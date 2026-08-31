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Fiorentina fecha a transferência de Beto, do Everton, por € 18 milhões após recusa de Joshua Zirkzee
A Fiorentina volta suas atenções para Beto após complicações por Zirkzee
A Fiorentina negociou com sucesso a transferência em definitivo de Beto, em um acordo avaliado em € 18 milhões. De acordo com Sky Sport Italia, o atacante português, que anteriormente chamou atenção na Serie A durante sua passagem pela Udinese, deve chegar a Florença na segunda-feira para realizar exames médicos e acertar os termos pessoais. A movimentação representa uma mudança significativa de estratégia por parte da diretoria do clube, liderada pelo diretor técnico Fabio Paratici, após um avanço nas negociações com o clube da Premier League no fim da noite.
A investida pelo atacante do Manchester United Joshua Zirkzee foi marcada por altos níveis de estresse no centro de treinamento de Viola Park. Embora a Fiorentina estivesse preparada para comprometer recursos significativos para levar o holandês de volta à Itália, o jogador teria recusado a transferência apesar de o clube italiano ter proposto um substancial pacote de empréstimo. As informações indicam que Zirkzee está à espera de uma possível transferência para a Juventus, que demonstrou interesse no atacante caso consiga negociar Jonathan David antes do prazo final.
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Saída de Moise Kean para o Como é finalizada
A chegada de Beto dá à Fiorentina a cobertura necessária para autorizar a saída de Moise Kean. O internacional italiano está prestes a se juntar ao Como em um acordo que pode chegar a € 40 milhões no total. O acordo estruturado envolve uma taxa fixa de € 35 milhões, além de mais € 5 milhões em bônus relacionados a desempenho. A transferência de Kean para o Como estava condicionada à contratação de um substituto pela Fiorentina, e, com o negócio por Beto agora na reta final, o ex-atacante de Juventus e Paris Saint-Germain recebeu sinal verde para viajar e realizar seus próprios exames médicos.
Encaixe tático e o retorno de Beto à Itália
Beto retorna a uma liga na qual já provou seu faro de gol. Durante sua passagem pela Udinese entre 2021 e 2023, o atacante de força física se firmou como um dos centroavantes mais perigosos da competição, o que lhe rendeu uma transferência milionária para o Everton. No entanto, sua passagem por Goodison Park tem sido frustrante, com o atacante tendo dificuldades para assegurar uma vaga regular entre os titulares.
Para a Fiorentina, Beto oferece um perfil diferente do Zirkzee, mais técnico. Enquanto o jogador do Manchester United é conhecido pelo jogo associativo e por recuar para envolver os companheiros, Beto oferece uma referência mais tradicional, que se destaca nas transições e nos duelos aéreos. Essa mudança de perfil pode exigir alguns ajustes táticos de Fabio Grosso, mas o clube acredita que o internacional português é o homem certo para liderar o ataque.
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Horas finais de uma janela frenética
À medida que o prazo final se aproxima, a Fiorentina segue como um dos clubes mais ativos da Serie A. Além da posição de atacante, o clube também trabalha para reforçar a defesa e, potencialmente, acrescentar mais criatividade ao meio-campo. A busca por Wilfried Gnonto continua sendo uma prioridade, com o ponta do Leeds visto como o parceiro ideal para Beto e o recém-contratado Alieu Njie. A novela em torno de Zirkzee ainda pode ter um último capítulo em outro lugar, mas, para a Fiorentina, o foco agora está totalmente na integração de seus novos reforços.
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