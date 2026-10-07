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Fim da linha para Montella! Turquia deve demitir técnico após campanha desastrosa na Liga das Nações
Montella paga o preço pelos maus resultados
Aparentemente, está chegando ao fim a passagem de Montella no comando da Turquia, com relatos indicando que a Federação Turca de Futebol (TFF) decidiu dispensar o italiano de suas funções. A decepcionante derrota por 3 a 1 para a Itália, em Bolonha, na noite de segunda-feira, parece ter sido a gota d’água para os dirigentes, que acompanharam uma forte queda de rendimento da seleção nacional nos últimos meses.
A TFF agiu com rapidez significativa para conduzir a transição e, segundo informações, chegou a um acordo sobre um pacote de rescisão para o ex-atacante da Roma, com o veículo italiano Calciomercato informando que a entidade já definiu o técnico do Shakhtar Donetsk, Turan, como principal candidato para preencher a vaga.
- AFP
Uma queda rápida na Liga das Nações
As estatísticas por trás da saída iminente de Montella são desanimadoras, especialmente no que diz respeito à recente campanha na Liga das Nações. A derrota em Bolonha foi a quarta consecutiva da Turquia na competição, em uma sequência que incluiu uma dura derrota por 4 a 1 para a Itália em casa, em Bursa, além de novos tropeços contra potências europeias como França e Bélgica.
Essa forma europeia desastrosa vem na sequência de um verão frustrante, no qual a equipe terminou na lanterna de seu grupo na Copa do Mundo ao lado de Estados Unidos, Austrália e Paraguai, conseguindo apenas uma única vitória em todo o torneio, que veio contra os anfitriões Estados Unidos.
Detalhes do contrato e compensação pela rescisão
Montella havia assinado originalmente uma extensão contratual em junho de 2025, que tinha como objetivo mantê-lo no banco de reservas até a conclusão da Euro 2028. Por causa desse compromisso relativamente recente, a TFF pagará uma indenização equivalente a cinco meses de salário, totalizando € 915.000, para concluir sua saída.
Ele deixa o cargo após três anos no comando, um período marcado por altos e baixos extremos. Durante suas 40 partidas à frente da equipe, Montella registrou 21 vitórias, cinco empates e 14 derrotas.
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Legado misto para o técnico italiano
Apesar do caráter amargo de sua saída, a passagem de Montella pela Turquia proporcionou aos torcedores momentos de progresso genuíno. Ele ficou marcado por levar a seleção nacional às quartas de final da Euro 2024, em uma campanha que conquistou a imaginação do público e, por um breve período, estabeleceu a equipe como uma das mais empolgantes do futebol europeu.
Além disso, foi ele quem finalmente encerrou um jejum de 24 anos ao classificar o país para apenas sua terceira participação em Copas do Mundo. Embora o desempenho posterior na fase final do torneio tenha sido decepcionante, sua conquista ao conduzir a equipe pelo processo de qualificação lhe garantiu um lugar nos livros de história.
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