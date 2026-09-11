A busca do United por reforços defensivos sofreu um revés significativo depois de o Newcastle confirmar que Hall comprometeu seu futuro com o clube. O talentoso jogador de 22 anos, que rapidamente se firmou como uma peça vital no funcionamento do Newcastle, assinou um contrato que, segundo a ESPN, o manterá em Tyneside até 2031.

O jovem defensor expressou seu enorme orgulho por estender sua permanência sob os holofotes de St James' Park. "Estou absolutamente encantado", disse Hall ao site oficial do Newcastle. "É um momento de muito orgulho. É um prazer absoluto jogar por este clube e representar os torcedores. Eu sei o quanto isso significa para eles. A torcida e o apoio que recebemos aqui, seja no St. James' Park ou fora de casa, são os melhores da liga na minha opinião. Poder levar alegria aos rostos deles é algo muito importante para mim.

"Obviamente, tenho uma ligação familiar com o clube, o que é incrivelmente importante para todos nós. Um dos principais motivos pelos quais eu jogo é para deixar minha família orgulhosa, e eu sei o quanto significa para eles me ver jogando pelo Newcastle United."















