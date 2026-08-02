Fim de jogo para Gianni Infantino? Uefa "acelera" planos para derrubar presidente da Fifa após reviravolta em plano de venda da Copa do Mundo

A Uefa tem sido a crítica mais contundente da proposta de venda comercial, tendo anteriormente ameaçado um boicote total às competições da Fifa caso o plano continuasse em vigor. Agora, a entidade que comanda o futebol europeu está "acelerando" seus esforços para garantir que Infantino não cumpra outro mandato, segundo a Sky News. A reportagem sugere que já não se trata mais de saber se Infantino será desafiado, mas quando. A vice-presidente da Uefa, Laura McAllister, confirmou a mudança de clima, afirmando que "a confiança no presidente da Fifa foi seriamente abalada". Além disso, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, pediu às federações nacionais que revoguem suas cartas anteriores de apoio à reeleição de Infantino, de acordo com a talkSPORT.

O órgão europeu divulgou um duro comunicado oficial no sábado, depois que o plano desmoronou, deixando claro que perdeu toda a confiança na atual liderança. O comunicado dizia: "Não podemos continuar assim com esquemas secretos em cronogramas acelerados, elaborados por indivíduos sem rosto e de benefício duvidoso para o jogo. Precisamos identificar os responsáveis e responsabilizá-los.

"É certo que, nos próximos dias e semanas, a Uefa trabalhará com suas associações e em estreita cooperação com outras confederações para refletir sobre como isso aconteceu e elaborar um plano para garantir que isso não possa ocorrer novamente.

"Essa revisão deve ser completa e fundamental. Nenhuma opção deve ser descartada. A atual liderança da Fifa não apenas perdeu a confiança da Uefa, mas também a de muitos outros membros da família do futebol."