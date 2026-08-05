A Fiorentina finalmente chegou a um acordo com o Real Madrid para contratar Mastantuono por empréstimo de uma temporada, de acordo com o Corriere dello Sport. O avanço põe fim a uma novela de verão que ameaçava se transformar em uma longa saga de transferências. Após várias semanas de negociações entre as diretorias dos respectivos clubes e os representantes do jogador, um acordo definitivo foi alcançado.

O talentoso adolescente agora seguirá para a Serie A para vestir a famosa camisa roxa na próxima temporada. Garantir a assinatura do argentino representa um grande reforço para o clube italiano, que busca fortalecer suas opções ofensivas antes do início da nova temporada.