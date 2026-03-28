Diante do abandono, estamos todos no mesmo barco: até mesmo a mente mais lúcida pode desmoronar quando percebe que não é amada. Por que, então, Albert Gudmundsson seria uma exceção? No entanto, o retorno de Manor Solomon colocou em questão o papel do islandês na equipe comandada por Paolo Vanoli. Uma decisão compreensível, considerando o fraco desempenho recente do camisa 10 da Fiorentina.
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Fiorentina: Gudmundsson corre o risco de ser transferido? A posição do clube violeta em relação ao islandês
GUDMUNDSSON EM DISCUSSÃO
É preciso dizer, porém, que, olhando para os números (9 gols e 6 assistências no total), as críticas parecem difíceis de sustentar. Apesar disso, sua atitude deixa transparecer um certo descontentamento que, com o passar do tempo, está esgotando a paciência dos torcedores.
Então, será que Solomon vai começar como titular? Gudmundsson vai ficar no banco? O ponto de partida é claro: Gudmundsson é considerado o jogador de maior talento no elenco de Vanoli. Uma convicção que nunca foi realmente questionada, primeiro com Pradè e depois com Paratici.
A POSIÇÃO DA FIORENTINA
Ao mesmo tempo, porém, no Viola Park ninguém pretende deixá-lo sozinho. A temporada ainda está em aberto, a permanência na série precisa ser conquistada e o objetivo da Conference League continua vivo. Para alcançar tudo isso, será necessária a melhor versão do islandês. É por isso que Vanoli não parece disposto a relegá-lo ao banco nesta reta final.
Além do campo, o fator mental também pesa. Em Florença, Gudmundsson já é bem conhecido: um banco de reservas, para alguém acostumado a sempre começar como titular, dificilmente representaria o impulso certo para reagir nesta reta final. Raffaele Palladino também tentou isso no ano passado, sem grandes resultados.
Gudmundsson deve ser apoiado, valorizado e colocado de volta no centro do projeto quando necessário. E é isso que Paratici e Vanoli pretendem fazer até junho. Depois, veremos.
TRANSFERÊNCIA EM JUNHO?
No final da temporada, vários cenários podem se apresentar. O investimento feito pelo clube foi significativo e, consequentemente, será necessária uma oferta igualmente importante para convencer a diretoria a se desfazer dele.
Por enquanto, porém, Albert Gudmundsson continua sendo uma peça fundamental desta Fiorentina, que Paolo Vanoli, com seu trabalho diário, transformou em um grupo unido. E, como em toda família, ninguém fica para trás.