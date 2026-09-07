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ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Fiorentina demite Fabio Grosso após desastrosa sequência de três derrotas na Serie A, apesar de ter gasto € 150 milhões no verão

F. Grosso
Fiorentina
Campeonato Italiano
P. Vanoli

A Fiorentina se separou do técnico Fabio Grosso após um início calamitoso na nova campanha da Serie A, confirmou o clube no domingo. Apesar de comandar uma grande reformulação de verão de € 150 milhões, o campeão da Copa do Mundo de 2006 recebeu a notícia da demissão depois de sofrer três derrotas consecutivas na liga, que deixaram a Viola na lanterna.

  • Sequência ruim sela destino

    A passagem de Grosso pelo Stadio Artemio Franchi chegou ao fim de forma prematura depois que três derrotas consecutivas na liga deixaram o clube afundado na lanterna da tabela. A Fiorentina sofreu uma humilhante derrota por 4 a 0 na estreia para a Roma, seguida por uma decepcionante derrota em casa por 3 a 0 para o Frosinone e um revés por 2 a 1 para o Torino. Ter sofrido nove gols nos três primeiros jogos da liga significou que a vitória por 4 a 1 sobre o Benevento na Coppa Italia esteve longe de ser suficiente para salvar o emprego do treinador.

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  • ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Cúpula do clube desiste

    A paciência da diretoria se esgotou, o que levou a uma ação rápida e decisiva para evitar que seu ambicioso projeto esportivo se desmanchasse ainda mais. Em um comunicado oficial publicado em seu site, o clube confirmou: "A ACF Fiorentina anuncia que Fabio Grosso foi destituído de suas funções como treinador da equipe principal, com efeito imediato."

  • Investimento pesado não rende nada

    A decisão de romper os laços vem após uma janela de transferências agressiva, na qual o clube comprometeu € 150 milhões para reformular completamente o elenco principal. Apesar das contratações de Beto, Christ Oulai, Arthur Atta, Mateo Pellegrino, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini e Victor Valdepenas, além das chegadas por empréstimo de destaque de Franco Mastantuono, Radu Dragusin, Wilfried Gnonto, Alex Jimenez e Pedro Goncalves, as atuações não corresponderam às expectativas. O especialista em transferências Matteo Moretto informa que o ex-treinador Paolo Vanoli agora lidera a corrida por um retorno ao Franchi.

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  • ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Testes exaustivos aguardam o sucessor

    A diretoria do clube enfrenta uma corrida contra o tempo para nomear um substituto antes da importante viagem a Venezia pela liga na sexta-feira, 11 de setembro. A Fiorentina depois recebe o Pisa na fase de 32 avos de final da Coppa Italia quatro dias depois, antes de receber o Napoli, candidato ao título, no Artemio Franchi no domingo, 20 de setembro. Conquistar os primeiros pontos na liga e restaurar o moral de um elenco montado a peso será fundamental antes do início da janela internacional de outono.

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