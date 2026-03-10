Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Kyle Walker England 2025Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Fim de uma era! Kyle Walker se aposenta oficialmente da seleção inglesa, enquanto o astro do Burnley encerra sua lendária carreira com 96 partidas disputadas

Após uma ilustre trajetória internacional de 15 anos, o lendário zagueiro Kyle Walker anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção inglesa. O astro do Burnley, de 35 anos, deixa um legado notável de 96 partidas pela seleção, tendo desempenhado um papel fundamental na transformação da sorte dos Três Leões em cinco grandes torneios e várias finais históricas.

  • A lendária carreira dos Três Leões chega ao fim

    Walker anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional, confirmou a Associação de Futebol na terça-feira. O jogador de 35 anos, que atualmente joga pelo Burnley após passagens pelo Manchester City e Tottenham, deixa para trás um legado de 96 partidas pela seleção.

    Em um comunicado oficial confirmando sua decisão, Walker disse: “Estou triste por tomar essa decisão, mas também muito orgulhoso do que conquistei com a Inglaterra. Representar meu país em cinco grandes torneios... foi uma grande honra. Mas hoje é o momento de encerrar essa fase. É bom para mim encerrar minha carreira no cenário internacional”.

    • Publicidade
  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    De promessa de Sheffield a frequentador assíduo de Wembley

    O zagueiro nascido em Sheffield estreou-se na seleção principal em uma vitória por 1 a 0 contra a Espanha, em novembro de 2011. Ele rapidamente se tornou um líder veterano, representando os Três Leões em duas Copas do Mundo e três Campeonatos Europeus.

    Refletindo sobre sua trajetória, ele observou: “Representar seu país uma vez, quanto mais 96 vezes, é algo de que me orgulho muito. Estar entre os primeiros a representar a Inglaterra em uma grande final desde 1966 é algo que me deixa muito orgulhoso. Gostaria apenas de agradecer do fundo do coração aos treinadores com quem trabalhei, desde Fabio Capello, Roy Hodgson, Lee Carsley, Gareth Southgate e Thomas [Tuchel].”

  • Mudando a cultura do futebol inglês

    Durante seu mandato, o rápido lateral foi fundamental para mudar a percepção do público durante uma era de transformação para a seleção nacional. Ele ajudou a criar um ambiente onde os jogadores finalmente puderam prosperar.

    “Você sempre olha para trás e vê os altos e baixos, e certamente a Islândia foi um baixo”, admitiu. “Mas quando começamos essa jornada, especialmente com Gareth, queríamos ter certeza de que seríamos reconhecidos como uma das melhores nações do mundo. Tentamos mudar a maneira como as pessoas veem o futebol inglês, tentamos mudar a maneira como a mídia vê o futebol e tentamos aliviar um pouco a pressão.”

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma despedida final planejada enquanto Walker continua a luta contra o rebaixamento

    Embora sua última partida tenha sido contra o Senegal no verão passado, seu foco agora é apoiar a próxima geração. Uma homenagem completa está planejada para um futuro jogo, a fim de honrar suas contribuições.

    “Continuem apoiando os rapazes, eles precisam de vocês, precisam do apoio de vocês para garantir que possam deixar este país orgulhoso”, exortou aos torcedores. “Obrigado à minha família. Obrigado por suportarem todos os verões longe e por todas as vezes que eu obviamente fui atrás do meu sonho. O livro agora está fechado e foi uma jornada turbulenta, mas que eu realmente gostei muito.”

    Walker tem sido uma figura fundamental para o Burnley na luta do Clarets pela sobrevivência na Premier League. Ele atuou 27 vezes e veste a braçadeira de capitão desde o final de dezembro, na ausência do capitão Josh Cullen, que está lesionado. A equipe de Scott Parker está atualmente em 19º lugar na tabela e a nove pontos da zona de segurança.

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Uruguai crest
Uruguai
URU
0