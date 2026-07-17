A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, marcada para domingo, 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, não está gerando polêmica apenas por causa do campo, mas principalmente pelos custos exorbitantes dos ingressos. Pela primeira vez, a FIFA introduziu o sistema de preços dinâmicos, que ajusta as tarifas de acordo com a demanda, fazendo com que os preços disparem para níveis sem precedentes.
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Final da Copa do Mundo, preços recordes dos ingressos: até 2 milhões para o jogo Espanha x Argentina
ATÉ 2 MILHÕES DE DÓLARES
Os ingressos mais baratos, vendidos inicialmente por cerca de 700 euros, estão sendo revendidos por valores que chegam a mais de 32 mil euros, enquanto os assentos da categoria superior podem chegar a 190 mil euros. Para os assentos mais exclusivos, fala-se até mesmo de valores de até 2 milhões de dólares, segundo o Tuttosport. A revenda é permitida apenas na plataforma oficial da FIFA, que cobra uma comissão de 15% tanto do vendedor quanto do comprador.
O sistema gerou fortes críticas. A Federação Espanhola de Futebol classificou os preços como “escandalosos e inaceitáveis”, alegando que eles prejudicam os torcedores. Por sua vez, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu o modelo, brincando que levaria pessoalmente “um cachorro-quente e uma Coca-Cola” para quem estivesse disposto a gastar dois milhões de dólares por um ingresso.
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