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Yosua Arya

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Fiorentina fecha acordo para contratar jovem do Real Madrid por empréstimo

Mercado da bola
Real Madrid
F. Mastantuono
Fiorentina
Campeonato Italiano
La Liga

A Fiorentina negociou com sucesso um empréstimo de uma temporada do jovem do Real Madrid Franco Mastantuono após semanas de discussões intensas. O meia nascido em 2007 deve chegar à Itália de forma iminente para realizar exames médicos de rotina e finalmente colocar fim a essa longa novela de transferências do verão.

  • Fiorentina acerta empréstimo de joia do Real Madrid

    A Fiorentina finalmente chegou a um acordo com o Real Madrid para contratar Mastantuono por empréstimo de uma temporada, de acordo com o Corriere dello Sport. O avanço põe fim a uma novela de verão que ameaçava se transformar em uma longa saga de transferências. Após várias semanas de negociações entre as diretorias dos respectivos clubes e os representantes do jogador, um acordo definitivo foi alcançado.

    O talentoso adolescente agora seguirá para a Serie A para vestir a famosa camisa roxa na próxima temporada. Garantir a assinatura do argentino representa um grande reforço para o clube italiano, que busca fortalecer suas opções ofensivas antes do início da nova temporada.

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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Empréstimo sem custos, com acordo de divisão de salários

    A estrutura final da transferência será um empréstimo simples, sem cláusulas adicionais. Isso garante que Mastantuono retornará diretamente à capital espanhola ao fim da atual temporada, sem opção de compra em definitivo incluída no acordo.

    Fundamentalmente, chegou-se a um acordo financeiro em relação ao salário do jovem durante o período de sua permanência. O Real Madrid concordou em arcar com uma parte significativa de seus vencimentos, com a Fiorentina também contribuindo com uma parcela para ajudar a concluir a transferência temporária. Essa abordagem conjunta em relação aos salários do jogador foi fundamental para sacramentar o acordo após semanas de discussões complexas.

  • Chegada rápida planejada para a estrela argentina

    A joia nascida em 2007, que é de Azul, na Argentina, deu total aval à transferência. A diretoria da Fiorentina trabalhou com empenho para convencer o jovem meia de que uma mudança para Florença seria o passo perfeito para sua carreira em ascensão.

    O clube italiano agiu rapidamente para organizar os detalhes logísticos finais. O time tenta ativamente levar a jovem promessa sul-americana para a Itália já nesta noite para concluir as formalidades necessárias da transferência. Sua chegada iminente a Florença permitirá que ele se integre ao novo ambiente o mais rápido possível.

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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Exames médicos e experiência na Serie A à espera

    Ao chegar à Itália, Mastantuono passará imediatamente pelos exames médicos de rotina. Assim que esses testes forem concluídos com sucesso, ele assinará seu novo contrato de um ano.

    A mudança para a Itália permitirá que o talentoso meio-campista ganhe uma experiência muito valiosa no time principal. Assim que a temporada da Serie A terminar oficialmente, o argentino fará as malas e voltará a Madri, na esperança de usar sua experiência na Itália para abrir caminho no estrelado time principal deles.

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