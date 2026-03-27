Fiorentina, De Gea: “Estávamos acabados, Vanoli nos trouxe de volta à vida. Futuro? Aqui estou bem”

A chegada de Paolo Vanoli revitalizou a Fiorentina, e David de Gea não tem dúvidas: “Estávamos mortos, ele nos trouxe de volta à vida”.





O goleiro espanhol concedeu uma longa entrevista ao La Gazzetta dello Sport, na qual abordou vários temas.





O momento atual da Viola foi o tema principal; após um início dramático, o time da Toscana está em plena luta pela permanência, mas iniciou uma lenta recuperação enquanto segue sua trajetória na Conference League.





Presente, mas não só, pois o goleiro também deu uma pequena atualização sobre seu próprio futuro, que está no centro de rumores do mercado.