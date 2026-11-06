Pode-se dizer que a decisão de Cristiano Ronaldo de se aposentar da seleção anuncia o fim de sua carreira de modo geral o mais breve possível, mais precisamente após o término da atual temporada.
Essa decisão talvez já tenha sido tomada, mas só será anunciada após alcançar o gol de número 1000, a maior conquista com a qual o "foguete da Madeira" sonha em chegar antes do fim de sua carreira.
O que poderia ter adiado essa decisão era a seleção de Portugal, caso Ronaldo insistisse em prosseguir em sua trajetória até disputar o Campeonato Europeu de Seleções, a "Euro 2028", daqui a cerca de um ano e meio.
Nesse caso, o craque português completaria normalmente a próxima temporada com o Al-Nassr, antes de encerrar sua carreira com a participação no torneio europeu de seleções no verão do ano retrasado em relação ao próximo.
Contudo, o fim da jornada internacional deixará diante de Ronaldo apenas um único objetivo no restante de sua carreira futebolística, que é alcançar o gol de número 1000, e, caso esse objetivo seja alcançado, ele provavelmente anunciará sua aposentadoria definitiva.