafkas, vice-presidente do Trabzonspor, clube detentor dos direitos do jogador nascido em 2006: “Vamos transferir Oulai. Chegamos a um acordo com o clube, estamos aguardando a aceitação do jogador”. As “suspeitas” recaem sobre a Fiorentina, que nos últimos dias intensificou os contatos para tentar definir todos os termos do acordo que, apesar das declarações, ainda não estaria 100% fechado. O Trabzonspor pede um valor próximo a 30 milhões de euros, enquanto o clube italiano gostaria de fechar o negócio por 20 milhões.





Para explicar a postura do clube turco em relação a essa transação — que permitiria registrar um lucro significativo após ter desembolsado apenas 5,5 milhões de euros para comprar Oulai do Bastia —, Zeyyat Kafkas acrescentou estas palavras: “Se alguém viesse até você e oferecesse 6 milhões por um carro que vale 2, é normal que você queira considerar a proposta. Nós também, quando surgiram ofertas importantes, começamos a avaliar a ideia de uma venda no interesse do Trabzonspor.”