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Luis Felipe Gonçalves

Fim de ciclo? As polêmicas protagonizadas por Arboleda em sua passagem pelo São Paulo

R. Arboleda
São Paulo

Zagueiro equatoriano protagoniza novo episódio extracampo e tem futuro indefinido no clube

O nome de Robert Arboleda voltou ao centro das atenções no São Paulo, mais uma vez por questões fora das quatro linhas.

O defensor viajou ao Equador sem comunicar oficialmente o clube e não se apresentou para a partida contra o Cruzeiro, o que gerou forte incômodo nos bastidores. A diretoria ainda tenta resolver a situação, mas o episódio pode marcar o fim da trajetória do jogador no Tricolor.

Internamente, o caso é tratado como grave. A ausência inesperada e a falta de comunicação foram vistas como quebra de compromisso, em um contexto que já acumula histórico de indisciplina ao longo dos anos.

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    “Sumiço” e reação do clube

    Arboleda não apareceu no CT da Barra Funda no último sábado (4) e acabou cortado da lista de relacionados. Também esteve ausente nos treinos seguintes, mesmo após a vitória da equipe por 4 a 1.

    Após quase três dias sem contato, o zagueiro respondeu à diretoria e indicou que retornará ao Brasil para discutir sua situação contratual. O clube havia enviado uma notificação formal, com prazo de 24 horas, exigindo explicações.

    A tendência, neste momento, é de aplicação de multa e possível rescisão. Nos bastidores, a avaliação é de que o comportamento foi “desrespeitoso” e “inaceitável”, e há consenso de que, independentemente do desfecho, o jogador não deve mais vestir a camisa são-paulina.

    Apesar do histórico de serviços prestados, são 359 partidas desde 2017, o entendimento interno é de que o limite foi ultrapassado.

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  • ArboledaReprodução

    Histórico de polêmicas

    A trajetória de Arboleda no São Paulo sempre foi marcada por uma dualidade: desempenho esportivo relevante e episódios extracampo recorrentes.

    O primeiro caso de repercussão aconteceu em 2018, quando o jogador se envolveu em um acidente de carro em São Paulo durante a madrugada. À época, houve controvérsias sobre quem conduzia o veículo.

    No ano seguinte, o zagueiro gerou revolta ao aparecer vestindo a camisa do Palmeiras durante as férias no Equador. O episódio foi tratado como uma “brincadeira” pelo atleta, que pediu desculpas publicamente e acabou multado.

    Durante a pandemia, entre 2020 e 2021, Arboleda voltou a se envolver em problemas ao ser flagrado em festas clandestinas, contrariando protocolos sanitários. Em uma das ocasiões, chegou a ser conduzido à delegacia.

    Em 2022, às vésperas da final do Campeonato Paulista, faltou a um treinamento após compromissos com a seleção equatoriana. Mesmo assim, foi relacionado para a decisão, na qual o São Paulo acabou vice-campeão.

    Já em 2026, o defensor também havia se ausentado no início da temporada para tratar de questões pessoais no Equador. No período, foi visto em um amistoso envolvendo Lionel Messi, o que gerou novo desconforto interno, embora sem punição oficial.

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    Desfecho encaminhado

    Ao longo dos anos, diferentes comissões técnicas optaram por manter Arboleda no elenco pela sua importância dentro de campo. No entanto, o novo episódio é visto como um ponto de ruptura.

    A diretoria agora trabalha para encerrar o caso rapidamente, com a possibilidade concreta de rescisão contratual.

    Caso se confirme a saída, o São Paulo encerra um ciclo de quase uma década com o zagueiro, marcado por títulos, protagonismo defensivo e uma sequência de polêmicas que, desta vez, parecem ter chegado ao limite.

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