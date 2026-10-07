Aparentemente, está chegando ao fim a passagem de Montella no comando da Turquia, com relatos indicando que a Federação Turca de Futebol (TFF) decidiu dispensar o italiano de suas funções. A decepcionante derrota por 3 a 1 para a Itália, em Bolonha, na noite de segunda-feira, parece ter sido a gota d’água para os dirigentes, que acompanharam uma forte queda de rendimento da seleção nacional nos últimos meses.

A TFF agiu com rapidez significativa para conduzir a transição e, segundo informações, chegou a um acordo sobre um pacote de rescisão para o ex-atacante da Roma, com o veículo italiano Calciomercato informando que a entidade já definiu o técnico do Shakhtar Donetsk, Turan, como principal candidato para preencher a vaga.