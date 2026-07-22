O futuro de Moise Kean continua sendo tema de discussão no atual cenário da Fiorentina. Após os rumores dos últimos dias sobre um interesse manifestado pelo Como pelo atacante da Seleção Italiana, o técnico da Fiorentina, Fabio Grosso, volta a se pronunciar sobre as últimas especulações relacionadas à permanência ou não do jogador nascido em 2000. A notícia é que o técnico de Abruzzo, questionado pelos repórteres ao final do amistoso vencido por 1 a 0 contra o Gubbio (gol de Gudmundsson), não descarta a possibilidade de uma saída do jogador.
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Fiorentina: Fabio Grosso não descarta a saída de Moise Kean: “Ficaria feliz em tê-lo conosco, mas se surgisse uma oportunidade boa para todos, nós lhe desejaríamos boa sorte”
PALAVRAS DE DESPEDIDA?
“Vejo que ele está tranquilo; tenho o prazer de reencontrá-lo depois de vários anos. Eu o conheci quando ele era um garoto e o reencontrei já como um homem e um jogador consagrado. Vocês conhecem bem suas características, e eu também as conheço bem; ele é um jogador muito forte para o nosso time. Além disso, como disse antes, há rumores sobre o mercado, mas estamos aqui apenas para trabalhar e melhorar. Vocês sabem que existem dinâmicas do mercado: estou feliz por tê-lo conosco, ficaria feliz em mantê-lo, mas se surgisse uma boa oportunidade para ele e que fosse boa para todos, ficaria igualmente feliz em desejar-lhe boa sorte”, declarou Fabio Grosso no Viola Park.
COMO SE INFORMA
Uma abertura total à possibilidade de uma transferência de Moise Kean para fora da Fiorentina. Chegado no verão de 2024, ele disputou um total de 77 partidas e marcou 34 gols com a camisa violeta. Seu contrato vence em junho de 2029 e, há poucos dias, expirou o prazo da cláusula de rescisão de 52 milhões de euros. O Como é o time que mais recentemente entrou em contato com a Fiorentina para avaliar as possibilidades de uma eventual negociação, bem como com a equipe de assessores do atacante. Por um valor em torno de 40 milhões de euros, a aprovação para a saída poderia ser dada.
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