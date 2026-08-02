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Infantino(C)Getty Images
Muhammad Zaki

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Fim de jogo para Gianni Infantino? Uefa "acelera" planos para derrubar presidente da Fifa após reviravolta em plano de venda da Copa do Mundo

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Gianni Infantino enfrenta a ameaça mais significativa ao seu reinado de uma década como presidente da Fifa depois que uma tentativa fracassada de vender participações comerciais na Copa do Mundo provocou uma reação negativa global. A Uefa, entidade que governa o futebol europeu, agora estaria se movendo rapidamente para encontrar uma forma de tirar o dirigente suíço do poder após o colapso da política.

  • A fracassada revolução comercial de Infantino

    O presidente da Fifa ficou em uma posição vulnerável depois que sua proposta de criar uma subsidiária comercial de US$ 20 bilhões, conhecida como FIFA Forward Enterprise, fracassou de forma espetacular. O projeto pretendia vender uma participação de 20% nos ativos mais lucrativos da federação para investidores privados, com uma reportagem da ESPN identificando uma empresa de investimentos de Nova York fundada por Joshua Kushner como potencial investidora-âncora. No entanto, o plano provocou uma rebelião imediata e feroz dos maiores articuladores de poder do esporte, deixando Infantino sem outra opção a não ser recuar.

    Em comunicado confirmando o abandono do projeto, Infantino admitiu que o plano havia se tornado tóxico demais para continuar. "Depois de ouvir cuidadosamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, já não atendem mais ao interesse do objetivo estabelecido em primeiro lugar. Nosso propósito sempre foi, e sempre será, unir e melhorar. Como resultado, esta proposta não seguirá adiante", afirmou Infantino.


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  • Ceferin InfantinoGetty Images

    UEFA lidera a ofensiva por mudanças

    A Uefa tem sido a crítica mais contundente da proposta de venda comercial, tendo anteriormente ameaçado um boicote total às competições da Fifa caso o plano continuasse em vigor. Agora, a entidade que comanda o futebol europeu está "acelerando" seus esforços para garantir que Infantino não cumpra outro mandato, segundo a Sky News. A reportagem sugere que já não se trata mais de saber se Infantino será desafiado, mas quando. A vice-presidente da Uefa, Laura McAllister, confirmou a mudança de clima, afirmando que "a confiança no presidente da Fifa foi seriamente abalada". Além disso, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, pediu às federações nacionais que revoguem suas cartas anteriores de apoio à reeleição de Infantino, de acordo com a talkSPORT.

    O órgão europeu divulgou um duro comunicado oficial no sábado, depois que o plano desmoronou, deixando claro que perdeu toda a confiança na atual liderança. O comunicado dizia: "Não podemos continuar assim com esquemas secretos em cronogramas acelerados, elaborados por indivíduos sem rosto e de benefício duvidoso para o jogo. Precisamos identificar os responsáveis e responsabilizá-los.

    "É certo que, nos próximos dias e semanas, a Uefa trabalhará com suas associações e em estreita cooperação com outras confederações para refletir sobre como isso aconteceu e elaborar um plano para garantir que isso não possa ocorrer novamente.

    "Essa revisão deve ser completa e fundamental. Nenhuma opção deve ser descartada. A atual liderança da Fifa não apenas perdeu a confiança da Uefa, mas também a de muitos outros membros da família do futebol."

  • Possíveis desafiantes e revolta interna

    À medida que começa a busca por um sucessor, vários nomes de peso foram ligados a uma candidatura à presidência. Embora o líder da CONCACAF, Victor Montagliani, seja considerado um candidato em potencial, o presidente do PSG e chairman do European Football Clubs, Nasser Al-Khelaifi teria rejeitado os apelos da UEFA para lançar uma candidatura, apesar de sua firme oposição às recentes manobras financeiras de Infantino. O entorno de Al-Khelaifi insistiu que ele não tem ambição pelo cargo e pretende continuar apoiando as instituições a partir de suas posições atuais.

    A pressão também está aumentando dentro da própria sede da FIFA. A proposta controversa levou às renúncias de alto escalão do conselheiro sênior Carlos Cordeiro e do diretor de operações Kevin Lamour. Em uma dura crítica ao estilo de gestão do presidente, Lamour descreveu a iniciativa como "um projeto de uma pessoa".


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  • Gianni InfantinoGetty Images

    O caminho para uma moção de censura

    A Uefa agora explora múltiplos caminhos para forçar a saída de Infantino antes da próxima eleição prevista, em 2027. Embora uma renúncia voluntária fosse o desfecho mais simples, a entidade está analisando a possibilidade de convocar um Congresso extraordinário da Fifa. Isso exigiria o apoio de 43 das 211 associações-membro para desencadear uma votação formal de desconfiança.

    A batalha pelo controle do futebol mundial está entrando em sua fase mais intensa. O comunicado da Uefa terminou com um aviso definitivo de que essa vitória sobre o plano de investimento foi apenas o começo. "Esta é uma vitória para todo o futebol. Mas isso não pode ser o fim da história. A proposta foi derrubada. A tarefa de reconstruir a confiança na Fifa está apenas começando." Com as relações entre Zurique e Nyon em seu pior momento de todos os tempos, os próximos meses vão determinar se Infantino conseguirá sobreviver ao desafio mais significativo ao seu reinado de uma década.