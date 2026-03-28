Fiorentina: Gudmundsson corre o risco de ser transferido? A posição do clube violeta em relação ao islandês

Ao mesmo tempo, porém, no Viola Park ninguém pretende deixá-lo sozinho. A temporada ainda está em aberto, a permanência na série precisa ser conquistada e o objetivo da Conference League continua vivo. Para alcançar tudo isso, será necessária a melhor versão do islandês. É por isso que Vanoli não parece disposto a relegá-lo ao banco nesta reta final.

Além do campo, o fator mental também pesa. Em Florença, Gudmundsson já é bem conhecido: um banco de reservas, para alguém acostumado a sempre começar como titular, dificilmente representaria o impulso certo para reagir nesta reta final. Raffaele Palladino também tentou isso no ano passado, sem grandes resultados.

Gudmundsson deve ser apoiado, valorizado e colocado de volta no centro do projeto quando necessário. E é isso que Paratici e Vanoli pretendem fazer até junho. Depois, veremos.