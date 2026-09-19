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Fim de uma era! Astro do Real Madrid, Kylian Mbappe deixa a Nike de forma sensacional após 20 anos para se juntar à marca apoiada por Roger Federer
Fim de uma era para o astro do Madrid
Mbappé encerrou oficialmente sua relação com a Nike após quase duas décadas. O atacante do Real Madrid acertou uma parceria histórica com a On Holding, enquanto a empresa suíça de material esportivo prepara sua entrada no futebol profissional.
Mbappé estava ligado à marca americana desde os oito anos de idade. Ao lado de Cristiano Ronaldo e Vinicius Jr, ele se tornou um dos embaixadores globais mais proeminentes da Nike, servindo em especial como rosto da linha de chuteiras Mercurial.
A mudança faz com que o internacional francês se junte a uma empresa que construiu a base de seus negócios em torno da corrida. A On Holding agora está se expandindo para novos esportes, depois de garantir a lenda do tênis Roger Federer como investidor e parceiro estratégico em novembro de 2019.
- On
Uma nova visão para o futebol de amanhã
A saída histórica acontece após o fim do contrato de Mbappe com a Nike em 31 de julho. A incerteza sobre o futuro do atacante persistia, já que ele seguia aparecendo em campanhas da Nike, enquanto a marca mantinha referências a ele em canais comerciais. No entanto, o jogador agora confirmou seu novo projeto.
"Desde o início, o que me atraiu para a On foi a oportunidade de construir algo totalmente novo juntos, algo que ajudará a moldar o jogo de amanhã", afirmou Mbappe em um comunicado oficial.
"Quero levar minha experiência e minha perspectiva para o que criarmos, ampliar o que é possível por meio da inovação e sempre permanecer fiel à alegria do futebol. Temos um sonho em comum, e isso é apenas o começo."
Seguindo os passos de Roger Federer
Há um precedente claro para a decisão de Mbappe. O ícone suíço do tênis Roger Federer também encerrou sua parceria de longa data com a Nike para colaborar com a On, acabando por se tornar acionista e criando sua própria linha de produtos assinatura com a marca.
A Nike apoiou o desenvolvimento de Mbappe desde seus primeiros dias na base até sua ascensão no Monaco, no Paris Saint-Germain e, por fim, no Madrid. Ao longo desse período, o francês recebeu chuteiras exclusivas com seu próprio nome, espelhando o tratamento dado a quem mais ganha, como Ronaldo.
Romper os laços após quase 20 anos encerra um capítulo marcante no marketing do futebol. Também coloca Mbappe em posição de desempenhar um papel direto no design e no desenvolvimento da próxima coleção de futebol da On.
- getty
Desafiando os gigantes da indústria de roupas esportivas
A ambiciosa investida da On Holding no futebol a coloca em concorrência direta com gigantes já estabelecidas do setor, como Nike, Adidas e Puma. Depois de revolucionar o segmento da corrida, a marca suíça agora busca conquistar participação de mercado no esporte mais popular do mundo.
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