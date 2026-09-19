Mbappé encerrou oficialmente sua relação com a Nike após quase duas décadas. O atacante do Real Madrid acertou uma parceria histórica com a On Holding, enquanto a empresa suíça de material esportivo prepara sua entrada no futebol profissional.

Mbappé estava ligado à marca americana desde os oito anos de idade. Ao lado de Cristiano Ronaldo e Vinicius Jr, ele se tornou um dos embaixadores globais mais proeminentes da Nike, servindo em especial como rosto da linha de chuteiras Mercurial.

A mudança faz com que o internacional francês se junte a uma empresa que construiu a base de seus negócios em torno da corrida. A On Holding agora está se expandindo para novos esportes, depois de garantir a lenda do tênis Roger Federer como investidor e parceiro estratégico em novembro de 2019.