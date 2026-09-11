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Fim da novela? Alvo do Manchester United, Lewis Hall assina novo contrato de longo prazo com o Newcastle para encerrar as conversas sobre transferência para Old Trafford
Newcastle garante o futuro de longo prazo de Hall
A busca do United por reforços defensivos sofreu um revés significativo depois de o Newcastle confirmar que Hall comprometeu seu futuro com o clube. O talentoso jogador de 22 anos, que rapidamente se firmou como uma peça vital no funcionamento do Newcastle, assinou um contrato que, segundo a ESPN, o manterá em Tyneside até 2031.
O jovem defensor expressou seu enorme orgulho por estender sua permanência sob os holofotes de St James' Park. "Estou absolutamente encantado", disse Hall ao site oficial do Newcastle. "É um momento de muito orgulho. É um prazer absoluto jogar por este clube e representar os torcedores. Eu sei o quanto isso significa para eles. A torcida e o apoio que recebemos aqui, seja no St. James' Park ou fora de casa, são os melhores da liga na minha opinião. Poder levar alegria aos rostos deles é algo muito importante para mim.
"Obviamente, tenho uma ligação familiar com o clube, o que é incrivelmente importante para todos nós. Um dos principais motivos pelos quais eu jogo é para deixar minha família orgulhosa, e eu sei o quanto significa para eles me ver jogando pelo Newcastle United."
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Planos de transferência de Carrick frustrados
Para o United e o técnico Michael Carrick, o desfecho representa um grande revés em seus esforços para reconstruir o elenco. O Manchester United havia identificado o ex-jogador do Chelsea como seu principal alvo para preencher a lacuna no lado esquerdo, especialmente com as opções mais experientes nessa posição parecendo cada vez mais escassas. Relatos sugeriram recentemente que o Newcastle havia rejeitado categoricamente uma consulta por Hall no início do verão, e esse novo contrato praticamente acaba com qualquer esperança remanescente de levá-lo a Old Trafford no futuro imediato.
O contrato anterior do defensor estava previsto para ir até 2029, mas o Newcastle agiu rapidamente para garantir seus serviços por ainda mais tempo e afastar o interesse de rivais da Premier League. Hall segue otimista quanto à trajetória do clube e acrescentou: "É um lugar muito bom para estar. É muito gratificante ver como começamos a temporada, especialmente com a chegada do novo treinador e da nova comissão técnica, e acho que podemos conquistar coisas realmente grandes."
Construindo uma nova base em Tyneside
A decisão de dar a Hall um novo contrato faz parte de uma estratégia mais ampla do Newcastle para manter sua competitividade após várias saídas de destaque durante o verão. Com nomes como Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Anthony Gordon deixando o clube, a diretoria entendeu que era vital reter seus talentos nacionais em ascensão.
Ross Wilson, diretor esportivo do Newcastle, afirmou no início desta semana: "Se você quer ser um clube bem-sucedido na Premier League, precisa negociar jogadores e, se não fizer isso, as chances são de que você não será um clube bem-sucedido na Premier League." Ao garantir Hall, o Newcastle assegurou que um de seus ativos mais promissores não está mais disponível no mercado, forçando o Manchester United a procurar em outro lugar por reforços defensivos à medida que a janela de janeiro se aproxima.
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Dilema defensivo em Old Trafford
O fracasso do Manchester United em contratar seu principal alvo deixa Carrick com uma dor de cabeça significativa para escalar o time. O clube atualmente lida com falta de opções na lateral esquerda, dependendo muito de Luke Shaw, cujo histórico de lesões continua sendo uma preocupação constante para a comissão técnica. Embora o United tenha sido ativo no mercado, trazendo jogadores como Andrey Santos e Youri Tielemans, a vaga de lateral-esquerdo continua sendo uma lacuna evidente em um elenco que, de resto, está melhorando.
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