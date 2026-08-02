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Fim de jogo para Gianni Infantino? Uefa "acelera" planos para derrubar presidente da Fifa após reviravolta em plano de venda da Copa do Mundo
A fracassada revolução comercial de Infantino
O presidente da Fifa ficou em uma posição vulnerável depois que sua proposta de criar uma subsidiária comercial de US$ 20 bilhões, conhecida como FIFA Forward Enterprise, fracassou de forma espetacular. O projeto pretendia vender uma participação de 20% nos ativos mais lucrativos da federação para investidores privados, com uma reportagem da ESPN identificando uma empresa de investimentos de Nova York fundada por Joshua Kushner como potencial investidora-âncora. No entanto, o plano provocou uma rebelião imediata e feroz dos maiores articuladores de poder do esporte, deixando Infantino sem outra opção a não ser recuar.
Em comunicado confirmando o abandono do projeto, Infantino admitiu que o plano havia se tornado tóxico demais para continuar. "Depois de ouvir cuidadosamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, já não atendem mais ao interesse do objetivo estabelecido em primeiro lugar. Nosso propósito sempre foi, e sempre será, unir e melhorar. Como resultado, esta proposta não seguirá adiante", afirmou Infantino.
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UEFA lidera a ofensiva por mudanças
A Uefa tem sido a crítica mais contundente da proposta de venda comercial, tendo anteriormente ameaçado um boicote total às competições da Fifa caso o plano continuasse em vigor. Agora, a entidade que comanda o futebol europeu está "acelerando" seus esforços para garantir que Infantino não cumpra outro mandato, segundo a Sky News. A reportagem sugere que já não se trata mais de saber se Infantino será desafiado, mas quando. A vice-presidente da Uefa, Laura McAllister, confirmou a mudança de clima, afirmando que "a confiança no presidente da Fifa foi seriamente abalada". Além disso, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, pediu às federações nacionais que revoguem suas cartas anteriores de apoio à reeleição de Infantino, de acordo com a talkSPORT.
O órgão europeu divulgou um duro comunicado oficial no sábado, depois que o plano desmoronou, deixando claro que perdeu toda a confiança na atual liderança. O comunicado dizia: "Não podemos continuar assim com esquemas secretos em cronogramas acelerados, elaborados por indivíduos sem rosto e de benefício duvidoso para o jogo. Precisamos identificar os responsáveis e responsabilizá-los.
"É certo que, nos próximos dias e semanas, a Uefa trabalhará com suas associações e em estreita cooperação com outras confederações para refletir sobre como isso aconteceu e elaborar um plano para garantir que isso não possa ocorrer novamente.
"Essa revisão deve ser completa e fundamental. Nenhuma opção deve ser descartada. A atual liderança da Fifa não apenas perdeu a confiança da Uefa, mas também a de muitos outros membros da família do futebol."
Possíveis desafiantes e revolta interna
À medida que começa a busca por um sucessor, vários nomes de peso foram ligados a uma candidatura à presidência. Embora o líder da CONCACAF, Victor Montagliani, seja considerado um candidato em potencial, o presidente do PSG e chairman do European Football Clubs, Nasser Al-Khelaifi teria rejeitado os apelos da UEFA para lançar uma candidatura, apesar de sua firme oposição às recentes manobras financeiras de Infantino. O entorno de Al-Khelaifi insistiu que ele não tem ambição pelo cargo e pretende continuar apoiando as instituições a partir de suas posições atuais.
A pressão também está aumentando dentro da própria sede da FIFA. A proposta controversa levou às renúncias de alto escalão do conselheiro sênior Carlos Cordeiro e do diretor de operações Kevin Lamour. Em uma dura crítica ao estilo de gestão do presidente, Lamour descreveu a iniciativa como "um projeto de uma pessoa".
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O caminho para uma moção de censura
A Uefa agora explora múltiplos caminhos para forçar a saída de Infantino antes da próxima eleição prevista, em 2027. Embora uma renúncia voluntária fosse o desfecho mais simples, a entidade está analisando a possibilidade de convocar um Congresso extraordinário da Fifa. Isso exigiria o apoio de 43 das 211 associações-membro para desencadear uma votação formal de desconfiança.
A batalha pelo controle do futebol mundial está entrando em sua fase mais intensa. O comunicado da Uefa terminou com um aviso definitivo de que essa vitória sobre o plano de investimento foi apenas o começo. "Esta é uma vitória para todo o futebol. Mas isso não pode ser o fim da história. A proposta foi derrubada. A tarefa de reconstruir a confiança na Fifa está apenas começando." Com as relações entre Zurique e Nyon em seu pior momento de todos os tempos, os próximos meses vão determinar se Infantino conseguirá sobreviver ao desafio mais significativo ao seu reinado de uma década.
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