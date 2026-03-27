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ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Fiorentina, De Gea: “Estávamos acabados, Vanoli nos trouxe de volta à vida. Futuro? Aqui estou bem”

Fiorentina
Campeonato Italiano
D. de Gea
P. Vanoli
M. Kean

O goleiro espanhol analisa a situação atual da Viola e faz uma perspectiva para o futuro: as palavras de De Gea.

A chegada de Paolo Vanoli revitalizou a Fiorentina, e David de Gea não tem dúvidas: “Estávamos mortos, ele nos trouxe de volta à vida”.


O goleiro espanhol concedeu uma longa entrevista ao La Gazzetta dello Sport, na qual abordou vários temas.


O momento atual da Viola foi o tema principal; após um início dramático, o time da Toscana está em plena luta pela permanência, mas iniciou uma lenta recuperação enquanto segue sua trajetória na Conference League.


Presente, mas não só, pois o goleiro também deu uma pequena atualização sobre seu próprio futuro, que está no centro de rumores do mercado.

  • COMO VOCÊ EXPLICA AS DIFICULDADES DA FIORENTINA NO INÍCIO DO ANO?

    David de Gea começa justamente pelas dificuldades que a Fiorentina enfrentou no início da temporada:


    “Não há uma explicação”, admite. “Começamos mal e colocamos muita pressão sobre nós mesmos. Foi difícil também para mim, que pela primeira vez me vi lutando pela permanência. Os jovens sofreram mais; nessas situações, é preciso ser forte mentalmente. Eu também não estive no meu melhor, mas não desanimei: trabalhar é a única maneira de sair dessa.”


    O goleiro espanhol continua: “O momento mais difícil foi no final de 2025, quando estávamos em último lugar, não ganhávamos um jogo e as estatísticas diziam que ninguém na nossa situação jamais havia se salvado. Naquela época, eu estava preocupado: me sentia dentro de um pesadelo. Agora, porém, melhoramos em muitos aspectos e ainda estamos na disputa da Conference, mas precisamos continuar trabalhando duro”.

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  • O QUE MUDOU COM VANOLI

    Em Florença, porém, o clima mudou, em parte graças à chegada de Paolo Vanoli ao comando, após a demissão de Stefano Pioli e a breve passagem de Daniele Galloppa como interino. De Gea confirma:


    “Chegaram novos jogadores que nos deram energia, mas é preciso destacar o excelente trabalho do técnico. Estávamos acabados, era uma situação desesperadora e Vanoli nos trouxe de volta à vida. E Paratici está muito presente: adora conversar conosco e acompanhar os treinos. Está fazendo um ótimo trabalho. Agradeço também ao diretor-geral Ferrari, ao clube e a Goretti, que estiveram ao meu lado”.

  • A FAIXA DE CAPITÃO

    O próprio Vanoli entregou a braçadeira decapitão a De Gea, tirando-a de Luca Ranieri. Mas como o goleiro espanhol viveu essa nomeação?


    “Vanoli conversou com o Luca e comigo, me disse que, por ser o mais velho, esperava muito de mim. Eu estava pronto, já tinha sido capitão no United. Tenho um ótimo relacionamento com o Ranieri, ele é muito importante para a equipe. É um dos capitães.”

  • LIGA DA CONFERÊNCIA

    De Gea não estabelece limites na Liga Conferência:


    “Estamos focados na Serie A, mas temos que acreditar. O Crystal Palace é forte e, para mim, será ótimo voltar à Inglaterra. Ganhar um título seria maravilhoso para os torcedores, nós podemos conseguir.”

  • Futuro

    De Gea também foi associado à Juventus, mas, por enquanto, mantém-se evasivo quanto ao futuro:


    Ainda tenho dois anos de contrato e estou bem aqui, mas não é hora de pensar no futuro. Quero salvar a Fiorentina e dar o meu melhor na Conference.”

  • O QUE FALTA EM KEAN

    Por fim, vamos falar também de um companheiro de equipe, Moise Kean, que marcou ontem pela seleção nacional contra a Irlanda do Norte na semifinal dos playoffs da Copa do Mundo. O que falta ao atacante da Fiorentina para se destacar de vez?


    “Moise é um rapaz especial, conversamos muito e tento ajudá-lo. No ano passado, ele fez uma ótima temporada; a diferença entre um bom jogador e um campeão está na capacidade de manter um desempenho constante ao longo dos anos, isso é o mais difícil, mas acho que ele pode ser capaz de fazer isso.”

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