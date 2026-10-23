Após as polêmicas e as questões legais que levaram à intervenção na Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò se registrou na FIGC pelo Circolo canottieri Aniene como dirigente responsável por acompanhar a equipe de futsal. A informação é da ANSA. A Liga da Serie A reafirmou seu apoio total à recandidatura de Malagò à presidência da federação na assembleia do próximo dia 14 de dezembro.
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FIGC, Malagò se registrou como dirigente acompanhante no Aniene de futsal: "Seria absurdo não tirar a carteirinha agora. Eleições? É claro que vou me candidatar"
O Canottieri Aniene, do qual Malagò é presidente honorário, voltou a se filiar à Federação Italiana de Futebol nesta temporada e disputa o campeonato da Série D de futsal.
Durante o evento "Cultura e democracia", na Fundação Foqus, em Nápoles, Malagò comentou a decisão: "A esta altura, depois do que aconteceu, teria sido absurdo não tomá-la. É só isso. Eleições? Eu me candidato. Obviamente, há também um processo formal que envolve todos, não apenas a mim, e que precisa expressar uma maioria de apoio".
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