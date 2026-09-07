Paolo Vanoli é o novo treinador da Fiorentina. Tudo confirmado, ele substitui o demitido Fabio Grosso. Este é o comunicado: "A ACF Fiorentina comunica que a condução técnica da equipe principal viola foi confiada ao técnico Paolo Vanoli. Ao treinador vai um grande agradecimento por ter aceitado imediatamente, com entusiasmo, voltar ao comando da equipe principal. Vanoli comandará, na tarde de hoje, o seu primeiro treino".
Traduzido por
Fiorentina oficializa a chegada de Vanoli como novo treinador no lugar de Grosso. Veja o salário e a duração do contrato
Salário e duração do contrato
Segundo o Corriere dello Sport, Vanoli assinou um contrato de 2 anos e salário de 1,2 milhão por temporada, com uma opção que, caso determinadas condições sejam cumpridas, lhe permitirá estender o acordo com a Fiorentina por um ano (2029).
Como Vanoli joga
Na temporada passada, desde sua chegada como substituto de Pioli em novembro de 2025, Vanoli havia começado com o 3-5-2, para depois mudar para o 4-3-3 utilizado também por Grosso nestas primeiras fases da temporada. Na temporada passada, porém, Vanoli havia se encontrado praticamente sem pontas de ofício à disposição para o 4-3-3 e havia falado publicamente sobre isso pouco depois de sua chegada a Florença: "Este grupo não dispõe de verdadeiros pontas, e isso torna a situação complicada: no futebol moderno, o papel deles é fundamental".
Agora, porém, os pontas estão mais do que presentes, com duplas já definidas: Mastantuono e Gnonto pela direita, Pedro Gonçalves e Njie pela esquerda.
Do esquema aos jogadores. Quem primeiro deve se beneficiar do retorno de Vanoli é Nicolò Fagioli.
O ex-meio-campista da Juventus havia sido um dos mais valorizados como volante no 4-3-3 e era um dos melhores da Fiorentina em termos de rendimento. A faísca com Grosso, por outro lado, não surgiu, e outras escolhas foram feitas.
Na recente entrevista ao CorSport, Vanoli teve palavras elogiosas para Fagioli: "É um jogador talentoso. Descobri um rapaz inteligente do ponto de vista do futebol e dotado de grande personalidade técnica. Todos pensavam que ele não pudesse atuar como play, mas, quando alguém é inteligente e se coloca à disposição, pode desempenhar qualquer função. Comigo, ele fez isso realmente muito bem. Naquele momento, ele também sentiu a confiança e, às vezes, a confiança permite que você entregue algo a mais".
É lícito, portanto, pensar que Fagioli seja amplamente favorito em relação a Oulai para a função de play, para dar equilíbrio e qualidade. E com ele, Ndour também pode encontrar um relançamento, já que com Vanoli havia mostrado uma boa evolução e agora, por outro lado, está em dificuldade.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.