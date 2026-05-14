Fim de uma era! O Chelsea confirma que Sam Kerr vai deixar o clube, enquanto a lendária atacante deixa uma mensagem de despedida emocionante

A conta oficial do Chelsea no Instagram compartilhou um vídeo emocionante de despedida de Kerr, no qual a atacante confirmou sua saída do clube. Na mensagem sincera, Kerr dirigiu-se diretamente aos torcedores, afirmando: “Infelizmente, desta vez é para valer. Queria que vocês soubessem por mim, mas este sábado será meu último jogo pelo Chelsea.”

Ela enfatizou seu desejo de que o momento não fosse triste, acrescentando: “Definitivamente não quero que esta seja uma conversa triste; quero que seja — não uma comemoração, mas uma lembrança de todos os bons momentos que passamos juntos.”

Refletindo sobre sua trajetória repleta de conquistas no oeste de Londres, Kerr expressou que foi uma “honra absoluta” representar os torcedores nos últimos seis anos e meio. Antecipando sua última partida, ela disse aos torcedores: “Tenho as melhores lembranças e, sim, espero que possamos criar mais uma lembrança incrível no sábado.”

Kerr concluiu confirmando sua saída, dizendo: “Eu só queria que vocês soubessem disso primeiro por mim, que infelizmente vou deixar o clube, mas sim, falta só mais um jogo.”