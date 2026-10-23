Após as polêmicas e as questões legais que levaram à intervenção na Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò se registrou na FIGC pelo Circolo canottieri Aniene como dirigente responsável por acompanhar a equipe de futsal. A informação é da ANSA. A Liga da Serie A reafirmou seu apoio total à recandidatura de Malagò à presidência da federação na assembleia do próximo dia 14 de dezembro.



