Fim de uma era! Kyle Walker se aposenta oficialmente da seleção inglesa, enquanto o astro do Burnley encerra sua lendária carreira com 96 partidas disputadas
A lendária carreira dos Três Leões chega ao fim
Walker anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional, confirmou a Associação de Futebol na terça-feira. O jogador de 35 anos, que atualmente joga pelo Burnley após passagens pelo Manchester City e Tottenham, deixa para trás um legado de 96 partidas pela seleção.
Em um comunicado oficial confirmando sua decisão, Walker disse: “Estou triste por tomar essa decisão, mas também muito orgulhoso do que conquistei com a Inglaterra. Representar meu país em cinco grandes torneios... foi uma grande honra. Mas hoje é o momento de encerrar essa fase. É bom para mim encerrar minha carreira no cenário internacional”.
De promessa de Sheffield a frequentador assíduo de Wembley
O zagueiro nascido em Sheffield estreou-se na seleção principal em uma vitória por 1 a 0 contra a Espanha, em novembro de 2011. Ele rapidamente se tornou um líder veterano, representando os Três Leões em duas Copas do Mundo e três Campeonatos Europeus.
Refletindo sobre sua trajetória, ele observou: “Representar seu país uma vez, quanto mais 96 vezes, é algo de que me orgulho muito. Estar entre os primeiros a representar a Inglaterra em uma grande final desde 1966 é algo que me deixa muito orgulhoso. Gostaria apenas de agradecer do fundo do coração aos treinadores com quem trabalhei, desde Fabio Capello, Roy Hodgson, Lee Carsley, Gareth Southgate e Thomas [Tuchel].”
Mudando a cultura do futebol inglês
Durante seu mandato, o rápido lateral foi fundamental para mudar a percepção do público durante uma era de transformação para a seleção nacional. Ele ajudou a criar um ambiente onde os jogadores finalmente puderam prosperar.
“Você sempre olha para trás e vê os altos e baixos, e certamente a Islândia foi um baixo”, admitiu. “Mas quando começamos essa jornada, especialmente com Gareth, queríamos ter certeza de que seríamos reconhecidos como uma das melhores nações do mundo. Tentamos mudar a maneira como as pessoas veem o futebol inglês, tentamos mudar a maneira como a mídia vê o futebol e tentamos aliviar um pouco a pressão.”
Uma despedida final planejada enquanto Walker continua a luta contra o rebaixamento
Embora sua última partida tenha sido contra o Senegal no verão passado, seu foco agora é apoiar a próxima geração. Uma homenagem completa está planejada para um futuro jogo, a fim de honrar suas contribuições.
“Continuem apoiando os rapazes, eles precisam de vocês, precisam do apoio de vocês para garantir que possam deixar este país orgulhoso”, exortou aos torcedores. “Obrigado à minha família. Obrigado por suportarem todos os verões longe e por todas as vezes que eu obviamente fui atrás do meu sonho. O livro agora está fechado e foi uma jornada turbulenta, mas que eu realmente gostei muito.”
Walker tem sido uma figura fundamental para o Burnley na luta do Clarets pela sobrevivência na Premier League. Ele atuou 27 vezes e veste a braçadeira de capitão desde o final de dezembro, na ausência do capitão Josh Cullen, que está lesionado. A equipe de Scott Parker está atualmente em 19º lugar na tabela e a nove pontos da zona de segurança.
