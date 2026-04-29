Nesta temporada, Agustien joga pelo Arsenal Sub-21, a equipe de base de nível mais alto do clube. Para a UEFA Youth League, o holandês foi sempre convocado para a equipe Sub-19.

Na Premier League 2, Agustien disputou até agora dezesseis partidas pelo Arsenal, nas quais marcou quatro gols. No Instagram e no TikTok, o meio-campista frequentemente viraliza com vídeos em que mostra sua técnica magistral. Seu pai era mais físico, mas Agustien é aquele tipo de jogador pelo qual você vai ao estádio.

Atualmente, Agustien aprende com os melhores do mundo, pois treina regularmente com o time principal do Arsenal. Em novembro, ele revelou à ESPN que deu um “panna” no jogador da seleção inglesa Declan Rice, mas isso lhe rendeu um chute na canela.

Além disso, Agustien é jogador da seleção sub-19 da Holanda. Junto com Shane Kluivert (FC Barcelona) e Ayodele Thomas (RB Leipzig), ele forma um trio de talentos no ataque que está sob contrato com grandes clubes europeus.

Infelizmente, a seleção sub-19 da Holanda não se classificou para o Campeonato Europeu, o que significa que a equipe do técnico Adil Ramzi não vai defender o título europeu conquistado no ano passado. Com isso, a participação na Copa do Mundo Sub-20 no Azerbaijão e no Uzbequistão também não será mais possível. As vagas para a Copa do Mundo Europeia serão distribuídas com base no desempenho no Campeonato Europeu do próximo verão.