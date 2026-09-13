"Uma pena que a minha camisa 10 tenha sido aposentada neste ano, porque eu gostaria de vê-lo vestindo essa camisa. O talento é cada vez mais raro na Itália, certos jogadores são um presente para o futebol. Digamos que ele é um camisa 10 e meio, mais como Roberto Baggio. Mastantuono pertence à categoria daqueles que jogam do meio-campo para frente e sempre sabem inventar alguma coisa. Somos diferentes como perfil, eu era mais um meio-campista, enquanto ele é mais atacante. Mas há algo em comum: o pé. Ele é canhoto, eu usava o direito, mas a técnica nos aproxima. Um jogador que vem do Real Madrid sempre tem o voucher para poder ir e se sair bem em qualquer lugar. Acho que a Fiorentina foi muito bem ao contratá-lo, mesmo que só por empréstimo seco, e ao valorizá-lo, fazendo-o jogar com continuidade. Alguém com as qualidades dele tem de estar em campo sempre, porque dribla o marcador e busca sempre o gol".





"Ele tem 19 anos e ampla margem de evolução, esta temporada na Itália certamente vai lhe fazer bem e fazê-lo crescer sob muitos aspectos, mas ele chega diante do goleiro com tanta frequência que marcar depois vira uma formalidade. Antes do hat-trick contra o Venezia não é que ele não tivesse tentado, mas tinha acertado a trave e parado no goleiro. Não tinha feito gol, mas havia criado muitos perigos e finalizado. Agora que a rolha saiu, será mais fácil, tenho certeza. Se também bater faltas e pênaltis, pode tranquilamente chegar a 15 gols e até passar disso. Mastantuono tem genialidade, visão, personalidade e também aquele atrevimento típico da juventude. Gosto da maneira como ele fica em campo, transmite alegria. Dá para ver que jogar futebol é uma diversão para ele. Nele há uma mistura de vários jogadores. Vejo algo de Rui Costa, mas também de De Sisti, porém, se eu realmente tiver de compará-lo com alguém, escolho Daniel Bertoni, meu ex-companheiro de equipe e grande amigo. Os dois são argentinos e trouxeram para o nosso campeonato, além da fantasia, também aquela atitude despreocupada típica dos sul-americanos. Daniel foi o primeiro estrangeiro da Fiorentina, e ele me lembra isso até na forma de se relacionar com os companheiros e com as pessoas, muito genuíno e informal".





"Acho que ele faz bem à Fiorentina e também ao futebol italiano, onde o camisa 10 hoje é como um panda, uma espécie em extinção. Se ele se parece com Dybala? Certamente. Os dois são canhotos e têm em comum o dom de saber mudar os jogos. A qualidade sempre faz a diferença, sobretudo em um campeonato tático como o nosso, que ficou cada vez mais complicado. O garoto tem a mentalidade certa e mostrou o quanto pode ser decisivo".