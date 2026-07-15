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world cup trophyGetty Images

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Final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina... Canais de transmissão, escalação prevista e histórico dos confrontos

Espanha x A definir
Espanha
Copa do Mundo
Argentina
Espanha
EUA
Argentina

Tudo o que você precisa saber sobre a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina... Canais de transmissão, escalação prevista e histórico dos confrontos...

Os fãs de futebol aguardam ansiosamente um confronto emocionante na final da Copa do Mundo de 2026, que será organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu aumentar o número de seleções participantes da Copa do Mundo para 48, a partir da edição atual, que teve início no último dia 11 de junho.

A seleção espanhola foi a primeira a chegar à final após derrotar a França por 2 a 0, com o objetivo de conquistar seu segundo título e o primeiro desde 2010, na África do Sul.

A seleção argentina conseguiu repetir o feito da última edição ao derrotar a Inglaterra e agora busca alcançar um feito histórico ao conquistar o título duas vezes consecutivas.

Na reportagem a seguir, apresentamos a data da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina/Inglaterra, os canais de transmissão, as escalações previstas e o histórico dos confrontos.

  • Quando será a final da Copa do Mundo de 2026 entre a Espanha e a Argentina?

    A data da partida entre Espanha e Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 é domingo, 19 de julho de 2026, no estádio de Nova York/Nova Jersey.

     A partida terá início às 22h (22:00) no horário da Arábia Saudita e às 23h (23:00) no horário dos Emirados Árabes Unidos.

    • Publicidade

  • Quais canais transmitirão a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina?

    A rede de canais beIN SPORTS detém os direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026, e a final do torneio será transmitida pelo beIN SPORTS MAX.

    A rede reservou os canais beIN SPORTS MAX 1, beIN SPORTS MAX 2, beIN SPORTS MAX 3 e beIN SPORTS MAX 4 com narração em árabe, enquanto o beIN SPORTS MAX 5 terá narração em inglês e o beIN SPORTS MAX 6, em francês.

    Além disso, a final será transmitida pelo canal beIN FIFA WORLD CUP, de acesso gratuito.


  • Quais são os canais abertos da BeIN Sports que transmitirão a final da Copa do Mundo de 2026?

    É possível assistir ao canal gratuito que transmite a Copa do Mundo de 2026 

    Frequência do novo canal gratuito BeIN Sport no Nilesat

    O canalbeIN Sports FIFA World Cup
    SatéliteNilesat
    Frequência12245
    PolarizaçãoVertical (V)
     Modulação27.500
    Módulo2/3 – DVB-S2 8PSK

    Frequência do novo canal gratuito BeIN Sports na Al Arabiya Sat

    CanalbeIN Sports Copa do Mundo da FIFA
    SatéliteArabSat
    Frequência10850
    PolarizaçãoVertical (V)
     Modulação27.500
    Módulo2/3 – DVB-S2 8PSK

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  • Como assistir à transmissão ao vivo da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina pela internet?

    É possível assistir à partida entre Espanha e Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 pelo aplicativo TOD TV.

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    A partidaDataCanais de transmissãoEstádio
    Espanha x ArgentinaDomingo, 19 de julho de 2026
    , 22h00 (Arábia Saudita), 23h00 (Emirados Árabes Unidos)    		beIN FIFA WORLD CUPMetLife – Nova York/Nova Jersey
    beIN 4K HDR
    beIN SPORTS MAX 1
    beIN SPORTS MAX 2
    beIN SPORTS MAX 3
    beIN SPORTS MAX 4

  • A trajetória da Espanha rumo à final da Copa do Mundo de 2026

    A seleção da Espanha chegou à final da Copa do Mundo de 2026 após liderar o Grupo 8 com 7 pontos.

    A La Roja começou o torneio com um empate sem gols contra Cabo Verde, depois venceu a Arábia Saudita por 4 a 0 e, na última rodada, derrotou o Uruguai por 1 a 0.

    Já nas oitavas de final, a seleção espanhola enfrentou a Áustria e venceu por 3 a 0; nas quartas de final, eliminou a Portugal por 1 a 0; e nas semifinais derrotou a Bélgica por 2 a 1.

    Nas semifinais, a Espanha dominou a França de ponta a ponta e se classificou para a final.

  • A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026

    A seleção argentina chegou à final da Copa do Mundo de 2026 após liderar o Grupo 10 com pontuação máxima de 9 pontos.

    Os “dançarinos do tango” começaram a competição com uma vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, seguida de uma vitória por 2 a 0 contra a Áustria e, por fim, uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia.

    Já nas oitavas de final, a seleção argentina enfrentou Cabo Verde e venceu por 3 a 2 em uma partida que foi para a prorrogação, em seguida, eliminou a seleção do Egito nas oitavas de final, apesar de estar perdendo por 2 a 0 até os 80 minutos, quando conseguiu virar o jogo e vencer por 3 a 2; nas quartas de final, venceu a Suíça por 3 a 1, após chegar à prorrogação.

    Nas semifinais, venceu a Inglaterra e se classificou para a final.

  • Histórico dos confrontos entre Espanha e Argentina na Copa do Mundo e em outras competições

    Os dois países só se enfrentaram uma vez na Copa do Mundo, na edição de 1966, na fase de grupos, e naquela ocasião a Argentina venceu por 1 a 0; os demais confrontos foram amistosos.

    As duas seleções disputaram 14 partidas: a Espanha venceu 6 vezes, a Argentina venceu 6 vezes e dois empates foram registrados.

    O torneioNúmero de partidasVitórias da EspanhaVitórias da ArgentinaEmpates
    Copa do Mundo1010
    Jogos amistosos13652
    Total14662

  • A provável escalação da seleção espanhola contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026

    Espera-se que o técnico Luis de la Fuente conte com os seguintes jogadores:

    Formação 4-3-3
    GoleiroUnai Simón
    DefesaPedro Porro – Aymeric Laporte – Pau Cubarsi – Marc Cucurella
    Meio-campoRodri - Fabián Ruiz - Dani Olmo
    AtaqueLamine Yamal - Mikel Oyarzabal - Alex Peña

  • A provável escalação da seleção argentina contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026

    Espera-se que o técnico Lionel Scaloni escale os seguintes jogadores:

    Formação 4-2-3-1
    GoleiroEmiliano Martínez
    DefesaNahuel Molina - Cristian Romero - Lisandro Martínez - Nicolás Tagliafico
    Meio-campoLeandro Paredes - Rodrigo De Paul
    Meio-campoLionel Messi - Enzo Fernández - Alex Mac Allister
    AtaqueJulian Álvarez

  • Qual foi o resultado da final da Copa do Mundo nas edições anteriores?

    Apenas oito países conquistaram a Copa do Mundo, desde o início, em 1930, com destaque para o Brasil, o país com mais títulos da Copa do Mundo, graças às cinco conquistas, sendo as primeiras em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e os sambistas revelaram talentos como Pelé, Ronaldo e Romário.

    Depois do Brasil, vêm a Itália e a Alemanha, com quatro títulos cada, embora três das vitórias da Alemanha tenham sido conquistadas como Alemanha Ocidental; em seguida, vem a Argentina, com três títulos, depois o Uruguai e a França, com dois cada, e as seleções da Inglaterra e da Espanha conquistaram o título uma vez.

    AnoanfitriãCampeãoResultado da finalVice-campeão
    1930UruguaiUruguai4 a 2Argentina
    1934ItáliaItália2 a 1, após a prorrogaçãoTchecoslováquia
    1938FrançaItália4 a 2Hungria
    1950BrasilUruguai2 a 1Brasil
    1954SuíçaAlemanha Ocidental3 a 2Hungria
    1958SuéciaBrasil5 a 2Suécia
    1962ChileBrasil3 a 1Tchecoslováquia
    1966InglaterraInglaterra4 a 2 (na prorrogação)Alemanha Ocidental
    1970MéxicoBrasil4 a 1Itália
    1974Alemanha OcidentalAlemanha Ocidental2 a 1Holanda
    1978ArgentinaArgentina3 a 1 (na prorrogação)Holanda
    1982EspanhaItália3-1Alemanha Ocidental
    1986MéxicoArgentina3 a 2Alemanha Ocidental
    1990ItáliaAlemanha Ocidental1 a 0Argentina
    1994Estados Unidos da AméricaBrasil0 a 0 “3 a 2 nos pênaltis”Itália
    1998FrançaFrança3 a 0Brasil
    2002Coreia do Sul e JapãoBrasil2 a 0Alemanha
    2006AlemanhaItália1 a 1 “5 a 3”França
    2010África do SulEspanha1 a 0 “prorrogação”Holanda
    2014BrasilAlemanha1 a 0 “prorrogação”Argentina
    2018RússiaFrança4 a 1Croácia
    2022CatarArgentina3 a 3 (4 a 2) nos pênaltisFrança

  • Qual é o histórico dos vencedores da Copa do Mundo ao longo da história?

    A seleçãocampeãoVice-campeãoTerceiroQuarto
    Brasil5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)2 (1950, 1998)2 (1938, 1978)2 (1974, 2014)
    Alemanha4 (1954, 1974, 1990, 2014)4 (1966, 1982, 1986, 2002)4 (1934, 1970, 2006, 2010)1 (1958)
    Itália4 (1934, 1938, 1982, 2006)2 (1970, 1994)1 (1990)1 (1978)
    Argentina3 (1978, 1986, 2022)3 (1930, 1990, 2014)  
    França2 (1998, 2018)2 (2006, 2022)2 (1958, 1986)1 (1982)
    Uruguai2 (1930, 1950)  3 (1954, 1970, 2010)
    Inglaterra1 (1966)  2 (1990, 2018)
    Espanha1 (2010)  1 (1950)
    Holanda 3 (1974, 1978, 2010)1 (2014)1 (1998)
    Hungria 2 (1938, 1954)  
    Tchecoslováquia 2 (1934, 1962)  
    Suécia 1 (1958)2 (1950, 1994)1 (1938)
    Croácia 1 (2018)2 (1998, 2022) 
    Polônia  2 (1974, 1982) 
    Áustria  1 (1954)1 (1934)
    Portugal  1 (1966)1 (2006)
    Bélgica  1 (2018)1 (1986)
    Estados Unidos  1 (1930) 
    Chelsea  1 (1962) 
    Turquia  1 (2002) 
    Sérvia   2 (1930, 1962)
    Rússia   1 (1966)
    Bulgária   1 (1994)
    Coreia do Sul   1 (2002)
    Marrocos   1 (2022)
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