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Finalmente sem amarras! Cole Palmer mira ex-treinadores do Chelsea após reencontrar seu brilho sob o comando de Xabi Alonso, enquanto admite pesadelo com lesão na Copa do Mundo
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Palmer desencanta
O craque do Chelsea sugeriu que finalmente está jogando sem o freio de mão puxado sob o comando de Alonso, em uma alfinetada pouco disfarçada às limitações táticas impostas a ele por treinadores anteriores. O jogador de 24 anos foi o grande destaque da vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Fulham na noite de segunda-feira, marcando um golaço no qual se deslocou por todo o campo para concluir uma jogada iniciada por Joao Pedro.
Palmer teve uma atuação individual dominante na partida. Ele liderou os números em várias métricas, com cinco finalizações, cinco dribles certos, dez duelos ganhos e nove toques dentro da área adversária.
A atuação impressionante destacou sua forma revitalizada sob o comando de Alonso. Palmer observou que seu movimento para marcar gols foi incentivado diretamente por seu novo treinador, em um contraste marcante com as restrições táticas que enfrentou no passado.
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Liberdade para criar e atacar
Em entrevista à Sky Sports, Palmer deu uma alfinetada sutil nos ex-treinadores do Chelsea Enzo Maresca, Liam Rosenior e Calum McFarlane. Ele explicou que seu gol contra o Fulham nunca teria acontecido sob o comando deles.
"Ele [Alonso] apenas disse que eu teria mais liberdade para circular pelo campo. Foi exatamente como vocês viram no gol que marquei", revelou Palmer. "Na temporada passada, eu nem teria feito aquela corrida porque não é uma 'zona segura'."
O jogador de 24 anos destacou como Alonso tem o incentivado a romper limites táticos rígidos. "Ele está dizendo: 'se mova por essa zona, recue para participar do jogo, venha receber a bola, crie e simplesmente faça o que você faz'", acrescentou Palmer.
decepção na Copa do Mundo
O otimismo em torno da atual forma de Palmer vem após uma campanha anterior extremamente frustrante. Prejudicado por um problema na virilha, ele perdeu 11 partidas e viu seu total de gols na Premier League cair para 10, uma queda significativa em relação aos 22 e 15 de antes.
O atacante admitiu que jogou no limite da dor em uma tentativa frenética de garantir vaga na seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. "Antes da lesão na virilha, eu nunca tinha me machucado de verdade. Quer dizer, raramente [me lesionava]. Então eu simplesmente voltava e jogava quando não deveria ter jogado", acrescentou Palmer. "Obviamente a Copa do Mundo estava chegando, então eu estava em um dilema, pensando: 'Se eu não jogar, não vou ser convocado. Mas, se eu jogar, não consigo jogar [direito]'.
"Era apenas uma situação um pouco complicada. Eu realmente não sabia como lidar com isso, mas são coisas que acontecem. Eu só estava consultando pessoas diferentes, recebendo ideias diferentes sobre por que eu estava lesionado e o que era.
"Desde que voltei, venho trabalhando todos os dias para obviamente impedir que isso aconteça de novo. Eu só quero ficar livre de lesões e, se eu estiver em campo, sei do que sou capaz. Fisicamente, me sinto bem, provavelmente da melhor forma que me senti em muito tempo, mas acho que posso [ficar em melhor forma] com jogos e mais minutos."
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Olhando para a nova era
Depois de buscar várias opiniões médicas para resolver seu problema persistente na virilha, Palmer agora está focado em manter sua condição física. A estrela do Chelsea agora espera somar mais minutos para aprimorar seu ritmo de jogo sob o comando de Alonso. Se sua atuação dominante contra o Fulham servir de indicação, um Palmer totalmente em forma pode em breve reencontrar a fase artilheira prolífica que marcou o início de sua carreira.
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