“Vejo que ele está tranquilo; tenho o prazer de reencontrá-lo depois de vários anos. Eu o conheci quando ele era um garoto e o reencontrei já como um homem e um jogador consagrado. Vocês conhecem bem suas características, e eu também as conheço bem; ele é um jogador muito forte para o nosso time. Além disso, como disse antes, há rumores sobre o mercado, mas estamos aqui apenas para trabalhar e melhorar. Vocês sabem que existem dinâmicas do mercado: estou feliz por tê-lo conosco, ficaria feliz em mantê-lo, mas se surgisse uma boa oportunidade para ele e que fosse boa para todos, ficaria igualmente feliz em desejar-lhe boa sorte”, declarou Fabio Grosso no Viola Park.