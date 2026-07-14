Fim da carreira aos 26, pesadelo de Ronaldo aos 38: como o assessor de Jürgen Klopp fechou um megacontrato para um alemão desconhecido

Infelizmente, não é possível verificar, por enquanto, se essa conversa realmente ocorreu da forma relatada no X. No entanto, ela se encaixaria bem no desfecho da partida. Wissing, de 38 anos — a mesma idade de Julian Nagelsmann — e natural da região de Münster, era na época ainda técnico do Gamba Osaka.

O clube da metrópole japonesa havia terminado a temporada anterior na nona colocação, tendo sofrido 55 gols. Wissing assumiu o comando no início de 2026 e, em sua primeira passagem como técnico principal, levou o clube de forma rápida e totalmente inesperada à final da AFC Champions League Two, o equivalente asiático da Liga Europa.

O adversário em 16 de maio foi ninguém menos que o Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo e repleto de outras grandes estrelas como João Félix, Sadio Mané e Kingsley Coman. “Individualmente, não podemos nos comparar a essa qualidade”, disse Wissing à revista ‘kicker’ antes da partida. “O importante é atuarmos como uma equipe, colocarmos nossos pontos fortes em prática de forma consistente e resistirmos fisicamente. Se conseguirmos isso, teremos nossas oportunidades. Definitivamente, temos uma chance.”