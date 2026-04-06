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Fim de uma era! Bernardo Silva deixa o Manchester City após nove anos repletos de títulos — o meia português está prestes a se tornar jogador sem contrato
O lendário capitão está prestes a deixar o cargo
Depois de chegar do Mônaco há nove temporadas, Silva entrou oficialmente nas últimas semanas de sua ilustre carreira no City. O versátil meia renovou seu contrato pela última vez em agosto de 2023, mas está pronto para partir em busca de novas oportunidades quando seu contrato expirar neste verão. Com 450 partidas disputadas e 153 gols marcados ou assistidos, a saída do meio-campista marca o fim de uma era dominante para o clube, ao qual ele ajudou a conquistar seis títulos da Premier League.
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Lijnders presta homenagem a um talento único
O assistente técnico Pep Lijnders, que substituiu Pep Guardiola — suspenso — após a vitória do City por 4 a 0 sobre o Liverpool na FA Cup, confirmou que o clube não tentaria encontrar um substituto direto para o seu capitão. Lijnders enfatizou que o elenco deve evoluir; o vazio deixado pela liderança técnica e inteligência de jogo do astro português será impossível de preencher com uma única contratação.
Em declarações à imprensa, Lijnders disse: “Nunca se substitui um jogador por outro do mesmo tipo, porque eles não existem. Bernardo Silva é único. A maneira como ele controla os jogos, como se movimenta, como recebe a bola, como lidera, como enxerga as soluções, todas essas coisas. Nunca se busca um substituto para um tipo específico de jogador, busca-se o que é necessário para crescer com a equipe e alguém que possa se encaixar no time titular."
Esperança da base em meio à perda de um veterano
A comissão técnica do City está agora contando com o seu centro de formação e com as recentes contratações para preencher a vaga deixada pela iminente saída do capitão. No entanto, Lijnders alertou que a transição será difícil, observando que a ausência de um jogador do calibre de Silva é sentida imediatamente sempre que ele não está na escalação inicial.
Refletindo sobre a necessidade de uma despedida digna para o ícone do clube, Lijnders acrescentou: “E então você espera que, com nossa base, com os jovens jogadores que já contratamos, eles também possam dar esse passo nas posições do meio-campo. Mas, se você observar nossos jovens na base, eles precisam dar esse passo e amadurecer. Mas o mais importante é que os veteranos fiquem por muito tempo, que permaneçam, que o núcleo esteja lá e que possamos trabalhar em torno disso. Mas será difícil, porque, como eu disse, durante o jogo, quando ele não estiver jogando, você verá como ele faz falta. E isso é apenas um jogo. Imagine uma temporada? Mas toda boa história chega ao fim. Espero que ele aproveite os últimos meses, são apenas seis semanas, e que tenha uma boa despedida; ele merece toda essa atenção também.”
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A busca final pelo título
A Silva restam apenas seis semanas para liderar a busca do City pelos dois troféus que ainda estão ao seu alcance nesta temporada. Apesar de estar nove pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, a equipe de Guardiola tem um jogo a menos e já garantiu uma vaga nas semifinais da FA Cup. Esta reta final de alta pressão dependerá fortemente da vasta experiência do jogador de 31 anos, antes que o foco inevitavelmente se desloque para seu próximo destino como um jogador de alto nível sem contrato.