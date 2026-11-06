Alguns podem temer o impacto da decisão de aposentadoria internacional no desempenho de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, especialmente no âmbito psicológico, diante das circunstâncias negativas que acompanharam essa decisão.

No entanto, Ronaldo nunca foi do tipo de pessoa que se abala por muito tempo com os problemas que enfrenta, conseguindo responder rapidamente por meio das atuações que apresenta e dos gols que marca.

Não há prova maior disso do que o hat-trick perfeito que marcou contra o Al-Khaleej, no fim do mês passado, que veio em apenas 15 minutos, com o pé direito, o pé esquerdo e a cabeça.

Esse hat-trick aconteceu no mesmo mês em que estourou a famosa crise do "Dom" na seleção de Portugal, ao lado de seu técnico Jorge Jesus, que foi o primeiro passo no caminho da aposentadoria internacional.

Apesar disso, Ronaldo não se abalou e marcou o sétimo hat-trick de sua trajetória com o Al-Nassr, chegando ao gol de número 985, ficando a apenas 15 gols de alcançar o gol de número 1.000 em sua carreira no futebol.