Fim de ciclo? As polêmicas protagonizadas por Arboleda em sua passagem pelo São Paulo

O nome de Robert Arboleda voltou ao centro das atenções no São Paulo, mais uma vez por questões fora das quatro linhas.

O defensor viajou ao Equador sem comunicar oficialmente o clube e não se apresentou para a partida contra o Cruzeiro, o que gerou forte incômodo nos bastidores. A diretoria ainda tenta resolver a situação, mas o episódio pode marcar o fim da trajetória do jogador no Tricolor.

Internamente, o caso é tratado como grave. A ausência inesperada e a falta de comunicação foram vistas como quebra de compromisso, em um contexto que já acumula histórico de indisciplina ao longo dos anos.