Niclas Fullkrug se despede do Milan após apenas 6 meses e um único gol marcado, para retornar ao West Ham. A notícia já vinha circulando há algum tempo e agora falta apenas o comunicado oficial. O “panzer” de Hannover não faz parte dos planos dos Hammers, que acabaram de ser rebaixados para a Championship, e será colocado novamente no mercado.