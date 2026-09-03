Fim de uma era! Edin Dzeko anuncia aposentadoria da seleção enquanto lenda da Bósnia e Herzegovina se prepara para despedida emocionante

Confirmando a notícia no Instagram, o veterano atacante expressou profunda gratidão por seus quase duas décadas na seleção nacional. Dzeko destacou o imenso privilégio de representar sua terra natal no cenário internacional, descrevendo isso como a realização de uma ambição de toda a vida ao longo de 151 partidas pela seleção.

"Nada na minha carreira jamais se comparou ao orgulho que senti toda vez que vesti essa camisa", escreveu Dzeko. "Era o meu sonho de infância, um sonho que levei comigo em cada uma das 151 ocasiões em que tive a honra de representar meu país em um campo de futebol. Tantas coisas mudaram, e eu também mudei, mas meu amor por esta camisa nunca mudou.

"Agora sinto que chegou a hora de dar um passo para o lado. Se cheguei aos 40 anos com a seleção nacional, é porque realmente dei tudo o que tinha. Todas as vezes. Tudo."

Ele também convocou os torcedores para se juntarem a ele em uma última noite, acrescentando: "Só espero que vocês estejam lá naquela noite contra a Suécia, para que possamos compartilhar mais uma emoção. É assim que quero viver minha última noite representando meu país: com todos vocês ao meu lado."



