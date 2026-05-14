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Fim de uma era! O Chelsea confirma que Sam Kerr vai deixar o clube, enquanto a lendária atacante deixa uma mensagem de despedida emocionante
Uma figura lendária se despede
O Chelsea anunciou oficialmente que Kerr encerrará sua passagem icônica por Stamford Bridge neste verão. Após ingressar no clube no final de 2019, a atacante se consolidou como um dos pilares da era de maior sucesso da história do Chelsea Feminino. Ela se despede como uma vencedora inveterada, tendo ajudado o clube a dominar o cenário nacional na Inglaterra.
Kerr deixará o clube como a quarta jogadora com mais partidas disputadas, tendo vestido a camisa azul 157 vezes em todas as competições. Seu impacto foi muito além de sua presença em campo, já que ela se tornou um rosto global do clube durante um período de crescimento sem precedentes para o futebol feminino. A jogadora de 32 anos disputará sua última partida contra o Manchester United neste sábado.
Uma mensagem de despedida emocionante
Ao refletir sobre sua trajetória no Chelsea, Kerr compartilhou uma mensagem sincera com os torcedores que a apoiaram desde sua chegada. “Quando penso na minha carreira no Chelsea e em jogar pela última vez [contra o Manchester United neste sábado], sinto-me simplesmente feliz”, disse Kerr, ao refletir sobre sua saída. “Feliz por isso ter acontecido, e me sinto muito grata por ter jogado por este clube por seis anos e conquistado tantos troféus quanto pudemos.”
Sua passagem por Londres foi marcada por grandes momentos e comemorações ainda maiores, com destaque para seu característico salto mortal para trás. A capitã das Matildas conquistou cinco títulos da Superliga Feminina, três Copas da Inglaterra e três Copas da Liga durante sua permanência. Sua capacidade de brilhar nos palcos mais importantes garantiu que seu status de lenda do clube fosse consolidado muito antes do apito final.
Um artilheiro que bate recordes
O desempenho estatístico de Kerr no Chelsea foi simplesmente impressionante. Ela marcou 115 gols pelo clube, ficando a apenas um gol da artilheira de todos os tempos, Fran Kirby. Sua eficácia implacável na frente do gol lhe rendeu duas Chuteiras de Ouro da WSL e o segundo lugar no Ballon d'Or de 2023, a melhor classificação já alcançada por uma jogadora australiana.
Mesmo uma grave lesão no joelho sofrida em janeiro de 2024 não conseguiu impedi-la de alcançar marcos importantes. Após um exaustivo processo de recuperação de 20 meses, ela voltou para marcar seu 100º gol pelo Chelsea contra o Aston Villa no início desta temporada. Mais recentemente, ela superou o recorde e se tornou a maior artilheira de todos os tempos do clube especificamente na WSL, marcando seu 64º gol no campeonato contra o Leicester City.
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Sam Kerr confirma saída do Chelsea em mensagem emocionante
A conta oficial do Chelsea no Instagram compartilhou um vídeo emocionante de despedida de Kerr, no qual a atacante confirmou sua saída do clube. Na mensagem sincera, Kerr dirigiu-se diretamente aos torcedores, afirmando: “Infelizmente, desta vez é para valer. Queria que vocês soubessem por mim, mas este sábado será meu último jogo pelo Chelsea.”
Ela enfatizou seu desejo de que o momento não fosse triste, acrescentando: “Definitivamente não quero que esta seja uma conversa triste; quero que seja — não uma comemoração, mas uma lembrança de todos os bons momentos que passamos juntos.”
Refletindo sobre sua trajetória repleta de conquistas no oeste de Londres, Kerr expressou que foi uma “honra absoluta” representar os torcedores nos últimos seis anos e meio. Antecipando sua última partida, ela disse aos torcedores: “Tenho as melhores lembranças e, sim, espero que possamos criar mais uma lembrança incrível no sábado.”
Kerr concluiu confirmando sua saída, dizendo: “Eu só queria que vocês soubessem disso primeiro por mim, que infelizmente vou deixar o clube, mas sim, falta só mais um jogo.”