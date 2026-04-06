Fim de uma era! Bernardo Silva deixa o Manchester City após nove anos repletos de títulos — o meia português está prestes a se tornar jogador sem contrato

A comissão técnica do City está agora contando com o seu centro de formação e com as recentes contratações para preencher a vaga deixada pela iminente saída do capitão. No entanto, Lijnders alertou que a transição será difícil, observando que a ausência de um jogador do calibre de Silva é sentida imediatamente sempre que ele não está na escalação inicial.

Refletindo sobre a necessidade de uma despedida digna para o ícone do clube, Lijnders acrescentou: “E então você espera que, com nossa base, com os jovens jogadores que já contratamos, eles também possam dar esse passo nas posições do meio-campo. Mas, se você observar nossos jovens na base, eles precisam dar esse passo e amadurecer. Mas o mais importante é que os veteranos fiquem por muito tempo, que permaneçam, que o núcleo esteja lá e que possamos trabalhar em torno disso. Mas será difícil, porque, como eu disse, durante o jogo, quando ele não estiver jogando, você verá como ele faz falta. E isso é apenas um jogo. Imagine uma temporada? Mas toda boa história chega ao fim. Espero que ele aproveite os últimos meses, são apenas seis semanas, e que tenha uma boa despedida; ele merece toda essa atenção também.”