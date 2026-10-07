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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Fim da linha para Montella! Turquia deve demitir técnico após campanha desastrosa na Liga das Nações

Turquia
V. Montella
A. Turan
Liga das Nações A

Segundo informações, Vincenzo Montella está à beira de ser demitido do cargo de técnico da seleção turca após uma sequência desastrosa de resultados na Liga das Nações. A Federação Turca de Futebol agiu rapidamente para identificar um substituto, com o ex-meio-campista de Atlético de Madrid e Barcelona Arda Turan como principal candidato para assumir o comando.

  • Montella paga o preço pelos maus resultados

    Aparentemente, está chegando ao fim a passagem de Montella no comando da Turquia, com relatos indicando que a Federação Turca de Futebol (TFF) decidiu dispensar o italiano de suas funções. A decepcionante derrota por 3 a 1 para a Itália, em Bolonha, na noite de segunda-feira, parece ter sido a gota d’água para os dirigentes, que acompanharam uma forte queda de rendimento da seleção nacional nos últimos meses.

    A TFF agiu com rapidez significativa para conduzir a transição e, segundo informações, chegou a um acordo sobre um pacote de rescisão para o ex-atacante da Roma, com o veículo italiano Calciomercato informando que a entidade já definiu o técnico do Shakhtar Donetsk, Turan, como principal candidato para preencher a vaga.

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    Uma queda rápida na Liga das Nações

    As estatísticas por trás da saída iminente de Montella são desanimadoras, especialmente no que diz respeito à recente campanha na Liga das Nações. A derrota em Bolonha foi a quarta consecutiva da Turquia na competição, em uma sequência que incluiu uma dura derrota por 4 a 1 para a Itália em casa, em Bursa, além de novos tropeços contra potências europeias como França e Bélgica.

    Essa forma europeia desastrosa vem na sequência de um verão frustrante, no qual a equipe terminou na lanterna de seu grupo na Copa do Mundo ao lado de Estados Unidos, Austrália e Paraguai, conseguindo apenas uma única vitória em todo o torneio, que veio contra os anfitriões Estados Unidos.

  • Detalhes do contrato e compensação pela rescisão

    Montella havia assinado originalmente uma extensão contratual em junho de 2025, que tinha como objetivo mantê-lo no banco de reservas até a conclusão da Euro 2028. Por causa desse compromisso relativamente recente, a TFF pagará uma indenização equivalente a cinco meses de salário, totalizando € 915.000, para concluir sua saída.

    Ele deixa o cargo após três anos no comando, um período marcado por altos e baixos extremos. Durante suas 40 partidas à frente da equipe, Montella registrou 21 vitórias, cinco empates e 14 derrotas.

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  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Legado misto para o técnico italiano

    Apesar do caráter amargo de sua saída, a passagem de Montella pela Turquia proporcionou aos torcedores momentos de progresso genuíno. Ele ficou marcado por levar a seleção nacional às quartas de final da Euro 2024, em uma campanha que conquistou a imaginação do público e, por um breve período, estabeleceu a equipe como uma das mais empolgantes do futebol europeu.

    Além disso, foi ele quem finalmente encerrou um jejum de 24 anos ao classificar o país para apenas sua terceira participação em Copas do Mundo. Embora o desempenho posterior na fase final do torneio tenha sido decepcionante, sua conquista ao conduzir a equipe pelo processo de qualificação lhe garantiu um lugar nos livros de história.