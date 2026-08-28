O otimismo em torno da atual forma de Palmer vem após uma campanha anterior extremamente frustrante. Prejudicado por um problema na virilha, ele perdeu 11 partidas e viu seu total de gols na Premier League cair para 10, uma queda significativa em relação aos 22 e 15 de antes.

O atacante admitiu que jogou no limite da dor em uma tentativa frenética de garantir vaga na seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. "Antes da lesão na virilha, eu nunca tinha me machucado de verdade. Quer dizer, raramente [me lesionava]. Então eu simplesmente voltava e jogava quando não deveria ter jogado", acrescentou Palmer. "Obviamente a Copa do Mundo estava chegando, então eu estava em um dilema, pensando: 'Se eu não jogar, não vou ser convocado. Mas, se eu jogar, não consigo jogar [direito]'.

"Era apenas uma situação um pouco complicada. Eu realmente não sabia como lidar com isso, mas são coisas que acontecem. Eu só estava consultando pessoas diferentes, recebendo ideias diferentes sobre por que eu estava lesionado e o que era.

"Desde que voltei, venho trabalhando todos os dias para obviamente impedir que isso aconteça de novo. Eu só quero ficar livre de lesões e, se eu estiver em campo, sei do que sou capaz. Fisicamente, me sinto bem, provavelmente da melhor forma que me senti em muito tempo, mas acho que posso [ficar em melhor forma] com jogos e mais minutos."



