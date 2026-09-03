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Fim de uma era! Edin Dzeko anuncia aposentadoria da seleção enquanto lenda da Bósnia e Herzegovina se prepara para despedida emocionante
Dzeko anuncia fim de histórica carreira pela Bósnia
Dzeko anunciou sua aposentadoria iminente do futebol internacional, marcando o fim de uma trajetória notável com a Bósnia e Herzegovina. O atacante de 40 anos, que atualmente defende o Schalke, vestirá as cores de sua seleção pela última vez no confronto pela Liga das Nações contra a Suécia, em 2 de outubro.
Depois de fazer sua estreia pela equipe principal contra a Turquia em 2007, o ex-jogador de Manchester City, Wolfsburg e Inter teve uma trajetória ilustre no cenário mundial. Ele se despedirá como o jogador com mais partidas por seu país e também como seu maior artilheiro, deixando para trás um legado que definiu toda uma geração do futebol bósnio.
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'Eu realmente dei tudo de mim'
Confirmando a notícia no Instagram, o veterano atacante expressou profunda gratidão por seus quase duas décadas na seleção nacional. Dzeko destacou o imenso privilégio de representar sua terra natal no cenário internacional, descrevendo isso como a realização de uma ambição de toda a vida ao longo de 151 partidas pela seleção.
"Nada na minha carreira jamais se comparou ao orgulho que senti toda vez que vesti essa camisa", escreveu Dzeko. "Era o meu sonho de infância, um sonho que levei comigo em cada uma das 151 ocasiões em que tive a honra de representar meu país em um campo de futebol. Tantas coisas mudaram, e eu também mudei, mas meu amor por esta camisa nunca mudou.
"Agora sinto que chegou a hora de dar um passo para o lado. Se cheguei aos 40 anos com a seleção nacional, é porque realmente dei tudo o que tinha. Todas as vezes. Tudo."
Ele também convocou os torcedores para se juntarem a ele em uma última noite, acrescentando: "Só espero que vocês estejam lá naquela noite contra a Suécia, para que possamos compartilhar mais uma emoção. É assim que quero viver minha última noite representando meu país: com todos vocês ao meu lado."
Um legado de sucesso sem precedentes
O impacto de Dzeko no futebol bósnio não pode ser exagerado. Ao longo de 151 partidas, ele balançou as redes 73 vezes, consolidando seu status como ícone nacional. Seus feitos como artilheiro foram vitais para ajudar seu país a garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2014, sua primeira participação em um grande torneio como país independente.
O atacante destacou essa conquista histórica como um dos pontos mais altos da carreira, afirmando: "A classificação para a nossa primeira Copa do Mundo, em 2014, continua sendo um dos momentos mais felizes da minha vida como jogador de futebol.
"As emoções que senti na noite do gol contra o País de Gales e, depois, em Zenica, contra a Itália, em março, ficarão no meu coração para sempre. Ver meu povo comemorando nas ruas das nossas cidades foi outro presente incrível que o futebol me deu."
Mesmo na reta final da carreira, Dzeko continuou entregando nos maiores palcos. Ele teve papel fundamental na campanha da Bósnia até a fase de 32 avos do torneio de 2026, garantindo que sua influência permanecesse forte mesmo depois dos 40 anos.
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Uma última dança contra a Suécia
O foco agora se volta para 2 de outubro, quando Bósnia e Herzegovina enfrenta a Suécia na Liga das Nações. Este confronto servirá não apenas como um teste competitivo crucial, mas também como uma despedida emocionante para o maior jogador da história do país.
Sem dúvida, os torcedores comparecerão em peso para dar ao seu capitão a despedida que ele merece. Após a pausa internacional, Dzeko voltará suas atenções para os compromissos pelo Schalke, encerrando uma carreira internacional que levou uma alegria sem precedentes às ruas da Bósnia.
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