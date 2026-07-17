Final da Copa do Mundo, preços recordes dos ingressos: até 2 milhões para o jogo Espanha x Argentina

Os ingressos mais baratos, vendidos inicialmente por cerca de 700 euros, estão sendo revendidos por valores que chegam a mais de 32 mil euros, enquanto os assentos da categoria superior podem chegar a 190 mil euros. Para os assentos mais exclusivos, fala-se até mesmo de valores de até 2 milhões de dólares, segundo o Tuttosport. A revenda é permitida apenas na plataforma oficial da FIFA, que cobra uma comissão de 15% tanto do vendedor quanto do comprador.





O sistema gerou fortes críticas. A Federação Espanhola de Futebol classificou os preços como “escandalosos e inaceitáveis”, alegando que eles prejudicam os torcedores. Por sua vez, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu o modelo, brincando que levaria pessoalmente “um cachorro-quente e uma Coca-Cola” para quem estivesse disposto a gastar dois milhões de dólares por um ingresso.



