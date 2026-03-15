Udinese Calcio v ACF Fiorentina - Serie A

Fiorentina, os convocados de Vanoli: a decisão sobre Moise Kean. E Fortini não está na lista

A lista de convocados da Fiorentina para o jogo de amanhã contra a Cremonese.

Paolo Vanoli divulgou a lista de convocados para o jogo de amanhã contra a Cremonese. Moise Kean está na lista, enquanto Niccolò Fortini fica em Florença.  

  • MOISE KEAN

    A boa notícia de hoje é a presença de Moise Kean na lista de convocados para a partida de amanhã contra a Cremonese. O atacante da Fiorentina treinou esta manhã com o grupo e está, portanto, pronto para entrar em campo com os companheiros. Amanhã, Paolo Vanoli, após um último treino antes da partida, decidirá se o escalará desde o início ou se deixará o ataque a cargo de Roberto Piccoli. 

  • NICCOLO FORTINI

    Niccolò Fortini, por outro lado, não estará presente. O jovem lateral da Fiorentina não foi convocado por precaução devido a dores lombares. Ele será avaliado na terça-feira para determinar se participará da viagem à Polônia para a partida de volta das oitavas de final da Conference League. 

  • A LISTA

    Para a baliza, foram convocados David de Gea, Oliver Christensen e Pietro Leonardelli. Na defesa, foram convocados Luis Balbo, Pietro Comuzzo, Dodô, Robin Gosens, Fabiano Parisi, Marin Pongračić, Luca Ranieri, Daniele Rugani e Kouadio.

    No meio-campo, estão Marco Brescianini, Giovanni Fabbian, Nicolò Fagioli, Jacopo Fazzini, Rolando Mandragora e Cher Ndour.

    No ataque, finalmente, os convocados são Albert Gudmundsson, Jack Harrison, Moise Kean, Riccardo Braschi e Roberto Piccoli.

