Niclas Fullkrug se despede do Milan após apenas 6 meses e um único gol marcado, para retornar ao West Ham. A notícia já vinha circulando há algum tempo e agora falta apenas o comunicado oficial. O “panzer” de Hannover não faz parte dos planos dos Hammers, que acabaram de ser rebaixados para a Championship, e será colocado novamente no mercado.
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Fiorentina, ideia bombástica envolvendo Fullkrug: o atacante alemão não teve sua opção de compra exercida pelo Milan e custa 3 milhões
DUAS SOLICITAÇÕES NA SÉRIE A
Há várias semanas, o Venezia iniciou negociações com a Roof, agência que representa os interesses de Fullkrug, para tentar obter o “sim” do experiente atacante. Mas atenção também à Fiorentina: segundo o Tirreno, os “gigliati” estariam de olho no ex-jogador do Werder Bremen caso Roberto Piccoli deixe o clube. O valor de mercado do alemão seria de cerca de 3 milhões de euros.