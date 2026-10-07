Fim de uma era! Emocionado, Lionel Messi cai no choro ao encerrar a carreira internacional como lenda

Lionel Messi encerrou sua extraordinária carreira internacional pela Argentina na noite de terça-feira, após mais de duas décadas representando a seleção principal. O atacante de 39 anos marcou o último gol na vitória por 3 a 0 sobre Benin, no Estádio Monumental, colocando fim a uma trajetória que rendeu 207 partidas e 125 gols.

A histórica presença marcou sua última partida diante de seus torcedores em casa.

Sua carreira internacional chegou ao fim com Messi como o maior artilheiro e o jogador com mais partidas pela história da Argentina.