Fim de uma era! Leicester City é colocado à venda pela King Power por mais de £ 200 milhões após queda desastrosa para a League One

De acordo com a BBC Sport, o grupo King Power, com sede na Tailândia e liderado pelo presidente Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha, instruiu o banco de investimento americano Citigroup a conduzir a venda do clube. Um folheto de venda de oito páginas intitulado 'Project Lineup' está sendo atualmente distribuído a potenciais investidores, detalhando um pacote que inclui o time principal masculino, a equipe feminina, o King Power Stadium, com capacidade para 32 mil lugares, e o moderno centro de treinamento de Seagrave.

Embora o folheto destaque os ativos físicos do clube, avaliados em mais de £200 milhões, incluindo um valor de £121 milhões para o centro de treinamento inaugurado em 2020, ele permanece vago sobre uma avaliação específica dos elencos. Em vez disso, o Citigroup descreve a venda como 'uma rara oportunidade de adquirir um clube com um excelente histórico de conquistar acessos a divisões superiores.'