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Demiane AgustienVoetbalzone
Wessel Antes

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Filho holandês de ex-jogador profissional sonha em se destacar no Arsenal

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D. Agustien
K. Agustien

Na seção VZ NXGN, o Voetbalzone destaca os maiores talentos da Holanda. Esta semana é a vez de Demiane Agustien, que joga na base do Arsenal. O meio-campista de 18 anos sonha em chegar à Premier League, assim como seu pai.

Demiane é o talentoso filho de Kemy Agustien, que jogou, entre outros, pela seleção de Curaçao, pela Seleção Holandesa Sub-21, pelo Willem II, pelo AZ e pelo Swansea City. Desde o verão passado, Agustien Júnior pode se considerar um Gunner, pois assinou um contrato profissional de vários anos no Emirates Stadium.

  • Onde tudo começou

    Kemy Agustien nasceu em Willemstad e disputou onze partidas pela seleção de Curaçao, mas seu filho Demiane (2007) nasceu em Oss, na província de Brabant. No entanto, ele já partiu para o exterior com apenas um ano de idade devido à carreira do pai, que foi jogar no Birmingham City.

    Posteriormente, a família voltou para Brabant, onde logo ficou claro que Agustien havia herdado do pai o amor pela bola. Ele também demonstrou possuir as qualidades necessárias para o futebol, embora, ao contrário do pai, seja canhoto.

    Quando era jovem, Agustien passava horas assistindo a jogadores criativos como Paul Pogba e Neymar, conforme ele contou no ano passado no site do Arsenal. O Willem II foi o primeiro clube de futebol profissional a reconhecer o talento de Agustien.

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  • O grande avanço

    Agustien levou essa bagagem holandesa de volta para a Inglaterra aos 14 anos, quando teve a oportunidade de jogar no Aston Villa. No entanto, não chegou a assinar contrato com o clube, devido a problemas com a aprovação internacional.

    Em seguida, Agustien teve uma nova chance na base do West Bromwich Albion, onde atuou até 2023. Seu nome foi ficando cada vez mais conhecido entre os fãs de futebol ingleses quando, entre 2023 e 2025, ele se tornou um dos maiores talentos do Derby County.

    Jogadores cujos pais jogaram na Premier League naturalmente já se destacam pelo sobrenome, mas o Arsenal acompanhou Agustien por anos. “Tive muitas conversas com o clube, nas quais eles demonstraram o quanto conheciam meu jogo e como acreditavam que poderiam me ajudar a me desenvolver ainda mais.”

    “A experiência tem sido tudo o que eu esperava; os rapazes têm sido incríveis. Em campo, ainda estamos nos conhecendo melhor, mas fora dele já construímos amizades sólidas”, conta Agustien no site do clube. No Arsenal, o adolescente joga ao lado, entre outros, de Tommy Setford (20), de Haarlem, com quem é muito amigo.

  • Como estão as coisas agora

    Nesta temporada, Agustien joga pelo Arsenal Sub-21, a equipe de base de nível mais alto do clube. Para a UEFA Youth League, o holandês foi sempre convocado para a equipe Sub-19.

    Na Premier League 2, Agustien disputou até agora dezesseis partidas pelo Arsenal, nas quais marcou quatro gols. No Instagram e no TikTok, o meio-campista frequentemente viraliza com vídeos em que mostra sua técnica magistral. Seu pai era mais físico, mas Agustien é aquele tipo de jogador pelo qual você vai ao estádio.

    Atualmente, Agustien aprende com os melhores do mundo, pois treina regularmente com o time principal do Arsenal. Em novembro, ele revelou à ESPN que deu um “panna” no jogador da seleção inglesa Declan Rice, mas isso lhe rendeu um chute na canela.

    Além disso, Agustien é jogador da seleção sub-19 da Holanda. Junto com Shane Kluivert (FC Barcelona) e Ayodele Thomas (RB Leipzig), ele forma um trio de talentos no ataque que está sob contrato com grandes clubes europeus.

    Infelizmente, a seleção sub-19 da Holanda não se classificou para o Campeonato Europeu, o que significa que a equipe do técnico Adil Ramzi não vai defender o título europeu conquistado no ano passado. Com isso, a participação na Copa do Mundo Sub-20 no Azerbaijão e no Uzbequistão também não será mais possível. As vagas para a Copa do Mundo Europeia serão distribuídas com base no desempenho no Campeonato Europeu do próximo verão.

  • Principais qualidades

    Enquanto Kemy Agustien era mais um meio-campista de controle, Demiane se destaca na posição de camisa 10. Ele é o jogador a quem se deve passar a bola quando a equipe busca criatividade.

    Com sua técnica de chute, Agustien pode fazer a diferença. Ele tem um excelente passe em profundidade, mas também sabe chutar com perigo de longe. Em jogadas de bola parada, que estão se tornando cada vez mais importantes na Inglaterra, isso pode ser uma arma a mais. 

  • Há espaço para melhorias

    No aspecto físico, Agustien ainda tem espaço para crescer. Certamente, se ele quiser se destacar na Inglaterra, isso exigirá ainda mais de seu físico. Ao contrário da modesta competição de juniores holandesa, a Premier League 2 é um campeonato em que um jovem talento pode dar passos significativos.

    O meio-campista prefere jogar no eixo do campo, o que exige mais do que dos jogadores que atuam nas laterais. É possível que, por isso, vários treinadores tenham escalado Agustien nas laterais nos últimos anos.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    O próximo… Jamal Musiala?

    Em termos de altura, físico e estilo de jogo, Agustien lembra, às vezes, Jamal Musiala, do Bayern de Munique. Ele tem um estilo de drible ágil semelhante e consegue passar pelos adversários com movimentos pequenos e rápidos.

    Musiala é destro, enquanto Agustien se sente mais à vontade com o pé esquerdo. Se procurarmos mais perto do Arsenal, poderíamos compará-lo a um jovem Martin Ødegaard, que pudemos ver na Holanda jogando pelo sc Heerenveen e pelo Vitesse. Nesse sentido, um empréstimo para a VriendenLoterij Eredivisie não seria de forma alguma uma ideia absurda.

  • E agora, o que vem a seguir?

    Para se destacar imediatamente no Arsenal, um jovem talento precisa ser excepcionalmente bom. Como Agustien completará 19 anos em julho, a próxima temporada seria um bom momento para ganhar experiência em outro clube.

    Isso seria possível na Eredivisie, mas a Championship também parece uma competição adequada para isso. Talvez seus antigos clubes, o Derby County ou o West Bromwich Albion, se interessem em contratar Agustien por um ano. No geral, ele tem talento suficiente para, assim como seu pai, fazer nome no futebol profissional.

    Se ele conseguir isso, Agustien talvez tenha que escolher, algum dia, entre Curaçao, a Indonésia e a Holanda. Não vai demorar muito para que comece a disputa entre as diferentes federações de futebol.