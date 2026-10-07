Fotoarena
Traduzido por
Fim de uma era! Emocionado, Lionel Messi cai no choro ao encerrar a carreira internacional como lenda
Capitão lendário encerra capítulo na seleção
Lionel Messi encerrou sua extraordinária carreira internacional pela Argentina na noite de terça-feira, após mais de duas décadas representando a seleção principal. O atacante de 39 anos marcou o último gol na vitória por 3 a 0 sobre Benin, no Estádio Monumental, colocando fim a uma trajetória que rendeu 207 partidas e 125 gols.
A histórica presença marcou sua última partida diante de seus torcedores em casa.
Sua carreira internacional chegou ao fim com Messi como o maior artilheiro e o jogador com mais partidas pela história da Argentina.
- AFP
Capitão faz emocionante discurso de despedida
Após o apito final, um Messi emocionado pegou o microfone para se dirigir ao estádio lotado e refletir sobre sua trajetória. "É muito difícil dizer qualquer coisa hoje, há muitas emoções. A primeira coisa em que penso é no meu pai", disse Messi aos torcedores. "Tudo o que posso fazer é expressar minha gratidão. Mesmo nos piores momentos, nunca parei de lutar, nunca parei de batalhar, nunca deixei de dar tudo de mim."
O campeão mundial refletiu sobre o que representar seu país significou ao longo de sua vida.
"Jogar pela seleção argentina é a melhor coisa que pode acontecer com você", acrescentou Messi. "Foi a melhor coisa que já me aconteceu."
Refletindo sobre triunfo e perseverança
Messi destacou a conexão especial construída com os torcedores em toda a Argentina, particularmente após o triunfo na Copa do Mundo de 2022, no Catar. "Vivi aqui um dos melhores momentos da minha carreira quando voltamos a jogar depois de conquistar o título", observou. "Tive a sorte de viajar pelo país, e vocês sempre lotaram o estádio. Não tenham dúvida de que todos os companheiros que estiveram ao meu lado sempre deram tudo por esta camisa."
Ele também abordou as exigências físicas de seu ciclo final de Copa do Mundo, defendendo os esforços de sua equipe na América do Norte.
"A partida contra a Inglaterra foi muito exigente para nós", explicou Messi.
- Sports Press Photo
Ex-capitão faz apelo por união no futuro
Enquanto se prepara para assumir um papel de apoio, Messi pediu aos torcedores que protejam a seleção durante o próximo período de transição. "Estou me despedindo da seleção. Vou sentir falta de todos vocês, mas agora é a minha vez de estar desse lado", concluiu Messi.
"Sempre unidos. Tempos difíceis estão por vir, como sempre acontece quando há uma grande mudança, mas todos nós temos que estar unidos porque haverá pessoas que falarão mal da seleção e temos que defendê-la."
A Argentina agora disputará seus próximos compromissos sem seu capitão icônico.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.