Fim de uma era! Kyle Walker se aposenta oficialmente da seleção inglesa, enquanto o astro do Burnley encerra sua lendária carreira com 96 partidas disputadas

Embora sua última partida tenha sido contra o Senegal no verão passado, seu foco agora é apoiar a próxima geração. Uma homenagem completa está planejada para um futuro jogo, a fim de honrar suas contribuições.

“Continuem apoiando os rapazes, eles precisam de vocês, precisam do apoio de vocês para garantir que possam deixar este país orgulhoso”, exortou aos torcedores. “Obrigado à minha família. Obrigado por suportarem todos os verões longe e por todas as vezes que eu obviamente fui atrás do meu sonho. O livro agora está fechado e foi uma jornada turbulenta, mas que eu realmente gostei muito.”

Walker tem sido uma figura fundamental para o Burnley na luta do Clarets pela sobrevivência na Premier League. Ele atuou 27 vezes e veste a braçadeira de capitão desde o final de dezembro, na ausência do capitão Josh Cullen, que está lesionado. A equipe de Scott Parker está atualmente em 19º lugar na tabela e a nove pontos da zona de segurança.