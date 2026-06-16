Depois de escolher Fabio Grosso como o técnico responsável pelo novo projeto elaborado pelo diretor esportivo Fabio Paratici, a Fiorentina deu início, de fato, ao planejamento da nova temporada. Deixando para trás uma das temporadas mais complicadas da história recente — marcada pelo falecimento do presidente Rocco Commisso e pelo risco de rebaixamento —, os “viola” apostam em um dos técnicos em ascensão da Série A para voltar a ser competitivos na disputa por vagas nas competições europeias. Para isso, será necessário recuperar também seus melhores jogadores, como Moise Kean, que vêm de um campeonato extremamente difícil.
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Fiorentina: nas próximas horas, reunião com o agente de Kean para planejar o futuro: a opinião de Grosso e Paratici e a vontade do jogador – o ponto da situação
A CIMEIRA
Depois de superar os problemas na tíbia que o afetaram bastante, especialmente nos últimos meses, e de superar também a decepção pela não classificação da Itália para a Copa do Mundo, o atacante nascido em 2000 se reunirá nos próximos dias com a diretoria do clube para discutir seu futuro. Segundo o Sky Sport, já amanhã está prevista uma reunião para avaliar a situação. Moise Kean – que disputou 77 partidas e marcou 34 gols em Florença – tem contrato até 30 de junho de 2029, recebe um salário líquido de 4,5 milhões de euros e, até o próximo dia 15 de julho, está protegido por uma cláusula de rescisão no valor de 62 milhões de euros.
VONTADE COMUM
Na reunião agendada entre seu agente, Alessandro Lucci, e a diretoria da Fiorentina, será feita uma avaliação da última temporada e serão apresentados os respectivos planos para a próxima. Segundo informações da Sky Sport, a intenção comum seria recomeçar juntos, com a Fiorentina contando com Grosso, um antigo admirador de Kean – que treinou o jogador na época em que ele atuava na Primavera da Juventus –, e Paratici, que foi seu diretor esportivo também na Juventus. Por sua vez, o atacante, depois de ter recusado, nas últimas janelas de transferências, algumas ofertas generosas vindas da Arábia Saudita, consideraria a ideia de deixar a Fiorentina apenas se surgisse uma situação significativamente melhor.
SÓ PARA UMA GRANDE
A ambição do jogador seria, eventualmente, atuar em um campeonato de alto nível como a Premier League – onde jogou, na temporada 2019/2020, pelo Everton – ou, de qualquer forma, colocar-se à prova em um time ambicioso que, de preferência, dispute a Liga dos Campeões. Muitas das chances de Moise Kean permanecer em Florença dependerão, portanto, das eventuais propostas que surgirem nas próximas semanas, mas também da capacidade da Fiorentina de apresentar a ele um projeto de renascimento que o coloque no centro e que crie as bases para que, juntos, voltem a ser competitivos em busca de objetivos mais ambiciosos.