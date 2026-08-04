Kolo Muani já conhece bem a Juventus após uma passagem bem-sucedida por empréstimo durante a segunda metade da temporada 2024-25. Nesse período, ele marcou 10 gols e deu três assistências em 22 partidas somando todas as competições.

Apesar de seu desempenho impressionante na Itália, o atacante seguiu fora dos planos do técnico Luis Enrique no PSG após seu retorno. Isso levou a mais uma transferência por empréstimo, desta vez para o Tottenham, da Premier League, para a campanha seguinte. Sua passagem pelo norte de Londres se mostrou um período difícil de esquecer, já que ele conseguiu apenas cinco gols e quatro assistências em todas as competições pelos Spurs.