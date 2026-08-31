A Fiorentina negociou com sucesso a transferência em definitivo de Beto, em um acordo avaliado em € 18 milhões. De acordo com Sky Sport Italia, o atacante português, que anteriormente chamou atenção na Serie A durante sua passagem pela Udinese, deve chegar a Florença na segunda-feira para realizar exames médicos e acertar os termos pessoais. A movimentação representa uma mudança significativa de estratégia por parte da diretoria do clube, liderada pelo diretor técnico Fabio Paratici, após um avanço nas negociações com o clube da Premier League no fim da noite.

A investida pelo atacante do Manchester United Joshua Zirkzee foi marcada por altos níveis de estresse no centro de treinamento de Viola Park. Embora a Fiorentina estivesse preparada para comprometer recursos significativos para levar o holandês de volta à Itália, o jogador teria recusado a transferência apesar de o clube italiano ter proposto um substancial pacote de empréstimo. As informações indicam que Zirkzee está à espera de uma possível transferência para a Juventus, que demonstrou interesse no atacante caso consiga negociar Jonathan David antes do prazo final.