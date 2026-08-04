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'Finalmente, estou aliviado': Randal Kolo Muani põe fim ao pesadelo no PSG para selar transferência em definitivo de € 50 milhões para a Juventus
Kolo Muani conclui transferência em definitivo para a Juventus
Kolo Muani oficialmente encerrou sua passagem pelo PSG ao concluir uma transferência em definitivo para a Juventus. O clube da Serie A anunciou a chegada do atacante de 27 anos em um contrato válido até 2031. A taxa de transferência do internacional francês gira em torno de € 50 milhões. A mudança põe fim a um ciclo de dois empréstimos longe da capital francesa, com Kolo Muani determinado a selar uma transferência permanente para Turim. Garantir o atacante em um acordo de longo prazo permite à Juventus reforçar suas opções ofensivas com um jogador que já provou seu valor no Allianz Stadium.
Atacante aliviado por acertar retorno a Turim
Falando depois de finalizar seu contrato de cinco anos com a Juventus, Kolo Muani expressou enorme alívio por garantir sua saída em definitivo do PSG. O atacante não escondeu o desejo de voltar à Itália.
"Finalmente, estou aliviado", afirmou Kolo Muani. "Queria voltar há algum tempo, e esse momento chegou. É uma história que não acabou; eu queria terminá-la. Foi por isso que fiz tudo o que era possível para tentar voltar. Vamos continuar escrevendo essa bela história."
Provando seu valor na Serie A
Kolo Muani já conhece bem a Juventus após uma passagem bem-sucedida por empréstimo durante a segunda metade da temporada 2024-25. Nesse período, ele marcou 10 gols e deu três assistências em 22 partidas somando todas as competições.
Apesar de seu desempenho impressionante na Itália, o atacante seguiu fora dos planos do técnico Luis Enrique no PSG após seu retorno. Isso levou a mais uma transferência por empréstimo, desta vez para o Tottenham, da Premier League, para a campanha seguinte. Sua passagem pelo norte de Londres se mostrou um período difícil de esquecer, já que ele conseguiu apenas cinco gols e quatro assistências em todas as competições pelos Spurs.
- Getty Images Sport
Um novo capítulo em andamento em Turim
Com sua transferência em definitivo agora concluída, Kolo Muani pode se concentrar totalmente em construir um futuro de longo prazo na Serie A. Deixar o PSG para trás permite ao jogador de 27 anos alcançar a consistência que lhe escapou durante empréstimos consecutivos. A Juventus buscará reintegrar o atacante francês ao seu esquema tático enquanto se prepara para a próxima temporada.
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