Fiorentina: nas próximas horas, reunião com o agente de Kean para planejar o futuro: a opinião de Grosso e Paratici e a vontade do jogador – o ponto da situação

Depois de superar os problemas na tíbia que o afetaram bastante, especialmente nos últimos meses, e de superar também a decepção pela não classificação da Itália para a Copa do Mundo, o atacante nascido em 2000 se reunirá nos próximos dias com a diretoria do clube para discutir seu futuro. Segundo o Sky Sport, já amanhã está prevista uma reunião para avaliar a situação. Moise Kean – que disputou 77 partidas e marcou 34 gols em Florença – tem contrato até 30 de junho de 2029, recebe um salário líquido de 4,5 milhões de euros e, até o próximo dia 15 de julho, está protegido por uma cláusula de rescisão no valor de 62 milhões de euros.