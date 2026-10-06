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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Figc, oficial: Malagò deixa a presidência e vira comissário. "Novas eleições até 31 de janeiro de 2027"

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O encontro entre os dois presidentes pode ter marcado a virada neste caso que não está fazendo bem ao futebol.

Bastou uma simples reunião entre as partes para encerrar a questão sobre o futuro da Federação Italiana de Futebol e sobre a suposta inelegibilidade do presidente eleito Giovanni Malagò.

Na manhã desta quarta-feira, o número 1 da FIGC se encontrou frente a frente com o número 1 do CONI, Luciano Buonfiglio, e os dois chegaram a um acordo para, sim, intervir na Federação Italiana de Futebol, confirmando o vício de forma nas eleições, mas concordando em escolher justamente o próprio Malagò como comissário com o objetivo de respeitar a vontade expressa, no processo eleitoral, pelos componentes federais.


  • O encontro

    Ao meio-dia, o presidente Malagò chegou ao Palazzo H para se encontrar com o número um do Coni e entender como proceder antes do voto a ser dado dentro da Junta do Coni.

    O encontro, realizado pouco depois, trouxe a solução mais simples para manter os equilíbrios políticos e esportivos, mas sobretudo de autonomia, do movimento do futebol italiano.

    Buonfiglio propôs a Malagò que ele próprio seja o comissário nesta fase de transição, que deverá levar a novas e, sobretudo, regulares eleições.

  • Eleito por unanimidade

    A proposta foi então encaminhada à Junta que, como informa a Gazzetta dello Sport, aprovou por unanimidade em poucos minutos a proposta de Malagò como novo comissário da FIGC. Para a oficialização, falta apenas o aval do Conselho do CONI, que se reunirá às 14h, mas isso deve representar uma simples formalidade.

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