Fiorentina oficializa a chegada de Vanoli como novo treinador no lugar de Grosso. Veja o salário e a duração do contrato

Na temporada passada, desde sua chegada como substituto de Pioli em novembro de 2025, Vanoli havia começado com o 3-5-2, para depois mudar para o 4-3-3 utilizado também por Grosso nestas primeiras fases da temporada. Na temporada passada, porém, Vanoli havia se encontrado praticamente sem pontas de ofício à disposição para o 4-3-3 e havia falado publicamente sobre isso pouco depois de sua chegada a Florença: "Este grupo não dispõe de verdadeiros pontas, e isso torna a situação complicada: no futebol moderno, o papel deles é fundamental".





Agora, porém, os pontas estão mais do que presentes, com duplas já definidas: Mastantuono e Gnonto pela direita, Pedro Gonçalves e Njie pela esquerda.





Do esquema aos jogadores. Quem primeiro deve se beneficiar do retorno de Vanoli é Nicolò Fagioli.





O ex-meio-campista da Juventus havia sido um dos mais valorizados como volante no 4-3-3 e era um dos melhores da Fiorentina em termos de rendimento. A faísca com Grosso, por outro lado, não surgiu, e outras escolhas foram feitas.





Na recente entrevista ao CorSport, Vanoli teve palavras elogiosas para Fagioli: "É um jogador talentoso. Descobri um rapaz inteligente do ponto de vista do futebol e dotado de grande personalidade técnica. Todos pensavam que ele não pudesse atuar como play, mas, quando alguém é inteligente e se coloca à disposição, pode desempenhar qualquer função. Comigo, ele fez isso realmente muito bem. Naquele momento, ele também sentiu a confiança e, às vezes, a confiança permite que você entregue algo a mais".





É lícito, portanto, pensar que Fagioli seja amplamente favorito em relação a Oulai para a função de play, para dar equilíbrio e qualidade. E com ele, Ndour também pode encontrar um relançamento, já que com Vanoli havia mostrado uma boa evolução e agora, por outro lado, está em dificuldade.