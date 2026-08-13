Getty Images Sport
Traduzido por
Fim de uma era! Leicester City é colocado à venda pela King Power por mais de £ 200 milhões após queda desastrosa para a League One
King Power busca saída por meio do Project Lineup
De acordo com a BBC Sport, o grupo King Power, com sede na Tailândia e liderado pelo presidente Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha, instruiu o banco de investimento americano Citigroup a conduzir a venda do clube. Um folheto de venda de oito páginas intitulado 'Project Lineup' está sendo atualmente distribuído a potenciais investidores, detalhando um pacote que inclui o time principal masculino, a equipe feminina, o King Power Stadium, com capacidade para 32 mil lugares, e o moderno centro de treinamento de Seagrave.
Embora o folheto destaque os ativos físicos do clube, avaliados em mais de £200 milhões, incluindo um valor de £121 milhões para o centro de treinamento inaugurado em 2020, ele permanece vago sobre uma avaliação específica dos elencos. Em vez disso, o Citigroup descreve a venda como 'uma rara oportunidade de adquirir um clube com um excelente histórico de conquistar acessos a divisões superiores.'
- Getty Images Sport
Obstáculos financeiros e um império em declínio
A apresentação de venda projeta um faturamento de mais de £97 milhões para o exercício financeiro de 2026, mas os números subjacentes contam uma história mais preocupante sobre a estabilidade recente do Leicester City. O Leicester City sofreu perdas financeiras impressionantes que totalizam mais de £180 milhões durante um período volátil entre 2023 e 2025. Além disso, as contas de 2025 do clube revelaram uma carga significativa de dívidas, incluindo £103,6 milhões em empréstimos bancários.
Essa decisão de vender ocorre enquanto o negócio de duty-free da King Power na Tailândia enfrenta seu próprio conjunto de desafios econômicos. A sinergia entre o império empresarial e o clube de futebol, que foi tão poderosa durante os anos da liderança de Vichai Srivaddhanaprabha, foi pressionada pelas mudanças do mercado global.
Um legado ofuscado pelo fracasso recente
A família Srivaddhanaprabha originalmente comprou o Leicester City por apenas £35 milhões de Milan Mandaric em 2010, transformando o clube de candidato ao acesso na Championship em um ícone global. No entanto, o clima entre os torcedores azedou de forma significativa após dois rebaixamentos consecutivos. O processo de venda ocorre após meses de crescente insatisfação, que atingiu o auge com protestos vocais do lado de fora do estádio depois da saída da Championship.
Apesar do cenário atual sombrio, o prospecto de venda lembra aos potenciais compradores o status de elite do Leicester na era moderna. O documento coloca o Leicester City como um dos únicos cinco clubes a terem conquistado os três principais troféus ingleses, a Premier League, a FA Cup e a Copa da Liga, desde a virada do milênio.
- Getty Images Sport
A fábrica de talentos e um novo começo
Um pilar-chave do argumento de venda é a famosa estrutura de base do Leicester, que o Citigroup descreve como um "forte celeiro de talentos respaldado por uma infraestrutura de observação de ponta, gestão ativa de transferências e um sistema de base altamente desenvolvido que produz regularmente jogadores de alto nível". Essa reputação no desenvolvimento de talentos foi recentemente reforçada pela venda de £ 10 milhões do jogador formado na base Jeremy Monga para o Manchester City.
À medida que o documento "Project Lineup" continua circulando nos meios financeiros, a realidade do futebol da League One pesa para os torcedores. O Leicester está prestes a iniciar sua campanha na terceira divisão apenas pela segunda vez em sua história, começando com uma viagem para enfrentar o Notts County no sábado.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.