Final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina... Canais de transmissão, escalação prevista e histórico dos confrontos

Os fãs de futebol aguardam ansiosamente um confronto emocionante na final da Copa do Mundo de 2026, que será organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu aumentar o número de seleções participantes da Copa do Mundo para 48, a partir da edição atual, que teve início no último dia 11 de junho.

A seleção espanhola foi a primeira a chegar à final após derrotar a França por 2 a 0, com o objetivo de conquistar seu segundo título e o primeiro desde 2010, na África do Sul.

A seleção argentina conseguiu repetir o feito da última edição ao derrotar a Inglaterra e agora busca alcançar um feito histórico ao conquistar o título duas vezes consecutivas.

Na reportagem a seguir, apresentamos a data da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina/Inglaterra, os canais de transmissão, as escalações previstas e o histórico dos confrontos.