Fim de ciclo? As polêmicas protagonizadas por Arboleda em sua passagem pelo São Paulo

A trajetória de Arboleda no São Paulo sempre foi marcada por uma dualidade: desempenho esportivo relevante e episódios extracampo recorrentes.
O primeiro caso de repercussão aconteceu em 2018, quando o jogador se envolveu em um acidente de carro em São Paulo durante a madrugada. À época, houve controvérsias sobre quem conduzia o veículo.
No ano seguinte, o zagueiro gerou revolta ao aparecer vestindo a camisa do Palmeiras durante as férias no Equador. O episódio foi tratado como uma “brincadeira” pelo atleta, que pediu desculpas publicamente e acabou multado.
Durante a pandemia, entre 2020 e 2021, Arboleda voltou a se envolver em problemas ao ser flagrado em festas clandestinas, contrariando protocolos sanitários. Em uma das ocasiões, chegou a ser conduzido à delegacia.
Em 2022, às vésperas da final do Campeonato Paulista, faltou a um treinamento após compromissos com a seleção equatoriana. Mesmo assim, foi relacionado para a decisão, na qual o São Paulo acabou vice-campeão.
Já em 2026, o defensor também havia se ausentado no início da temporada para tratar de questões pessoais no Equador. No período, foi visto em um amistoso envolvendo Lionel Messi, o que gerou novo desconforto interno, embora sem punição oficial.