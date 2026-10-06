Figc, oficial: Malagò deixa a presidência e vira comissário. "Novas eleições até 31 de janeiro de 2027"

Bastou uma simples reunião entre as partes para encerrar a questão sobre o futuro da Federação Italiana de Futebol e sobre a suposta inelegibilidade do presidente eleito Giovanni Malagò.

Na manhã desta quarta-feira, o número 1 da FIGC se encontrou frente a frente com o número 1 do CONI, Luciano Buonfiglio, e os dois chegaram a um acordo para, sim, intervir na Federação Italiana de Futebol, confirmando o vício de forma nas eleições, mas concordando em escolher justamente o próprio Malagò como comissário com o objetivo de respeitar a vontade expressa, no processo eleitoral, pelos componentes federais.



