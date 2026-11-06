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Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI
Ahmed Mansy
Traduzido por

Fim próximo e conquista saudita: como a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção afeta sua jornada no Al-Nassr?

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Uma trajetória internacional histórica e repleta de entrega, essa foi a que o astro português Cristiano Ronaldo apresentou ao longo de 23 anos, antes de baixar as cortinas sobre ela, após anunciar sua aposentadoria em nível internacional.

A aposentadoria internacional de Ronaldo não afetará apenas a seleção de Portugal, mas seu clube atual, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, também pode ser impactado por essa decisão.

  • Mais descanso, melhor desempenho

    Não há dúvida de que a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção terá reflexos positivos em sua condição física durante suas participações pelo Al-Nassr, já que ele poderá contar com períodos mais longos de descanso.

    O craque português não terá de disputar treinos e partidas durante a atual data Fifa de novembro, nem na próxima, em março.

    Mesmo que houvesse um acordo entre Cristiano Ronaldo e Roger Schmidt — o técnico da seleção de Portugal — para disputar menos partidas, até as viagens e os treinos são algo cansativo para um jogador de 41 anos.

    Em vez disso, o craque português poderá relaxar e aproveitar as férias com a família, o que o deixará apto a apresentar seu melhor nível ao retornar para atuar pelo Al-Nassr.

  • O impacto psicológico: o que Cristiano Ronaldo não sabe

    Alguns podem temer o impacto da decisão de aposentadoria internacional no desempenho de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, especialmente no âmbito psicológico, diante das circunstâncias negativas que acompanharam essa decisão.

    No entanto, Ronaldo nunca foi do tipo de pessoa que se abala por muito tempo com os problemas que enfrenta, conseguindo responder rapidamente por meio das atuações que apresenta e dos gols que marca.

    Não há prova maior disso do que o hat-trick perfeito que marcou contra o Al-Khaleej, no fim do mês passado, que veio em apenas 15 minutos, com o pé direito, o pé esquerdo e a cabeça.

    Esse hat-trick aconteceu no mesmo mês em que estourou a famosa crise do "Dom" na seleção de Portugal, ao lado de seu técnico Jorge Jesus, que foi o primeiro passo no caminho da aposentadoria internacional.

    Apesar disso, Ronaldo não se abalou e marcou o sétimo hat-trick de sua trajetória com o Al-Nassr, chegando ao gol de número 985, ficando a apenas 15 gols de alcançar o gol de número 1.000 em sua carreira no futebol.

  • Final próximo

    Pode-se dizer que a decisão de Cristiano Ronaldo de se aposentar da seleção anuncia o fim de sua carreira de modo geral o mais breve possível, mais precisamente após o término da atual temporada.

    Essa decisão talvez já tenha sido tomada, mas só será anunciada após alcançar o gol de número 1000, a maior conquista com a qual o "foguete da Madeira" sonha em chegar antes do fim de sua carreira.

    O que poderia ter adiado essa decisão era a seleção de Portugal, caso Ronaldo insistisse em prosseguir em sua trajetória até disputar o Campeonato Europeu de Seleções, a "Euro 2028", daqui a cerca de um ano e meio.

    Nesse caso, o craque português completaria normalmente a próxima temporada com o Al-Nassr, antes de encerrar sua carreira com a participação no torneio europeu de seleções no verão do ano retrasado em relação ao próximo.

    Contudo, o fim da jornada internacional deixará diante de Ronaldo apenas um único objetivo no restante de sua carreira futebolística, que é alcançar o gol de número 1000, e, caso esse objetivo seja alcançado, ele provavelmente anunciará sua aposentadoria definitiva.

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  • O milênio é do Al-Nassr

    No período recente, alguns se perguntaram sobre a data em que Cristiano Ronaldo poderia chegar ao gol de número 1000 em sua carreira futebolística, e se isso aconteceria com a camisa do Al-Nassr ou da seleção de Portugal.

    Encerrada a página da seleção de Portugal, o Al-Nassr terá a honra de ver Cristiano Ronaldo alcançar o gol de número 1000, a menos que algo novo ocorra no período que se aproxima.

    Essa será a primeira vez que Cristiano Ronaldo atinge um gol de marca centenária com o Al-Nassr, depois de ter chegado ao gol de número 700 e ao de número 800 com o Manchester United, e ao de número 900 com a seleção de Portugal.

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